«Ливерпуль» в огне. Фантастический гол и победа резервным составом

1. Коутиньо Джонс

Иногда гол настолько хорош, что остается лишь пожать плечами и сказать: «Справедливо», даже если речь идет о напряженной игре или дерби. Такие голы всегда заставляют забыть о каком-то анализе игры.

В свое время «Ливерпуль» сидел на полурегулярной диете таких голов — их любезно подносил Фелипе Коутиньо. Бразилец обладает такой техникой, что вы с большой долей вероятности знали о том, что он, скорее всего, забьет, если сможет нанести удар со своей излюбленной позиции — почти от угла штрафной, примерно на пару-тройку метров от нее, ближе к левому флангу. Бразилец закрутил бы мяч сильным, но в тоже время аккуратным ударом — прямо в верхний угол ворот.

Коутиньо уехал из «Ливерпуля» два года назад, и с тех пор команда не забивала подобных голов. Они забили много фантастических мячей, но никто по-настоящему так и не «сделал Коутиньо» до этого вечера.

18-летний Кертис Джонс в третий раз в сезоне появился на поле. Он является игроком этого клуба с восьмилетнего возраста. И Кертис Джонс осветил дерби Мерсисайда таким уровнем качества, что вы искренне беспокоитесь о том, чтобы этот тинейджер мог установить слишком высокую планку для себя самого. К слову, он стал самым молодым автором гола в истории мерсисайдского дерби со времен Робби Фаулера.

Голевой удар Кертиса Джонса globallookpress.com

Гол Джонса был просто ошеломляющим. Сколько бы ни шутили о «детских ручонках» Джордана Пикфорда, трудно представить, что даже кто-либо такой длиннорукий как Тибо Куртуа смог бы выручить команду после удара Джонса. Это был гол Коутиньо в чистом виде.

2. Неполноценность «Эвертона»

Если кто-то мог посчитать задачу, которая стоит перед Карло Анчелотти в «Эвертоне», недостаточно сложной, то этот матч показал, что эта мысль совершенно неверна. Вот почему Марку Силва в итоге провалился в «Эвертоне», несмотря на огромные инвестиции, как и Роналд Куман, вот почему «Эвертон» всегда терпит неудачи — они просто не верят в то, что могут победить. Эта неполноценность заложена в клубе.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Посмотрите на дерби Мерсисайда. «Ливерпуль» играет не основным составом, который переполнен детьми и резервистами. Конечно, они талантливы, но не настолько, чтобы это должно было стать серьезной проблемой для «Эвертона». Однако речь идет о чем-то большем, чем просто качество на футбольном поле. «Эвертон» просто не верит в то, что может выиграть в таких матчах, даже если на самом деле имеет преимущество.

«Ириски» доминировали в первом тайме. Они остро контратаковали и наносили удары по воротам, но каждый раз, когда нужно было нажимать на спусковой крючок, у них получалось лишь пробивать прямо в Адриана. Конечно, испанцу приходилось следить за тем, чтобы его ноги были прижаты друг к другу, но по-настоящему его ни разу так и не протестировали.

А потом, когда в перерыве дети «Ливерпуля» получили бодрую установку от Юргена Клоппа, на второй тайм они вышли и стали доминировать на поле. «Красные» владели преимуществом и их невероятный гол стал лишь наградой для них, а также кинжалом в самое сердце «Эвертона». Карло Анчелотти предстоит проделать огромную работу не для того, чтобы улучшить игру «ирисок» в футбол, они уже неплохи в этом. Ему предстоит заставить их поверить в то, что они могут быть достаточно хороши, чтобы побеждать.

3. Многообещающий Минамино

Такуми Минамино дебютировал в матче против «Эвертона» под не такие громкие фанфары, как Вирджил ван Дейк два года назад, когда он начинал свою карьеру в «Ливерпуле», забив поздний победный мяч в ворота «Эвертона». Но, тем не менее, он выглядел довольно хорошо.

Такуми Минамино в матче с «Эвертоном» globallookpress.com

Минамино — плеймейкер, и, несмотря на то, что он играл в составе, который был переполнен молодежью, пока что обладающей недостаточной мощностью в атаке, японец все равно выглядел ярко. Он хорошо двигался по полю, он отлично прессинговал и старался хорошо взаимодействовать с партнерами по команде. Конечно, у него будут еще более яркие моменты, но начало было многообещающим.

4. Травма Милнера может стать проблемой

Несмотря на невероятную победу над основным составом «Эвертона», «Ливерпуль» должен быть опустошен после этой игры. Как минимум, опустошен потенциально. Джеймс Милнер провел на поле девять минут, а затем его пришлось заменить.

Юрген Клопп и Джеймс Милнер globallookpress.com

«Ливерпуль» обладает не самой большой глубиной в полузащите, а также на флангах защиты, но у «красных» никогда не возникало проблем на этих позициях благодаря Джеймсу Милнеру. Англичанин — столь разносторонний футболист, такой трудяга и просто идеальный командный игрок.

34-летний ветеран — настоящий профессионал, и его прекрасная физическая форма позволяет ему работать за себя и еще за нескольких игроков. Если он выбыл на какой-то значительный срок, то это может стать проблемой для «Ливерпуля».

5. «Ливерпуль» действительно «в огне»

В баскетболе, игрок у которого идет игра, иногда совершает абсолютно нелепый бросок, чтобы понять, настолько ли он «в огне», что может потопить любой корабль. Фразу «в огне» можно использовать для описания любой ситуации, когда игрок или команда пытаются проверить свою форму, совершая что-то невообразимое.

«Ливерпуль» в дерби Мерсисайда в третьем раунде Кубка Англии с юношами и резервистами в составе поистине впечатлил. Немногие команды пошли бы на такое. Во время победной серии команды идея состоит в том, чтобы продолжать побеждать, и если вы выпускаете такой состав, то рискуете прервать свою успешную серию. Так же было в прошлом сезоне, когда «Ливерпуль» пробовал то же самое в матче с «Вулверхэмптоном», провалил миссию, и затем провел ужасный январь.

В этом сезоне «Ливерпуль» по-настоящему раскален и спокойно прошел эту проверку огнем. Этот состав «Ливерпуля» выдержал первый там, после чего переиграл «ирисок» после перерыва. Неважно, как они играют или что они делают — сейчас «Ливерпуль» просто не может проиграть. 0