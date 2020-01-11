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    Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы

    «Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд

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    Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, как известно, в юности мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но кто еще из известных футболистов был близок к тому, чтобы оказаться в неожиданном месте? Этим вопросом задались журналисты ESPN Джон Молино-Картер и Крис Райт.
    Информация о том, что звездный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард проходил просмотр в «Манчестер Юнайтед» заставила нас задуматься: какие еще трансферные сделки могли серьезно повлиять на события в европейском футболе?

    Сейчас почти невозможно представить Джеррарда в футболке «Юнайтед», но в нашем списке потенциальных трансферов у него достойная конкуренция из тех, кто мог бы играть в совершенно неожиданных местах.

    Самым активным охотником на суперзвезд был «Арсенал», который, как утверждал его экс-наставник Арсен Венгер, был близок к подписанию многих известных футболистов. Точного списка имен мы не получим никогда, но в Северный Лондон точно могли перебраться Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Яя Туре, Гарри Кейн и Луис Суарес. Да уж, из них можно сформировать почти полноценный стартовый состав!

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    • Теперь же предлагаем ознакомиться со списком потенциальных трансферов, которые могли бы поменять ход истории.

    «Арсенал»: Златан Ибрагимович, Криштиану Роналду и многие другие

    Златан Ибрагимович

    Только представьте: 18-летний Криштиану Роналду демонстрирует свою феноменальную технику в 2003 году не в «Манчестер Юнайтед», а в «Арсенале».

    «Роналду приезжал ко мне на тренировку. Я показал ему все вокруг и дал футболку с его именем на спине», — сказал Венгер в интервью официальному сайту клуба. — «Но, в конце концов, переговоры зашли в тупик из-за разногласий по сумме трансфера. Конечно, сейчас мы понимаем, что было очень выгодно воспользоваться опцией в контракте (12,25 миллиона фунтов). Но цена, которую мы тогда обсуждали, была намного ниже, примерно в три раза».

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    Златан Ибрагимович в 16 лет тоже находился в расположении «Арсенала», но Венгер допустил роковую ошибку.

    «Я ждал, что он убедит меня присоединиться к "Арсеналу", но он даже не попытался», — вспоминает ту историю Златан в своей автобиографии. — «Он не только не сделал мне серьезного предложения, но и заявил, что я должен пройти просмотр. Я не мог в это поверить, поскольку мне эти просмотры не нужны».

    А вот Яя Туре как раз находился на просмотре в «Арсенале», вот только его не посчитали достаточно сильным игроком, прежде чем он перешел в «Манчестер Сити» и стал одним из лучших полузащитников в мире.

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    • Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в юношеском возрасте был в «Арсенале», но его выгнали из-за того, что он был слишком толстым. Ну а история о предложении «канониров» за трансфер Луиса Суареса за 40 миллионов и один фунт стала уже легендарной.

    «Челси»: Стивен Джеррард, Робиньо

    Стивен Джеррард

    Джеррард привлекал внимание не только «Манчестер Юнайтед». В 2004 году полузащитник едва не перешел в «Челси», но в итоге остался в «Ливерпуле», с которым через год выиграл Лигу чемпионов.

    Затем, после этого успеха, он снова почти ушел, когда вовремя не подписал новый контракт. «Последние шесть недель были самыми тяжелыми в моей жизни, и решение, к которому я пришел, было самым трудным из тех, что я когда-либо принимал», — вспоминал хавбек.

    Однако, как мы все знаем, он так никуда и не ушел. Не забываем и о том, что Джеррард в детстве мог оказаться в «Эвертоне», так что всех нас могла ждать совсем другая история.

    В последний день трансферного окна 2008 года бразилец Робиньо согласился перейти в «Челси» из «Реала» за 29 миллионов фунтов. Сделка была настолько близка, что болельщики «синих» уже покупали официальные футболки с именем форварда. Впрочем, переговоры внезапно прекратились, и Робиньо оказался в «Манчестер Сити».

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    • «Моей главной целью был переход в "Челси", но "Реалу" не понравилось то, что лондонцы продавали футболки с моим именем в тот момент, когда подписи еще не были поставлены. Я абсолютно уверен, что этот просчет стал главной причиной провала переговоров. "Реал" был очень гордым и не мог позволить к себе подобного отношения», — заявил Робиньо в интервью FourFourTwo.

    «Манчестер Юнайтед»: Алан Ширер, Роналдиньо

    Роналдиньо

    Существует много игроков, которые были близки к переходу в «Манчестер Юнайтед», ведь это один из самых крупных клубов Европы. Однако самым большим промахом манкунианцев может считаться лучшим бомбардир в истории Премьер-лиги Алан Ширер. Когда ему было 22 года, он забил 21 гол в составе «Саутгемтона», с которым «красные дьяволы» вели переговоры слишком медленно, поэтому проиграли борьбу «Блэкберну» в 1992 году.

    «У "Манчестер Юнайтед" был интерес, но мне сказали, что придется подождать три-четыре недели, пока они соберут необходимую сумму. Мне казалось, что если они действительно хотят меня, то сразу же придут и подпишут контракт», — сказал Ширер в 2011 году в интервью FourFourTwo.

    В 1996 году Ширер снова отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед», но уже ради своего любимого «Ньюкасла», за который он играл до выхода на пенсию.

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    • В 2003-м Роналдиньо было 23 года, и он уже обрел популярность в «Пари Сен-Жермен». Как раз в тот момент им заинтересовался «Юнайтед».

    «Возникли определенные проблемы с его братом, работавшим агентом. Питер Кеньон, работавший тогда исполнительным директором, не справился с работой», — отметил впоследствии Алекс Фергюсон. Когда Дэвид Бекхэм перебрался в «Реал», «Барселона» усилилась Роналдиньо.

    «Манчестер Сити»: Райан Гиггз, Уэйн Руни, Кака

    Уэйн Руни и Райан Гиггз

    Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в течение двух лет на молодежном уровне играл за «Манчестер Сити», но «красные дьяволы» сумели вырвать его из лап принципиального соперника.

    А вот в случае с Уэйном Руни, «горожане» уже охотились за суперзвездой, начав переговоры в 2010 году, и едва не заполучив нападающего.

    «В определенный момент Алекс Фергюсон отменил тренировку, заперся с Руни в комнате и сказал, что ее никто не покинет, пока все вопросы не будут улажены», — сказал бывший генеральный директор Гарри Кук спустя год в интервью The Athletic.

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    • В январе 2009 года «Сити» сделал предложение по трансферу полузащитника «Милана» Кака за 100 миллионов фунтов, на что «россонери» ответили отказом. Спустя несколько месяцев бразилец перешел в «Реал» за 56 миллионов. Это не поддается логическому объяснению.

    «Блэкберн»: Зинедин Зидан, Роберт Левандовски

    Зинедин Зидан

    В 1995 году «Блэкберн» выиграл чемпионскую гонку, став лучшей командой Премьер-лиги. Главный тренер Кенни Далглиш тут же согласовал с «Бордо» условия трансфера Кристофа Дюгарри и Зинедина Зидана, но владелец клуба Джек Уокер отказался выделять деньги, сказав: «Зачем нам Зидан, если у нас есть Тим Шервуд?!» Год спустя Зидан перешел в «Ювентус», а затем оказался в «Реале», и стал одним из лучших полузащитников всех времен. Шервуду подобное и не снилось.

    Несколько лет спустя «Блэкберн» также был близок к выигрышной лотерее, но облако вулканического пепла не позволило ему опередить дортмундскую «Боруссию» в гонке за Робертом Левандовски, который стоил 4 миллиона фунтов.

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    • «Он должен был прилететь в Великобританию, но все полеты отменили из-за этого облака вулканического пепла», — отметил бывший глава трансферного отдела клуба Мартин Гловер. Если бы не это облако, один из величайших нападающих мог бы перейти в «Блэкберн».

    «Вест Хэм»: Андрей Шевченко

    Андрей Шевченко

    Фанаты Премьер-лиги должны помнить Андрея Шевченко, чей переход в «Челси» оказался провалом, но нападающий был суперзвездой в «Милане» до того, как приехал в Англию. Однако его карьера могла быть совсем иной, если бы он переехал в «Вест Хэм» в 18-летнем возрасте.

    «Я был в "Вест Хэме" вместе с Фрэнком Лэмпардом-старшим. Вокруг нас ошивались хитрые люди, которые вели бизнес на Украине. Мы опасались их, но как-то согласились взять на просмотр двух ребят, которых они порекомендовали», — вспоминал в 2009 году тогдашний наставник «молотобойцев» Гарри Реднапп.

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    • «Один из этих парней сыграл за нас против 'Барнета' и забил победный мяч. Они сказали, что хотят получить миллион фунтов за него, а Фрэнк ответил, что это слишком много. Теперь я виню Фрэнка в том, что мы позволили ему уйти». Его звали Андрей Шевченко!

    «Болтон»: Ривалдо

    Ривалдо

    Ривалдо, будучи одной из крупнейших футбольных звезд, покинул «Крузейро» в 2004 году, сыграв за бразильский клуб всего 11 матчей после ухода из «Милана». Одним из претендентов на хавбека стал «Болтон».

    «Я хочу, чтобы 'Болтон' впервые в истории попал в еврокубки», — сказал Ривалдо. — «Нас ждет захватывающее время».

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    • Однако вскоре «Болтон» отказался заключать контракт, потому что, по словам клуба, Ривалдо «смотрел на деньги, а не на футбол».

    «Шеффилд Юнайтед»: Диего Марадона

    Диего Марадона

    В 1978 году 17-летний Диего Марадона был замечен скаутом «Шеффилд Юнайтед» Гарри Хасламом в Аргентине. Стороны договорились о переходе за 200 тысяч фунтов, но он не состоялся, и вскоре «клинки» подписали полузащитника «Ривер Плейт» Алехандро Сабелью за рекордные для себя 160 тысяч фунтов.

    Только представьте, как круто изменилась бы история, если бы Марадона переехал в Англию в подростковом возрасте. 0

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