Планы на зиму: «Зенит»

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку не о чем беспокоиться — его команда доминирует в чемпионате. Зимой ему нужно подготовиться к тому, чтобы без лишней нервотрепки удержать комфортное преимущество.

Первые сборы

Питерский клуб завершил первую часть сезона крупным выездным поражением от «Бенфики» (0:3), в результате которого «Зенит» занял последнее место в группе G Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков.

На следующий день, 11 декабря, «Зенит» ушел в месячный зимний отпуск, который продлится до 11 января. С 11 по 12 января спортсмены будут проходить традиционный медосмотр.

Планируется, что 13 января команда отправится в Катар, где будет тренироваться до 25 января и проведёт серию товарищеских матчей.

В Катар полетят, в частности, форвард Александр Кокорин, полузащитник Малком и несколько молодых футболистов.

По окончании сбора игроки «Зенита» получат небольшую передышку, после чего с 29 января по 10 февраля команда проведет сборы в испанском Бенидорме.

После этого сине-бело-голубые отправятся на третьи сборы в Турции, где, среди прочего, 17 февраля сыграют товарищеский матч с «Кайратом».

Ближайший официальный матч сине-бело-голубые сыграют в конце февраля против московского «Локомотива» в Российской Премьер-лиге.

Первой официальной встречей после зимнего перерыва станет игра с московским «Локомотивом».

Полностью расписание выглядит следующим образом:

20-й тур, 29 февраля (суббота), 19:00

«Зенит» — «Локомотив»

21-й тур, 9 марта (понедельник), 19:00

«Зенит» — «Уфа»

22-й тур, 14 марта (суббота), 16:30

«Зенит» — «Урал»

23-й тур, 22 марта (воскресенье), 16:30

ЦСКА — «Зенит»

Омоложение состава

«Зенит» уходит на зиму с куда более комфортным преимуществом и с куда более выстроенной игрой, чем в прошлом году.

Качество и сбалансированность состава тоже намного выше, благодаря появлению в стане бело-сине-голубых Ракицкого, Барриоса и Азмуна.

Усиление питерскому клубу, особенно учитывая вылет из еврокубков, просто не нужно. К тому же зимой к составу сине-бело-голубых присоединятся восстановившийся от травмы Малком и вернувшийся в клуб Александр Кокорин. Обоих нужно вновь встроить в игру команды.

Единственной позицией, которой может понадобиться даже не усиление, а глубина состава, является центр защиты — Маммана снова получил тяжёлую травму, и кроме Осорио на подмену неплохо был иметь еще одного игрока.

По мнению питерского инсайдера Геннадия Орлова, на повестке стоит и покупка полузащитника, учитывая возможный уход Себастьяна Дриусси.

Какие будут трансферы? На повестке стоит вопрос приглашения хорошего полузащитника. Да и центрального защитника, сейчас это надо. Маммана раньше лета не появится. С Дриусси вопрос открыт. Ясно, что ему будет трудно конкурировать. Он сам говорил, что ему трудно будет конкурировать с Кокориным и Малкомом. Он хочет быть нападающим, а из него начали делать полузащитника. И он уже изъявлял желание уйти. Не знаю, уйдет ли он зимой, но летом возможно. Соболев тоже находится в обойме игроков, которые могут оказаться в «Зените». А почему нет? Когда-то говорили про Миранчуков, но ясно, что эта тема прошла. А вот Соболев — новый человек, на него надо посмотреть. И еще обратить внимание на игроков молодежной сборной страны. То есть, Мусаев, Прохин... Фэйр-плей позволяет точечно пригласить игроков-звезд Геннадий Орлов

В остальном же Сергею Семаку остается лишь постепенно омолаживать состав, но это задача на лето, когда «Зенит» покинут защитники Бранислав Иванович и Юрий Жирков, а также полузащитник Роберт Мак.

Новый контракт Семака

Несмотря на то, что, после вылета «Зенита» из еврокубков, комментатор Геннадий Орлов вбросил информацию о недоверии со стороны менеджмента «Газпрома» к Сергею Семаку, которого начали считать «тренером для внутреннего употребления», специалисту все же предложили новый контракт.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также позволил себе критически оценить работу тренерского штаба после поражения от «Бенфики» (0:3) и вылета сине-бело-голубых из Лиги чемпионов. Однако совет директоров клуба даже не обсуждал возможность отставки Семака.

Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу. Александр Медведев

Полтора года назад контракт тренера был заключен по схеме «2+1». Срок соглашения истекает летом 2020 года, по нему Семак получает 1,2 млн евро в год.

По данным СМИ, специалисту будет предложено новое соглашение сроком «1+1» с увеличением зарплаты до 1,7 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Трансферные слухи

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать.

Однако на слухи в СМИ это заявление не повлияло. В конце декабря скауты «Зенита» посещали матчи голландского «Херенвена», сообщает журналист Omrop Fryslan Ролоф де Врис.

По данным источника, они просматривали 20-летнего атакующего полузащитника Митчеллам ван Бергена. Хавбек провел в чемпионате Голландии уже 79 матчей, дебютировав за «Витесс» еще в 16 лет.

Летом прошлого года Леонид Слуцкий выставил ван Бергена на трансфер (тот проигрывал конкуренцию за место правого вингера Мартину Эдегору).

Переход ван Бергена в «Зенит» зимой маловероятен: скауты клуба работают сейчас скорее по целям летней трансферной кампании.

Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат «Зениту», может досрочно вернуться в Петербург уже зимой.

Итальянский клуб недоволен выступлениями 26-летнего аргентинца и не планирует выкупать его, рассматривая вариант с досрочным расторжением арендного соглашения.

Все футбольные трансферы

Ригони текущем сезоне провел за «Сампдорию» 10 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

На выход?

Как уже сообщалось, летом из-за истекающих контрактов клуб может покинуть ряд игроков, включая Бранислава Ивановича и Роберта Мака.

Сербский футболист настаивает на заключении нового двухлетнего контракта с сохранением текущей заработной платы, однако руководство клуба не спешит его подписывать, принимая во внимание возраст защитника.

А вот Мак может покинуть «Зенит» уже зимой, перейдя в «Сочи», который готов заплатить за словака 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне Мак провел 10 матчей, забил два гола и три раза ассистировал партнерам.

Еще одной целью сочинцев является 25-летний полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, которого хотят арендовать до конца сезона.

Отмечается, что в приобретении лично заинтересован новый главный тренер сочинцев Владимир Федотов, под руководством которого Сутормин выступал в прошлом сезоне за «Оренбург».

Форвард «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание «Лацио» и «Кристал Пэласа», сообщает Transfermarkt.it. Но вряд ли питерский клуб отпустит одного из ключевых игроков.

Появлялась также информация, что клуб МЛС «Интер Майами», принадлежащий Дэвиду Бекхэму, хочет подписать форварда «Зенита» Себастьяна Дриусс и хавбека Матиаса Краневиттера.

В СМИ фигурировала сумма в 30 млн долларов за обоих футболистов. Тем не менее, игроки в итоге остались в питерском клубе.

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