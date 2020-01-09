ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Зидан пошел по стопам Гвардиолы. «Реал» поиздевался над «Валенсией»

    В главном поединке футбольного вечера накануне «Реал» добыл путевку в финал Суперкубка Испании

    Футбол Футбол Испании Суперкубок Испании Валенсия Реал Мадрид
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданЗидан пошел по стопам Гвардиолы. «Реал» поиздевался над «Валенсией» Антон ХудобинНХЛ. 30 сэйвов Худобина, ассист Кузнецова Пеп ГвардиолаМанчестерское дерби «в одну калитку». Гвардиола уничтожил Сульшера
  • 14:13
    • Сане не перейдет в «Баварию» зимой
  • 13:08
    • Хачанов вывел сборную России вперед в противостоянии с Аргентиной
  • 11:25
    • «Ростов» усилился защитником «Тамбова»
  • 11:14
    • Александрова — в полуфинале турнира в Шэньчжэне
  • 09:14
    • Йокич принес победу «Денверу», «Хьюстон» одолел «Атланту»
  • 08:58
    • «Милан» намерен арендовать вингера «Интера»
  • 08:44
    • Мбаппе: Не время говорить о продлении контракта
    Все новости спорта
    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    Мадридский «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании встречался с «Валенсией» и одержал победу со счетом 3:1. Единственный мяч команда Зинедина Зидана пропустила уже в дополнительное время с пенальти. Автор Squawka Мохаммед Батт подвел итоги минувшего поединка.

    Мистер Олимпия вечера

    Тони Кроос
    globallookpress.com

    Тони Кроос совершил много впечатляющих дел за свою карьеру. Он выиграл три турнира за сезон в 22 года, стал чемпионом мира в 23, а затем перешел в «Реал» и завоевал три подряд трофея Лиги чемпионов. Ему удалось совершить передач больше, чем большинство людей ело горячую еду, а этому парню только 30 лет.

    Но трудно представить, что Кроос когда-либо делал что-то лучше в плане технических приемов, чем гол с углового в минувшей игре. На 15-й минуте плеймейкер встряхнул игру, когда заметил расслабленность голкипера и нанес удар с углового флажка.

    Это была захватывающая импровизация, которая задала тон дальнейшим событиям на поле.

    Печальная капитуляция «Валенсии»

    «Валенсия» не показала ничего
    globallookpress.com

    Что случилось с командой? Свирепый коллектив, который разрывал «сливочных» в родных стенах несколько лет назад, упустив победу лишь на последних секундах. Тогда «Валенсия» шла вперед и справлялась с давлением мадридцев.

  • Манчестерское дерби «в одну калитку». Гвардиола уничтожил Сульшера
  • Пресса и комментарии — о первом манчестерском дерби в рамках полуфинала Кубка английской лиги
  • Вчера

    • В этот вечер команда напоминала собственную тень. Борьба была в первые 15 минут, но затем «летучие мыши» пропустили от Крооса и сложились, словно дешевая колода карт. Кевин Гамейро оставался без поддержки в атаке, а молодые вингеры так и не вошли в игру. Да, Родриго пропускал поединок, но почему было сразу не выпустить Макси Гомеса?

    В итоге Макси вышел на поле в середине второго тайма — это был не совсем актуальный шаг. Слишком поздно и счет уже был сделан для «Реала».

    Иско «выстрелил»

    Иско
    globallookpress.com

    Иско далеко не всегда играет за «Реал». Большую часть семилетней карьеры в Мадриде хавбек оставался подмастерьем или запасным. Исключение — период при Зидане с января 2017-го по июнь 2018 года.

    Сейчас Зинедин Зидан вернулся, но Иско все равно не всегда выходит в старте. Проблемы с травмами заставили тренерский штаб вновь сделать ставку на Иско и он провел сенсационный матч.

  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
  • Реакция прессы на матч «Наполи» — «Интер»
  • 07/01/2020

    • Это была лучшая версия полузащитника, который уходил практически от любого оппонента, отдавал классные передачи вперед и даже забил гол. Иско получит место в старте и в финале, после чего будет интересно, продолжит ли Зидан делать на него ставку, когда в строй вернутся все суперзвезды.

    По стопам Пепа

    Лука Модрич был «свободным художником»
    globallookpress.com

    В финале клубного чемпионата мира в 2011-м году «Барселона» Пепа Гвардиолы сыграла по схеме 3-1-6-0. Без нападающих, а Лионель Месси действовал в роли фальшивой «деавятки», а за его спиной оставались Фабрегас, Тьяго, Иньеста, Хави и Бускетс.

    Каталонцы разбили в том поединке «Сантос» Неймара (4:0), а в дальнейшем были признаны одной из лучших команд в истории футбола.

    Дань уважения той схеме со ставкой на среднюю линию отдавали «Ман Сити» того же Гвардиолы, «Бавария» и другие, но никто не ожидал, что в этом ряду окажется «Реал» Зинедина Зидана.

  • «Милану» нужна Ибракадабра. Не прогадал ли клуб с подписанием ветерана?
  • Швед сыграл против «Сампдории», но голов не забил
  • 07/01/2020

    • Против «Валенсии» коуч мадридцев выставил сразу пятерых центральных полузащитников, закрыв ими позиции вингеров. Если говорить о схеме, то это 4-3-2-1, с Модричем и Иско, получившими права «свободных художников», а также Йовичем в атаке. Соперник так и не справился с хаотичным движением игроков «Реала».

    Все зависит от «Реала»

    В Суперкубке все может произойти, но именно мадридский «Реал» видится будущим чемпионом турнира. Даже без своего талисмана Роналду, Зидан нашел способ построить команду, которая сокрушила «Валенсию».

    Факт остается фактом: «сливочные» в перве 70 минут не прикладывали никаких сверхусилий, чтобы справиться с соперником. Иногда матч напоминал комедию, в которой «Валенсия» — обычные любители против профессионалов.

  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
  • Куда перейдет бомбардир ПСЖ, удержит ли «Ювентус» полузащитника, кто нацелился на хавбека «Ливерпуля» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/01/2020

    • Впереди игра «Барселоны» и «Атлетико» во втором полуфинале. Финал однозначно будет очень тяжелым для обоих его участников, но у «Реала» будет чуть больше времени на отдых. Именно у мадридцев сейчас есть ощутимое преимущество в борьбе за трофей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Футбольные желания на 2020 год. Борьба с расизмом и меньше жалоб на VAR
  • 04/01/2020 в 13:12
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Атлетико»
  • 1.88
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
    • 00:54 06/01/2020     Россия — Швеция
  • Победа на характере. Россия пробилась в финал МЧМ-2020
    • 01:59 05/01/2020     Эдинсон Кавани
  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
    • 22:30 06/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Лукаку забил свой 14-й гол в Серии А Футбол «Интер» и «Наполи» в начале новой эрыРеакция прессы на матч «Наполи» — «Интер» 07/01/2020 в 23:180
  • 14:29
    • «МЮ» предложил новый контракт ветерану команды
  • 13:56
    • Малкин вошел в сборную десятилетия по версии IIHF
  • 13:40
    • «Эспаньол» подписал Де Томаса
    Сергей Семак Футбол Планы на зиму: «Зенит»Чем заняться Сергею Семаку во время зимнего перерыва в чемпионате России 07/01/2020 в 20:000
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Вест Хэм» Мойеса побеждать?
  • 2.74
    •
  • 13:28
    • Асильдаров назначен вице-президентом «Анжи»
  • 09:27
    • «Тоттенхэму» интересен форвард из Чемпионшипа
  • 08:32
    • «Лестер» потерял основного полузащитника
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина, ассисты Ковальчука, три очка ПанаринаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 января Вчера в 10:020
  • 08:15
    • Защитник «МЮ» согласовал контракт с «Интером»
  • 01:00
    • «Лестер» разошелся миром с «Астон Виллой» в матче Кубка лиги
  • 00:55
    • Хет-трик Икарди позволил «Пари Сен-Жермен» разгромить «Сент-Этьен»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  4.63
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Монреаль — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ренн — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие