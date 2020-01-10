Класико отменяется. «Барса» феерически провалила концовку матча с «Атлетико»

«Барселона» проиграла «Атлетико» в драматичном полуфинале Суперкубка Испании со счетом 2:3. На 46-й минуте Коке вывел «матрасников» вперед, но уже к 62-й Лео Месси и Антуан Гризманн установили на табло счет 2:1. Однако на 81-й минуте Альваро Мората сравнял счет с пенальти, а еще через пять минут Анхель Корреа принес «Атлетико» победу.

Преимущество «Барсы» и конфликт в конце тайма

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит — о ключевых моментах первого тайма:

«В первом тайме "Барселона" имела пугающее территориальное преимущество. На атакующей трети поля её игроки сделали больше пасов, чем у "Атлетико" набралось всего: 147 на 124. По ударам тоже преимущество, причём это были не просто формальные удары для статистики. Удары Гризманна и Месси в совокупности скорее тянули на гол, чем нет, хотя можно сказать, что из своего превосходства команда Эрнесто Вальверде должна была извлечь больше. Но в целом шёл обычный матч двух сильных команд, такой через полгода вспомнят только болельщики. Всё изменилось после стычки двух игроков. Во-первых, завёлся Месси.

Жоау Фелиш в конце первого тайма получил по лицу от Жорди Альбы. Конфликт был заморожен, но не окончен, и после свистка на перерыв молодому игроку "Атлетико" начал что-то выговаривать Лео Месси. Фелиш ответил, и они начались толкаться. В конфликт тут же включились Савич и Суарес, судья предпочёл показать жёлтые карточки именно им и не заметить всех остальных. Но дело было сделано, Месси на второй тайм вышел не просто бродить по полю, а пару раз уничтожить соперников».

Пять голов за тайм

Гоша Чернов из «Спорт-Экспресса» — о том, как развивались события после перерыва:

«Уже через 19 секунд после возобновления игры только что вышедший на замену Коке открыл счет. "Барселону" разозлил то ли пропущенный гол, то ли надменное поведение игроков "Атлетико" в перерыве. В любом случае каталонцы заиграли гораздо активнее, а Месси уже к 60-й минуте забил сперва с правой ноги, а затем с левой. Правда, второй гол судья отменил после просмотра видеоповтора — углядел игру рукой у Месси. Чуть позже, правда, каталонцы все-таки вышли вперед — Гризманн головой замкнул атаку "Барсы".

На 74-й минуте счет на табло вновь изменился — 3:1 в пользу "Барселоны"! Но и тут в дело вмешался ВАР — прочертили линии офсайда в финальной фазе атаки и отменили гол каталонцев. Снова 2:1!

И после этого уже никто голы не отменял, хотя спорных эпизодов хватало. Сперва Нету нарушил правила в своей штрафной, и Мората с пенальти сравнял счет. А сразу после этого арбитр едва не назначил еще один 11-метровый — просматривал видео на предмет игры рукой у Пике. Не заметил нарушения.

Альваро Мората twitter.com/atleti

Но и без лишнего пенальти "Атлетико" удалось добиться успеха. Вновь провалилась оборона "Барсы", Корреа влетел в штрафную по центру и мощно пробил. Нету отразил мяч, Роберту его даже вынес — но из-за линии. Симеоне и вся команда радовались так, будто выиграли Лигу чемпионов».

«Барса» была лучше, но провалила один отрезок

Обозреватель Sports.ru Вадим Лукомский разбивает матч на три отрезка:

«Матч делится на три основных этапа.

Смелый (пускай короткий) стартовый отрезок за "Атлетико": первые 10 минут у "Барсы" не было контроля, а команда Симеоне даже чуть больше атаковала.

Середина матча с полным доминированием "Барселоны": захватив контроль и территорию, "Барса" просто возила соперника. Команда Вальверде создавала шансы и до перерыва, а потом мощно ответила на совсем нелогичный гол Коке.

«Барселона» — «Атлетико» twitter.com/fcbarcelona

Концовка матча с переходом Симеоне на рискованные 4-2-4: преимущества "Барсы" было достаточно, чтобы подойти к этому этапу с большим заделом (а не одним мячом преимущества), но сам отрезок команда провела ужасно, так и не ответив на изменения Симеоне».

Лукомский подытоживает:

«Барса была значительно лучше в целом, но феерически провалилась на отдельном отрезке. В большинстве случае при такой качественной игре неудачная концовка не окажет влияние на результат? Это правда — "Барса" должна была уйти в отрыв. Но ведь так проваливаться даже на коротком отрезке тоже нельзя? И это правда».

«Атлетико» выстоял и выиграл

Автор AS Санти Хименес подводит короткий итог матча:

«Подопечные Диего Симеоне выдержали натиск от каталонцев, которые под командованием невероятного Лео Месси доминировали на протяжении большей части игры, и во многом благодаря Яну Облаку, вмешательству VAR, ошибкам "Барселоны" в обороне, а также вере в себя "Атлетико" совершил финальный спринт и выиграл этот матч».

VAR использовали восемь раз

Жозе Фелиш Диаш из Marca.com вспоминает эпизоды с использованием VAR в этом матче:

«VAR вмешивался в матч восемь раз. Гол Лионеля Месси был отменен из-за игры рукой, а через 13 минут гол Жерара Пике отменили из-за офсайда у Артуро Видаля, который отдавал голевой пас. Новая технология также рассматривала возможный пенальти Сауля на чилийце, а также одобрила назначение пенальти в ворота "Барселоны", когда Альваро Мората сравнял счет.

"Атлетико" мог бы получить еще один пенальти, когда мяч попал в руку Жерара Пике, но VAR не позвал рефери, чтобы тот лично просмотрел эпизод на мониторе. Наконец, технология определения линии ворот позволила игрокам "Атлетико" отпраздновать третий гол».

Оценки

WhoScored.com выставил оценки игрокам. Наивысший балл получил Месси — 9,3.

Оценки за матч Whoscored.com

Squawka.com, оценивая игроков матча, самый высокий балл (9 из 10) также поставила Месси:

«Сверхчеловек. Забил два, хотя один и был не засчитан из-за того, что мяч попал ему в плечо. Плюс создал гол, который был не засчитан из-за офсайда Видаля. Не заслуживал проиграть и отправляется домой, не понимая, как так вышло».

Лео Месси в матче с «Атлетико» twitter.com/fcbarcelona

Будущее Вальверде под угрозой?

Автор Soccer.ru Сергей Иванов размышляет о возможном увольнении Эрнесто Вальверде:

«Появились слухи о том, что руководство 'Барселоны' все-таки избавится от Эрнесто Вальверде. Такие разговоры периодически ходят. В первую очередь тренера обвиняют в не самой яркой игре команды, от которой привыкли видеть феерию. Обвиняют в том, что нет уверенного лидирования в чемпионате Испании, где каталонцы проиграли три матча и делят первое место с 'Реалом', имея поровну очков.

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

А теперь в списке обвинений еще появится и неудача в Суперкубке Испании, на который обычно никто внимания не обращает, потому что он проводится в начале сезона и как-то глупо даже в случае неудачи в нем на том временном отрезке делать серьезные выводы. А вот когда в середине сезона — уже можно задуматься. Вот такой не самый читаемый и очевидный нюанс привнесли новшества в проведении Суперкубка.

При этом, конечно, есть большие сомнения, что 'Барселона', не имея совсем уж очевидных проблем, станет перед решающей фазой сезона менять главного тренера. Вероятно, такие слухи появились из-за назначенного на понедельник заседания совета директоров. Но это заседание было запланировано еще до поражения от 'Атлетико'. Так что вряд ли вопрос смены тренера стоит на повестке дня. Только если она совсем уж уверена в той альтернативе, которая будет найдена Вальверде. А сейчас таких очевидных решений и не придумать». 0