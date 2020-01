Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»

Если в АПЛ и был когда-либо недооцененный нападающий мирового уровня, то это определенно Агуэро. Аргентинец на протяжении многих лет был беспощаден в завершении атак, и нет сомнений, что без него «Сити» добился бы лишь части своего успеха. Но так, или иначе, о нем часто почему-то забывают, когда обсуждают лучших нападающих АПЛ всех времен. Что ж, в воскресенье он вписал еще один абзац в учебники истории, когда оформил хет-трик в матче с «Астон Виллой».

При этом в списке лучших иностранных бомбардиров в истории АПЛ по ходу матча против «Астон Виллы» он сравнялся с Тьерри Анри — у обоих по 175 голов. Причем аргентинцу понадобилось для этого на три матча меньше.

Однако просто повторить рекорд и разделить пьедестал — это не в стиле Агуэро. Через 12 минут после перерыва он увеличил количество своих голов до 176.

Sergio Agüero becomes the all-time top-scoring foreign player in Premier League history with 176 goals. 👑 An outstanding record. pic.twitter.com/sWl2Xjpz0i

А в заключительные десять минут, чтобы убедиться, что в этот раз все точно будут говорить о нем, Агуэро оформил свой рекордный двенадцатый хет-трик в АПЛ, обойдя Алана Ширера (11). Так что пришло время вновь завести дискуссию о величайшем нападающем в истории АПЛ.

Если ли в АПЛ прямо сейчас более дорогой и солидный резервный игрок, чем Марез? Футболист сборной Алжира обошелся «Сити» в 60 миллионов фунтов, когда перешел из «Лестера» в июле 2018 года, но, понятное дело, учитывая уровень конкуренции в «Сити», все пошло не совсем так, как ему хотелось бы.

Но в воскресенье он продолжил демонстрировать то, насколько великолепным игроком является. Марез забил шесть голов в течение двух минут. Сперва после сольного прохода в штрафную, а затем простым завершением после усилий Агуэро.

Теперь он 13 раз непосредственно поучаствовал в голах «Сити» в 18 матчах АПЛ в текущем сезоне (7 голов и 6 передач). И хотя Рахим Стерлинг, вероятно, скоро вернется в основу Гвардиолы, возможно, он заменит там не экс-игрока «Лестера», учитывая форму, которую набрал Марез.

Несмотря на опасения, связанные с возможным вылетом из АПЛ, «Астон Вилла» в текущем сезоне на самом деле добилась хороших результатов. Однако для Дина Смита все выглядит мрачно, особенно после воскресного матча.

Честно говоря, эта игра завершилась еще до того, как началась, поскольку «Астон Вилла» в своей нынешней форме просто не могла остановить опасных игроков «Ман Сити».

Родри мог легко забирать мяч в полузащите и без проблем разворачиваться, прежде чем отдавать пасы своим более креативным партнерам по команде. Как только такие игроки, как Давид Сильва и Кевин Де Брёйне получали мяч, «Астон Вилла» предоставляла им слишком много свободы на своей половине поля. Они могли совершать проходы с мячом или разрезать оборону своими пасами. А о том, что Агуэо и Жезус устраивали в штрафной бирмингемцев, и вовсе говорить не стоит.

Конечно, у «Астон Виллы» еще будут куда более простые возможности, чтобы набирать очки в этом сезоне. Однако Смит ужасно ошибся при выборе тактики на эту игру, оставив своим игрокам слишком мало шансов бросить вызов «Ман Сити».

Де Брёйне просто волшебен, и он еще раз продемонстрировал это в матче с «Виллой». Бельгиец создал для своих партнеров по команде несколько моментов еще в первом тайме, но они не смогли реализовать их.

В матче с «Астон Виллой» Де Брёйне создал больше всех голевых шансов (3).

No player created more chances (3) against Aston Villa than Kevin De Bruyne.

Another two assists to his name. 🎯 pic.twitter.com/99CMnzwVdx