Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»

1. Рекорд Агуэро

Если в АПЛ и был когда-либо недооцененный нападающий мирового уровня, то это определенно Агуэро. Аргентинец на протяжении многих лет был беспощаден в завершении атак, и нет сомнений, что без него «Сити» добился бы лишь части своего успеха. Но так, или иначе, о нем часто почему-то забывают, когда обсуждают лучших нападающих АПЛ всех времен. Что ж, в воскресенье он вписал еще один абзац в учебники истории, когда оформил хет-трик в матче с «Астон Виллой».

При этом в списке лучших иностранных бомбардиров в истории АПЛ по ходу матча против «Астон Виллы» он сравнялся с Тьерри Анри — у обоих по 175 голов. Причем аргентинцу понадобилось для этого на три матча меньше.

Однако просто повторить рекорд и разделить пьедестал — это не в стиле Агуэро. Через 12 минут после перерыва он увеличил количество своих голов до 176.

Sergio Agüero becomes the all-time top-scoring foreign player in Premier League history with 176 goals. 👑

An outstanding record. pic.twitter.com/sWl2Xjpz0i — Squawka Football (@Squawka) 12 января 2020 г.

А в заключительные десять минут, чтобы убедиться, что в этот раз все точно будут говорить о нем, Агуэро оформил свой рекордный двенадцатый хет-трик в АПЛ, обойдя Алана Ширера (11). Так что пришло время вновь завести дискуссию о величайшем нападающем в истории АПЛ.

2. Марез вновь показал свой класс

Если ли в АПЛ прямо сейчас более дорогой и солидный резервный игрок, чем Марез? Футболист сборной Алжира обошелся «Сити» в 60 миллионов фунтов, когда перешел из «Лестера» в июле 2018 года, но, понятное дело, учитывая уровень конкуренции в «Сити», все пошло не совсем так, как ему хотелось бы.

Но в воскресенье он продолжил демонстрировать то, насколько великолепным игроком является. Марез забил шесть голов в течение двух минут. Сперва после сольного прохода в штрафную, а затем простым завершением после усилий Агуэро.

Рияд Марез в матче против «Астон Виллы» globallookpress.com

Теперь он 13 раз непосредственно поучаствовал в голах «Сити» в 18 матчах АПЛ в текущем сезоне (7 голов и 6 передач). И хотя Рахим Стерлинг, вероятно, скоро вернется в основу Гвардиолы, возможно, он заменит там не экс-игрока «Лестера», учитывая форму, которую набрал Марез.

3. Нокаут для «Астон Виллы»

Несмотря на опасения, связанные с возможным вылетом из АПЛ, «Астон Вилла» в текущем сезоне на самом деле добилась хороших результатов. Однако для Дина Смита все выглядит мрачно, особенно после воскресного матча.

Дин Смит globallookpress.com

Честно говоря, эта игра завершилась еще до того, как началась, поскольку «Астон Вилла» в своей нынешней форме просто не могла остановить опасных игроков «Ман Сити».

Родри мог легко забирать мяч в полузащите и без проблем разворачиваться, прежде чем отдавать пасы своим более креативным партнерам по команде. Как только такие игроки, как Давид Сильва и Кевин Де Брёйне получали мяч, «Астон Вилла» предоставляла им слишком много свободы на своей половине поля. Они могли совершать проходы с мячом или разрезать оборону своими пасами. А о том, что Агуэо и Жезус устраивали в штрафной бирмингемцев, и вовсе говорить не стоит.

Конечно, у «Астон Виллы» еще будут куда более простые возможности, чтобы набирать очки в этом сезоне. Однако Смит ужасно ошибся при выборе тактики на эту игру, оставив своим игрокам слишком мало шансов бросить вызов «Ман Сити».

4. Волшебство от Де Брёйне

Де Брёйне просто волшебен, и он еще раз продемонстрировал это в матче с «Виллой». Бельгиец создал для своих партнеров по команде несколько моментов еще в первом тайме, но они не смогли реализовать их.

В матче с «Астон Виллой» Де Брёйне создал больше всех голевых шансов (3).

No player created more chances (3) against Aston Villa than Kevin De Bruyne.

Another two assists to his name. 🎯 pic.twitter.com/99CMnzwVdx — Squawka Football (@Squawka) 12 января 2020 г.

Но после перерыва Де Брёйне все же добился своего. Он принял мяч на правом фланге, поднял голову и увидел рывок Жезуса. Ну а дальше мы все знаем, что делает Де Брёйне — он вырезал идеальный пас прямо на бразильца, которому было уже не сложно сделать счет 4:0.

Каждой рок-группе нужен свой ведущий гитарист, а каждой команде мирового уровня — такой исполнитель, как Де Брёйне.

5. Неудачное возвращение для Дринкуотера

Во время чемпионского сезона «Лестера» Дэнни Дринкуторе отдавал длинные передачи, которые напоминали лазер, а также ярко играл в обороне. Мало кто мог предвидеть падение, которое затем пришлось пережить полузащитнику.

После ухода из «Лестера» он провел не так много времени на футбольном поле. А встречу с действующими чемпионами Англии он точно захочет забыть.

Сперва его с легкостью обыграл экс-товарищ по команде Марез, чтобы забить первый гол, затем в его собственной штрафной его обокрал Агуэро, и Марез забил второй гол. Когда Агуэро и Жезус забивали следующие два гола «Сити», Дринкуотера проходили так, как будто его и вовсе не было на поле.

29-летний полузащитник находится в нескольких световых годах от хорошей физической формы. Дринкуотер продемонстрировал хороший процент точных передач (88%) и двигал мяч лучше, чем большинство его партнеров по команде. Но его очень легко проходили в центре поля, что дорого обошлось «Астон Вилле». Дэнни нужно возвращаться в тренажерный зал.

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