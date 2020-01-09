Зидан пошел по стопам Гвардиолы. «Реал» поиздевался над «Валенсией»

Мистер Олимпия вечера

Тони Кроос globallookpress.com

Тони Кроос совершил много впечатляющих дел за свою карьеру. Он выиграл три турнира за сезон в 22 года, стал чемпионом мира в 23, а затем перешел в «Реал» и завоевал три подряд трофея Лиги чемпионов. Ему удалось совершить передач больше, чем большинство людей ело горячую еду, а этому парню только 30 лет.

Но трудно представить, что Кроос когда-либо делал что-то лучше в плане технических приемов, чем гол с углового в минувшей игре. На 15-й минуте плеймейкер встряхнул игру, когда заметил расслабленность голкипера и нанес удар с углового флажка.

Это была захватывающая импровизация, которая задала тон дальнейшим событиям на поле.

Печальная капитуляция «Валенсии»

«Валенсия» не показала ничего globallookpress.com

Что случилось с командой? Свирепый коллектив, который разрывал «сливочных» в родных стенах несколько лет назад, упустив победу лишь на последних секундах. Тогда «Валенсия» шла вперед и справлялась с давлением мадридцев.

В этот вечер команда напоминала собственную тень. Борьба была в первые 15 минут, но затем «летучие мыши» пропустили от Крооса и сложились, словно дешевая колода карт. Кевин Гамейро оставался без поддержки в атаке, а молодые вингеры так и не вошли в игру. Да, Родриго пропускал поединок, но почему было сразу не выпустить Макси Гомеса?

В итоге Макси вышел на поле в середине второго тайма — это был не совсем актуальный шаг. Слишком поздно и счет уже был сделан для «Реала».

Иско «выстрелил»

Иско globallookpress.com

Иско далеко не всегда играет за «Реал». Большую часть семилетней карьеры в Мадриде хавбек оставался подмастерьем или запасным. Исключение — период при Зидане с января 2017-го по июнь 2018 года.

Сейчас Зинедин Зидан вернулся, но Иско все равно не всегда выходит в старте. Проблемы с травмами заставили тренерский штаб вновь сделать ставку на Иско и он провел сенсационный матч.

Это была лучшая версия полузащитника, который уходил практически от любого оппонента, отдавал классные передачи вперед и даже забил гол. Иско получит место в старте и в финале, после чего будет интересно, продолжит ли Зидан делать на него ставку, когда в строй вернутся все суперзвезды.

По стопам Пепа

Лука Модрич был «свободным художником» globallookpress.com

В финале клубного чемпионата мира в 2011-м году «Барселона» Пепа Гвардиолы сыграла по схеме 3-1-6-0. Без нападающих, а Лионель Месси действовал в роли фальшивой «деавятки», а за его спиной оставались Фабрегас, Тьяго, Иньеста, Хави и Бускетс.

Каталонцы разбили в том поединке «Сантос» Неймара (4:0), а в дальнейшем были признаны одной из лучших команд в истории футбола.

Дань уважения той схеме со ставкой на среднюю линию отдавали «Ман Сити» того же Гвардиолы, «Бавария» и другие, но никто не ожидал, что в этом ряду окажется «Реал» Зинедина Зидана.

Против «Валенсии» коуч мадридцев выставил сразу пятерых центральных полузащитников, закрыв ими позиции вингеров. Если говорить о схеме, то это 4-3-2-1, с Модричем и Иско, получившими права «свободных художников», а также Йовичем в атаке. Соперник так и не справился с хаотичным движением игроков «Реала».

Все зависит от «Реала»

В Суперкубке все может произойти, но именно мадридский «Реал» видится будущим чемпионом турнира. Даже без своего талисмана Роналду, Зидан нашел способ построить команду, которая сокрушила «Валенсию».

Факт остается фактом: «сливочные» в перве 70 минут не прикладывали никаких сверхусилий, чтобы справиться с соперником. Иногда матч напоминал комедию, в которой «Валенсия» — обычные любители против профессионалов.

Впереди игра «Барселоны» и «Атлетико» во втором полуфинале. Финал однозначно будет очень тяжелым для обоих его участников, но у «Реала» будет чуть больше времени на отдых. Именно у мадридцев сейчас есть ощутимое преимущество в борьбе за трофей. 0