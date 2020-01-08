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    Манчестерское дерби «в одну калитку». Гвардиола уничтожил Сульшера

    Пресса и комментарии — о первом манчестерском дерби в рамках полуфинала Кубка английской лиги

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    Пеп Гвардиола
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    В первом полуфинале Кубка английском лиги «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. LiveSport.Ru представил комментарии участников, а также реакцию СМИ на исход поединка.

    Худший первый тайм на «Олд Траффорд» за 22 года

    «Манчестер Юнайтед» впервые за 22 года пропустил 3 мяча в первом тайме игры на «Олд Траффорд». В последний раз это было в мае 1997 года.

    После перерыва подопечные Сульшера улучшили свою игру, а Маркус Рашфорд даже сократил отставание, но на большее манкунианцев не хватило. Для Гвардиолы это был важный успех после того, как его «Сити» уступил «Юнайтед» со счетом 1:2 в АПЛ еще в декабре.

    Кроме того, «Ман Сити» выиграл семь из последних десяти гостевых игр против «МЮ» во всех турнирах. Это столько же побед, сколько было за предыдущие 42 визита на «Олд Траффорд». «Сити» стал ближе к четвертому Кубку лиги за последние пять сезонов«, — пишет Киран Фрэнсис из Goal.com.

  • Бернарду Силва
  • Полузащитник «Манчестер Сити»
  • В первом тайме мы могли забить четыре или пять голов. Моменты у команды были. Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» стал прессинговать нас выше, мы же подустали, но в целом довольны результатом. Я получал удовольствие на поле, а «Ман Сити» праздновал победу — это главное.

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    "Это разочаровывающий факт для манкунианских фанатов, но между манчестерскими командами сейчас огромная пропасть. У 'Юнайтед' было несколько крошечных положительных моментов по ходу игры, но счет — на табло.

    Сульшер, конечно, продолжает говорить ободряющие речи:

    'Я уже говорил несколько раз и могу повторить. Это молодая команда, мы продолжаем учиться. Мы должны держаться и двигаться дальше, а второй тайм дает основания в это верить'.

    Куда движется 'Ман Юнайтед'? Что именно создает тренерский штаб? Уже на первых минутах у команды кончились идеи, а мяч все чаще оказывался у Де Хеа — голкипер просто выносил его вперед. В итоге испанец совершил 13 выносов мяча и лишь однажды он достался игроку 'МЮ'.

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    • Давление 'Ман Сити' было слишком большим, а в рядах 'Юнайтед' продолжала возникать паника. Самое плохое — отсутствие у 'МЮ' базовой модели игры, четкой структуры и плана. Это вызывает серьезную озабоченность. Порой задумываешься, смогли бы футболисты 'МЮ' доставить мяч к воротам соперника, даже если бы на поле вовсе не было противников?", — отметил аналитик Sky Sports Адам Бэйт.

    Проблема с кадрами — на первом месте

    Фил Джонс — беда «МЮ»
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    "Провал трансферной кампании прошлым летом сыграл свою роль. Сульшер был вынужден строить команду из вратаря, который давно напоминает свою тень, защитников Джонса и Линделефа, которы просто не имеют достаточной квалификации, хавбеков Фреда и Андреаса Перейры, худшего дуэта в истории клуба, а также молодых Рашфорда, Джеймса и Гринвуда.

    У 'Ман Сити' есть игрои мирового уровня, а также опытные футболисты, которые находятся на своем пике. Даже в запасе оставались Агуэро, Жезус и Давид Сильва.

    Молодежь 'МЮ' старается, но более опытные игроки не оправдывают ожидания. При этом уже много лет понятно, что Джонс, Янг и Лингард не имеют стабильно высокого уровня, чтобы играть в Манчестере.

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    • Персона самого Сульшера — тоже вопрос. Норвежский тренер возродил команду на некоторое время в прошлом сезоне, но в этой кампании дела у клуба идут хуже, чем при всех предшественниках нынешнего наставника. Гвардиола преподал коллеге урок тактики, а Сульшер стоял у бровки и порой махал рукой, раздавая указания, но больше напоминал не тренера, а человека, который пытается поймать такси под дождем", — констатировал журналист ESPN Марк Огден.

  • Пеп Гвардиола
  • Главный тренер «Манчестер Сити»
  • Первые минуты матча были трудными, «Юнайтед» провел одну или две контратаки, но первым же ударом Бернардо забил выдающийся гол. После этого мы сыграли очень хорошо, мы делали много передач и качественно играли сзади. И да, это хороший результат. Это еще не конец, потому что это «Ман Юнайтед», и мы в прошлом сезоне видели примеры их камбэков, как например, с ПСЖ. Они способны забивать голы.

    • "Сити" — без нападающего, но с тактикой

    Сульшеру далеко до уровня Гвардиолы
    globallookpress.com

    "Горожанам" помогло то, что Гарри Магуайр отсутствовал, но все равно тактика команды Гвардиолы была идеальной. Пеп выставил на матч состав без форварда, но от этого "МЮ" не стало легче — защитники манкунианцев просто не знали, кого конкретно опекать.

    Линделеф любит рисковать, когда это делать не надо, а на исправление ошибки сил чаще всего у него не остается. Джонс — это катастрофа, защитник, который практически всегда допускает ошибки. Команда Гвардиолы полностью контролировала ситуацию. Откровенно говоря, "горожане" могли забить сопернику даже семь голов, но подвела реализация.

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    • В ответной игре "Ман Сити" просто надо показать такую же интенсивность. В таком случае им гарантирован третий подряд выход в финал турнира», — отметил журналист Squawka Мохаммед Батт. 0

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