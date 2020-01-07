«Интер» и «Наполи» в начале новой эры

В 18-м туре итальянской Серии А «Интер» победил на выезде «Наполи» (3:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Лукаку и Мартинес ответили Роналду и Игуаину

«Миланский коллектив не сдается в пользу "Ювентуса". Лукаку и Лаутаро Мартинес ответили Криштиану Роналду и Гонсало Игуаину и сохранили Антонио Конте на вершине таблицы вместе с с рулевым туринцев Маурицио Сарри. Дубль от бельгийца и гол от аргентинца погубили "Наполи" в его стенах, где "Интер" не выигрывал с 1997 года, когда рулевым "адзурри" еще был Джиджи Симони», — пишет на страницах Corriere dello Sport Паскуале Сальвоне.

«На данный момент слишком большая разница в содержании игры между двумя командами, чтобы позволить Рино Гаттузо противостоять такому сопернику. У нового наставника неаполитанцев (второе поражение в трех поединках) еще много работы впереди, чтобы вернуть душу этой команде. В этом плане ему однозначно должно помочь подписание полузащитника Станисласа Лоботки».

Конте — самый быстрый тренер-победитель в Серии А

«Первая победа Конте в качестве тренера Серии А состоялась в октябре 2009 года, когда он возглавлял "Аталанту". Теперь он достиг 100 побед в 145 матчах. Это самый быстрый результат среди всех наставников команд в итальянском чемпионате, начиная с тех, кто дебютировал в сезоне 1994/1995» — отмечает Том Уэббер в отчете Goal.com о поединке.

«Он наверняка надеется сохранить нынешние впечатляющие темпы и привести "нерадзурри" к своему первому скудетто с 2010 года. Лукаку демонстрирует высокую результативность в гостевых матчах, и теперь имеет 10 голов в девяти матчах на выезде. Бельгиец угрожал чужим воротам с самых разных дистанций и полностью заслужил оформленный дубль».

Лукаку показывает лучшую форму в карьере

«Лукаку является символом — вместе со своим другом Лаутаро — лидерства "Интера", который пытается покончить с доминированием "Ювентуса". И вместе с Криштиану Роналду, который снова начал много забивать, он как будто нажал на газ. Два гола перед Рождеством против "Дженоа", два гола теперь — в Неаполе», — пишет Карло Анджони на страницах Gazzetta dello Sport.

«Это те цифры, которых никогда не было у Лукаку. То, что у него 14 забитых мячей, на самом деле, весьма красноречиво. Ромелу никогда не забивал так много за такое короткое время: он приблизился к этому во время выступлений за "Эвертон" в АПЛ сезона 2015/2016 годов, когда за 18 туров забил 13 голов, а в итоге получилось отличиться 18 результативными ударами».

«Наполи» переживает то же падение, что и «Милан»

«Есть ирония в ситуации, с которой сталкивается коллега Конте, который сейчас возглавляет "Наполи". Многие чувствовали, что Гаттузо был далеко не единственной проблемой в "Милане", когда ему указали на дверь, но мы быстро обнаруживаем, что и Карло Анчелотти был не единственной проблемой в Неаполе. Трудно избежать чувства конца эры — даже если это все еще команда, способная показывать какой-то привлекательный футбол, хотя, справедливости ради, отсутствие Мертенса и Кулибали нанесло ущерб большинству команд», — убежден в материале Football Italia Джанкарло Ринальди.

«Рулевой "адзурри" был как всегда откровенным и честным по завершении матча, и с его оценкой трудно было поспорить. Сейчас бесполезно смотреть на таблицу, ведь его коллективу нужно обрести некую стабильность в результатах. Время для взаимных обвинений по поводу драматичного падения команды, которая была среди лучших в последние несколько сезонов, завершится в конце текущей кампании, а сейчас Гаттузо нужно, чтобы его подопечные занялись той же борьбой в середине таблицы, где они привыкли сражаться». 0