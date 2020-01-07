ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Интер» и «Наполи» в начале новой эры

    Реакция прессы на матч «Наполи» — «Интер»

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Вся лентаСамое главное
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А«Интер» и «Наполи» в начале новой эры Сергей СемакПланы на зиму: «Зенит» Златан Ибрагимович«Милану» нужна Ибракадабра. Не прогадал ли клуб с подписанием ветерана?
  • 23:54
    • Мане стал лучшим футболистом года в Африке
  • 20:51
    • Московское «Динамо» на своем льду победило «Амур»
  • 20:34
    • «Спартак» выиграл у СКА в третий раз за сезон
  • 20:06
    • «Ак Барс» в Казани одолел «Магнитку»
  • 17:37
    • «Сибирь» вырвала победу у «Автомобилиста»
  • 15:30
    • Мбаппе — самый дорогой футболист топ-5 лиг Европы
  • 14:32
    • Гетце покинет дортмундскую «Боруссию» летом
    Все новости спорта
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    В 18-м туре итальянской Серии А «Интер» победил на выезде «Наполи» (3:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Лукаку и Мартинес ответили Роналду и Игуаину

    «Миланский коллектив не сдается в пользу "Ювентуса". Лукаку и Лаутаро Мартинес ответили Криштиану Роналду и Гонсало Игуаину и сохранили Антонио Конте на вершине таблицы вместе с с рулевым туринцев Маурицио Сарри. Дубль от бельгийца и гол от аргентинца погубили "Наполи" в его стенах, где "Интер" не выигрывал с 1997 года, когда рулевым "адзурри" еще был Джиджи Симони», — пишет на страницах Corriere dello Sport Паскуале Сальвоне.

  • Артета вернул веру в «Арсенал». Дела в команде налаживаются
  • «Арсенал» постепенно выходит из кризиса под руководством нового тренерского штаба
  • 05/01/2020

    • «На данный момент слишком большая разница в содержании игры между двумя командами, чтобы позволить Рино Гаттузо противостоять такому сопернику. У нового наставника неаполитанцев (второе поражение в трех поединках) еще много работы впереди, чтобы вернуть душу этой команде. В этом плане ему однозначно должно помочь подписание полузащитника Станисласа Лоботки».

    Конте — самый быстрый тренер-победитель в Серии А

    «Первая победа Конте в качестве тренера Серии А состоялась в октябре 2009 года, когда он возглавлял "Аталанту". Теперь он достиг 100 побед в 145 матчах. Это самый быстрый результат среди всех наставников команд в итальянском чемпионате, начиная с тех, кто дебютировал в сезоне 1994/1995» — отмечает Том Уэббер в отчете Goal.com о поединке.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    «Он наверняка надеется сохранить нынешние впечатляющие темпы и привести "нерадзурри" к своему первому скудетто с 2010 года. Лукаку демонстрирует высокую результативность в гостевых матчах, и теперь имеет 10 голов в девяти матчах на выезде. Бельгиец угрожал чужим воротам с самых разных дистанций и полностью заслужил оформленный дубль».

    Лукаку показывает лучшую форму в карьере

    «Лукаку является символом — вместе со своим другом Лаутаро — лидерства "Интера", который пытается покончить с доминированием "Ювентуса". И вместе с Криштиану Роналду, который снова начал много забивать, он как будто нажал на газ. Два гола перед Рождеством против "Дженоа", два гола теперь — в Неаполе», — пишет Карло Анджони на страницах Gazzetta dello Sport.

  • «Ливерпуль» в огне. Фантастический гол и победа резервным составом
  • «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в кубковом матче
  • 06/01/2020

    • «Это те цифры, которых никогда не было у Лукаку. То, что у него 14 забитых мячей, на самом деле, весьма красноречиво. Ромелу никогда не забивал так много за такое короткое время: он приблизился к этому во время выступлений за "Эвертон" в АПЛ сезона 2015/2016 годов, когда за 18 туров забил 13 голов, а в итоге получилось отличиться 18 результативными ударами».

    «Наполи» переживает то же падение, что и «Милан»

    «Есть ирония в ситуации, с которой сталкивается коллега Конте, который сейчас возглавляет "Наполи". Многие чувствовали, что Гаттузо был далеко не единственной проблемой в "Милане", когда ему указали на дверь, но мы быстро обнаруживаем, что и Карло Анчелотти был не единственной проблемой в Неаполе. Трудно избежать чувства конца эры — даже если это все еще команда, способная показывать какой-то привлекательный футбол, хотя, справедливости ради, отсутствие Мертенса и Кулибали нанесло ущерб большинству команд», — убежден в материале Football Italia Джанкарло Ринальди.

  • «Милану» нужна Ибракадабра. Не прогадал ли клуб с подписанием ветерана?
  • Швед сыграл против «Сампдории», но голов не забил
  • Вчера

    • «Рулевой "адзурри" был как всегда откровенным и честным по завершении матча, и с его оценкой трудно было поспорить. Сейчас бесполезно смотреть на таблицу, ведь его коллективу нужно обрести некую стабильность в результатах. Время для взаимных обвинений по поводу драматичного падения команды, которая была среди лучших в последние несколько сезонов, завершится в конце текущей кампании, а сейчас Гаттузо нужно, чтобы его подопечные занялись той же борьбой в середине таблицы, где они привыкли сражаться». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
  • 06/01/2020 в 22:30
    •
  • Прогноз
  • «Валенсия» — «Реал»
  • 2.07
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
    • 00:54 06/01/2020     Россия — Швеция
  • Победа на характере. Россия пробилась в финал МЧМ-2020
    • 01:59 05/01/2020     Эдинсон Кавани
  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
    • 22:30 06/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Сборная России Хоккей Россия на МЧМ-2020: трагедия с привкусом оптимизмаИтоги выступления сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:510
  • 14:16
    • Месси, Суарес и Бензема — в сборной первой половины сезона Ла Лиги от Marca
  • 00:32
    • Защитник «Реала» признан лучшим молодым игроком года в Африке
  • 00:14
    • «Нижний Новгород» проиграл «Морнару» в Лиге чемпионов
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 январяКуда перейдет бомбардир ПСЖ, удержит ли «Ювентус» полузащитника, кто нацелился на хавбека «Ливерпуля» и другие трансферные новости последних дней 06/01/2020 в 22:300
  • Экспресс дня

  • Ожидать ли высокой результативности в матче «Валенсии» и «Реала»?
  • 3.59
    •
  • 00:01
    • Зарипов: «Ак Барсу» по силам дойти до финального аккорда
  • 23:45
    • Милинкович-Савич стал самым полезным игроком декабря в Серии А
  • 23:18
    • Полузащитник «Тоттенхэма» пропустит три месяца
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Дебют Ковальчука и сейвы ВарламоваОбзор матчей НХЛ 7 января Вчера в 09:400
  • 22:59
    • Форвард «Ливерпуля» перебрался в Чемпионшип
  • 22:50
    • Светлов: После серии поражений эта победа была особенно важна для нас
  • 22:35
    • Слуцкий: Мне сложно что-то советовать Чалову
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.59
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:05
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.45
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сен-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие