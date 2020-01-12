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    Красный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне

    «Красные» одержали 20 побед в 21 сыгранном матче

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    В непростом футбольном матче «Ливерпуль» справился с «Тоттенхэмом», одержав победу со счетом 1:0 на стадионе в Лондоне.

    Этот успех позволил «красным» выдать лучший старт в истории чемпионатов Англии. Теперь на их счету 20 побед и одна ничья в 21 сыгранном туре.

    Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил пять основных сюжетных линий по итогам встречи.

    1. Цифровой Бобби

    Играть в гостях всегда сложнее, чем выступать на собственной арене. Для «Ливерпуля», чья домашняя поддержка является одной из самых громких и свирепых, отправляться на выезде вдвойне труднее.

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    • Проводить матчи вдали от «Энфилда» — настоящий культурный шок, но в целом «Ливерпуль» в этом сезоне с ним справляется. Причина? Бобби Фирмино.

    Бразилец стал своеобразным дорожным воином для «красных». Его голы в ворота «Челси», «Лестера», «Монтеррея» и «Фламенго» принесли важные очки, а также позволили стать чемпионами мира! Накануне он пополнил коллекцию выездных голов резким ударом с левой ноги.

    Ничем не примечательный гол, если смотреть исключительно завершающую фазу. Но что если посмотреть на первое касание? То, которое позволило ему выйти из-под опеки Джафета Танганги? Это было нечто особенное. Он казался настолько плавным и легким в тот момент, когда коснулся мяча, подработав его себе под удар.

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    Иногда кажется, что остальная часть Премьер-лиги работает по аналогу, тогда как он — единственный цифровой Бобби, делающий то, о чем другие могут только мечтать.

    2. «Тоттенхэм» упустил свои шансы

    В первом тайме «шпоры» нанесли шесть ударов по чужим воротам, тогда как «красные» — восемь. А что же было после перерыва? Преимущество уже было на стороне хозяев: восемь ударов против пяти.

    «Тоттенхэм» наносил много ударов, создавая моменты и полумоменты. Наблюдать за этим было действительно непривычно. В подавляющем большинстве матчей «красные» были превосходны, но в этот раз у подопечных Жозе Моуринью были шансы, и они потратили их впустую. Абсолютно все.

    Такие команды, как «Ливерпуль», редко дают возможность приблизиться к своим воротам, особенно в последнее время. Однако в какой-то момент они окопались около своей штрафной, позволяя «шпорам» выходить на выгодные позиции.

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    • И все же лондонцы так ни разу и не проверили Алиссона. Конечно, бразилец выручал гостей, но ни один из сейвов нельзя назвать впечатляющим. «Шпоры» либо били прямо в него, либо просто не попадали в створ. Ключевые промахи совершили Сон Хын Мин и Джованни Ло Чельсо, которые были просто обязаны отправлять мяч в ворота.

    Моуринью был очень эмоционален у боковой линии, и вы должны понимать почему, ведь, учитывая все проблемы его команды, «Тоттенхэм» доминировал на протяжении большей части матча. С такой игрой «шпоры» могли рассчитывать даже на победу.

    3. Посредственная полузащита «Ливерпуля»

    «Красные» редко вспоминают о травмированном Фабиньо, но его отсутствие было ощутимо в Лондоне. «Шпоры» оказывали серьезное давление на полузащитников «Ливерпуля» и раз за разом находили свободные пространства, через которые подбирались к воротам. Даже с Фабиньо центральная линия мерсисайдцев казалась самым слабым звеном. А что же без него? Там просто проходной двор.

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    • Если «Ливерпуль» и проиграет кому-то в АПЛ, то, скорее всего, команде, которая знает, как пользоваться свободным пространством. И если кто-то способен остановить «красных» в Лиге чемпионов, то это, вероятно, одна из топ-команд Европы, понимающая, как играть между линиями (при условии, что она сможет соблюдать строгость в обороне и сдержит атаку «Ливерпуля»).

    У лидеров Премьер-лиги не так много слабых мест, но полузащита определенно является основной игровой проблемой.

    4. Борьба Моуринью с самим собой

    Жозе Моуринью определенно не тот тренер, которым был ранее. Его способность подавлять противника дисциплинированной игрой в обороне преимущественно испарилась. Конечно, его команды способны подражать этому подходу, но в основном все сводится к тому, что большинство футболистов просто садятся глубже. У них нет какой-либо структуры или идеи, как это было раньше.

    Команды Моуринью были жестко организованы в обороне. Они великолепно контролировали пространство и не давали противникам время на принятие решений. Накануне у «шпор» хватало игроков в обороне, но они не контролировали действия соперников. «Красные» двигали мяч в своем темпе, притом абсолютно легко. То, что они забили лишь один гол в первом тайме, было связано скорее с их расточительностью, чем с чем-либо еще. К тому времени, как Моуринью начал проводить замены, гости могли уверенно вести в счете.

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    • Единственное умение, которое сохранил Моуринью, так это способность читать игру и вносить коррективы благодаря заменам. Он быстро понял самые слабые места в игре своей команды и выпустил на поле Ламелу и Ло Чельсо. Ламела сразу же добавил остроты, а Ло Чельсо и вовсе был обязан сравнивать счет, когда пробивал в падении из выгодной позиции. Да, Моуринью потерял свой основной навык, но в его арсенале еще есть чем удивить.

    5. Непобедимый «Ливерпуль»

    «Манчестер Сити» доминировал в Премьер-лиге, поскольку в своем лучшем проявлении он был гораздо сильнее всех остальных. Подобное доминирование практически невозможно повторить, поэтому «Ливерпуль» выбрал альтернативный подход: он сделал так, чтобы его худшее проявление оставалось достаточно мощным для достижения результата.

    «Ливерпуль» нынешнего сезона является прекрасным примером команды, которая просто никогда не играет настолько плохо, чтобы быть побежденной. Они редко экономили силы, как и редко перенапрягались (за исключением матчей с «Лестером» и «Манчестер Сити»), но все равно играли на 7 из 10, оставаясь на должном для Премьер-лиги уровне.

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