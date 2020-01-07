Россия на МЧМ-2020: трагедия с привкусом оптимизма

На завершившемся в Чехии молодежном чемпионате мира по хоккею сборная России дошла до финала, где проиграла в концовке встречи команде Канады со счетом 3:4. Эксперты спортивных СМИ оценивают выступление россиян на турнире.

Чехарда с вратарями

Корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин удивляется тому, что вратарский вопрос стал проблемой сборной России на турнире.

«Вратарская линия перед турниром считалась сильной стороной сборной России. Но в результате мы доигрались до того, что за сутки до финала не знали наверняка, кто сыграет с Канадой.

Убеждён, что тренерский штаб подвела слепая вера в 17-летнего Ярослава Аскарова. Но уже после первой игры с чехами нужно было понять, что он пока не готов к игре на молодёжном уровне. Однако Аскарова вернули, и он едва не завалил нам полуфинал.

Тогда-то, конечно, уже не оставалось других адекватных вариантов, кроме как ставить на финал Мифтахова. Но Амир перед этим важнейшим матчем сыграл только одну полноценную игру, всё остальное время верили в Аскарова. Странно, не правда ли?

Даже в таких условиях недоверия и малой игровой практики Мифтахов был хорош. Он играл надёжно, спасал, выручал, но в концовке дрогнул, как и вся команда, а для вратаря это недопустимо. В эпизоде с победным голом Томаса Амир мог как сыграть на перехвате, так и выбить шайбу клюшкой уже вблизи ворот.

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Но Мифтахов сначала не побежал, а потом промахнулся. Финал не обошёлся для России без ошибки голкипера, и это весьма символично, учитывая то, какую чехарду устроил тренерский штаб с вратарями на этом чемпионате мира».

Хоккей превратился в фигурное катание

Обозреватель «Советского Спорта» Виталий Славин гневно клеймит ужесточение хоккейных правил, мешающее молодым игрокам калечить друг друга на льду, и видит в этом причину поражения сборной России.

«Ничего не поделаешь — властелины хоккейного мира из НХЛ с их коробками-лифтами диктуют моду всей планете. Как избежать селя травм при постоянно растущих скоростях и габаритах игроков на площадках из позапрошлого века? Играть 4 на 4, а затем 3 на 3 — отважились только в овертайме.

Чтоб двухметровые бугаи не покалечили друг друга в тесном душном загончике, остается один способ — максимально ужесточить правила. Что НХЛ последовательно и делает. Но с ростом субъективного фактора при оценке эпизода, то есть решений судей, сразу возникает чудовищное искушение помочь рефам сориентироваться. Показать, сымитировать нарушение. Притвориться.

Да-да, загнав силовую борьбу в подполье, вообще исключив зацепы, удары клюшкой даже по перчаткам, удары клюшкой по клюшке соперника сверху, а теперь и снизу, хоккей сам загнал себя в ловушку футбола. Из строго брутальной мужской игры канадская забава превращается в бесконечный и отвратительный бал плюшевых неженок: кто после дуновения ветерка лучше, а главное — правдоподобнее! — исполнит предсмертные страдания.

Россия — Канада globallookpress.com

Пока мы доблестно боролись с этой заразой на родной земле, за океаном выросло целое поколение, плюющее на память своих отцов-титанов. В былые славные времена, если юный игрок приезжал на скамейку без приказа тренера, держась за разбитый нос или губу, ветераны, посмеиваясь, выпихивали его тут же обратно на лед, приговаривая:

— Сынок, это всего лишь кровь. Иди работай!

Они перестроились. Мы — нет. Чем гоп-компания горе-капитана Хейтона в финале МЧМ-2020 прекрасно и воспользовалась».

Оптимистическая трагедия

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, несмотря на финал, доволен выступлением сборной России на турнире и качеством показанной игры.

«В нынешнем поражении можно углядеть оптимистическую трагедию. В решающих матчах, несмотря на угробленные безвозвратно нервы, команда Валерия Брагина постоянно действовала с позиции силы.

Нагло лезла вперед, не отсиживалась лишний раз в обороне, продемонстрировала ощутимый прогресс, если говорить о текущих тенденциях современного хоккея: скорость, превосходство в единоборствах, агрессивный отбор, навязывание соперника собственного плана на игру.

Общее направление зарождает осторожную веру в светлое будущее, о чем после матча с Канадой говорили и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, и сам Брагин, и его ассистент Игорь Ларионов.

О доминировании говорить можно лишь применительно к отдельным случаям, вспоминая рекордный разгром Канады в матче группового этапа. Это уже неплохо, несмотря на убийственную развязку финала.

Россия — Канада globallookpress.com

Нашим парням характера, как и умения терпеть, не хватило. Обвинять всерьез их в чем-то после в целом очень классного турнира могут только недалекие люди. Нынешнее серебро со стратегической точки может оказаться очень важным результатом.

В признании объективной картины реальности, где Канада заслужила чемпионство, нет ничего постыдного. Особенно, если ты хочешь поработать над собственными недочетами и стать сильнее».

Азарт затмил разум

Автор Allhockey Владислав Уткин сетует на проблемы российской команды с дисциплиной, которые продолжались по ходу всего чемпионата мира.

«Нельзя не сказать об эмоциональной несдержанности, которая, к сожалению, преследовала нас в течение всего турнира. Принято считать, что в этом, да и не только в этом случае за ошибки игроков должен отвечать тренер. Но я почему-то не сомневаюсь, что и Брагин, и Ларионов — люди, которые в хоккее находятся десятки лет, и здорово понимают его — неоднократно просили наших ребят быть аккуратнее и дисциплинированнее.

Но не надо забывать, что это молодежный хоккей. Этим парням нет и двадцати лет, а для того, чтобы они начали играть с холодной головой, недостаточно двух недель. На приобретение этого навыка уходят годы. И то, удается это не всем. Тренеры не могут выйти на лед во время игры, чтобы вовремя пресечь ненужные столкновения. Азарт для этих ребят превыше всего, порой, он затмевает разум.

К сожалению, это вылилось в абсолютно глупейшие нарушения правил со стороны Воронкова и Дорофеева в концовке третьего периода матча с Канадой. Другой вопрос — почему абсолютное большинство соперников, с которыми мы играли, контролировали свои эмоции? Боюсь, что ответа на него нет.

Россия — Швеция globallookpress.com

Если постараться посмотреть на это с положительной точки зрения, то можно увидеть, что у нас растет поколение мотивированных и голодных до побед ребят, у которых хоккей находится на первом месте. Да и, как известно, избыток эмоций всегда лучше их отсутствия. Излишней сухости и академичности в действиях нашей команды болельщики тоже могли бы не понять».

Почему Третьяк и Ротенберг всем довольны?

Редактор ленты новостей «Спорт день за днем» Александр Кавокин недоволен реакцией российских хоккейных функционеров на выступление команды на МЧМ-2020.

«Читаю руководителей нашего хоккея после финала МЧМ-2020 и удивляюсь. Как будто разные турниры смотрели. Вот, например, высказался первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Его основные тезисы:

1.Мы играли в самый современный хоккей

2.Хотелось бы поставить этой команде пятерку

3.Команда влюбила в себя всю страну. Людей не обманешь

4.Ларионов — единомышленник. Он понимает, как развивать хоккей России

Все вроде прекрасно. У меня только один вопрос: почему тогда чемпионом мира стала сборная Канады, а не России?

Что касается людей, которых не обманешь, то уверен, что половина из них охотно бы променяла веселую и задорную игру на долгожданное золото. Пока "мы играем в самый современный хоккей", канадцы и финны по три раза выиграли молодежный чемпионат мира.

А если уж команда Брагина влюбила в себя всю страну, почему не дали с ней по-человечески попрощаться? Когда мальчишки плакали от обиды, нас уже веселил Иван Ургант. На Первом канале, видимо, посчитали, что это гораздо уместнее, чем радость каких-то канадцев. Как сборной России вручали серебро тоже не достойно нашего внимания. Хотя этого не было с 2016 года.

Россия — Чехия globallookpress.com

Валерий Лобановский говорил, что самое красивое в футболе — это счет на табло. Также и в хоккее. На мой взгляд, тот, что принес результат — самый современный. Три пропущенных гола за семь минут — едва ли повод для гордости.

Что-то вроде упустили? Ах да, молодежная сборная России снова без золота чемпионата мира. Ну так и взрослая команда с 2014 года его не может выиграть. Зато у нас самый сильный пиар. Особенно, когда надо объяснить очередное поражение "Красной машины". С этим и живем».

Сборная России играет в устаревший хоккей

Обозреватель «Советского Спорта» Виталий Славин сетует на старомодный хоккей, в который играют в России как на клубном увроне, так и на уровне сборных.

«Ну да, выиграли четыре чемпионата мира, Олимпиаду в Пхенчхане. Но как? Чудо имени Гусева в Корее. Чудо имени Ковальчука в Квебеке, а также в Берне с Брызгаловым и Радуловым в придачу. Чудо имени Малкина в Стокгольме/Хельсинки. Чудо имени Знарка/Овечкина в Минске.

Зато на другой чаше весов — регулярные нокауты в плей-офф ОИ и ЧМ от скромных вроде как финнов. 1:6 в финале ЧМ-2015 в Праге, 2:4 в полуфинале в Кельне и 4:5 в четвертьфинале в Копенгагене от Канады. Наконец, 3:8 от никакой сборной США на ЧМ-2013 в Хельсинки. И пусть мне кто-то скажет, что эти поражения были случайными!

Нет, они были абсолютно закономерными. Вот в чем сермяга!

Кленовые в четвертьфинале Ванкувера-2010 и в финале Праги-2015 установили планку на высоту, до сих пор для нас недостижимую. При этом все признали, что в обоих случаях канадцы продемонстрировали хоккей именно в наилучших советских традициях. Игра строго от себя, в атаку-давление на предельной скорости и без прокатов, отдал-открылся как закон, тотальный упор на контроль шайбы, вход в чужую зону только через пас или контроль шайбы, но ни в коем случае не через заброс, идеально отлаженное большинство и так далее.

Россия — США globallookpress.com

Это и есть современный хоккей. Пожалуй, со времен Нагано-1998 мы в него не играем. Почему? Потому что в российских клубах ему не учат, а наши тренеры, такое впечатление, вообще не знают, что это такое. Цитата Брагина тому подтверждение. И я согласен с Игорем Ларионовым: смотреть сейчас КХЛ — даром транжирить собственное время. Впрочем, сборная не многим лучше».

На МЧМ-2020 тренеры отработали хорошо, но упустили золото

Корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин оценивает работу тренерского штаба сборной России на прошедшем турнире.

«Совместная работа Брагина и Ларионова, несмотря на все очевидные и неочевидные противоречия, подарила нам отличный, казалось бы, результат — серебро. Вот только потенциал у этого состава, действительно, был выше, и в том, что золото уехало в Канаду виноваты прежде всего тренеры.

Не нужно быть гуру анализа, чтобы назвать основные просчёты тренерского штаба сборной России. Во-первых, наши тренеры сами устроили проблемы с вратарями. Думали, думали, и решили в итоге довериться 17-летнему Аскарову, у которого дрожали колени в матче с более-менее серьёзным соперником. Это было видно всей стране с телеэкранов, но тренерский штаб на плей-офф в качестве основного вратаря выбрал Ярослава, и он едва не завалил полуфинал.

Кстати, вот в этом решении тянуть Аскарова (который ещё наиграется за всевозможные сборные России) вряд ли есть что-то от Брагина. Валерий Николаевич обычно не склонен к авантюрам, хотя у него и был свой 17-летний Василевский в 2012 году. Но тот талант был очевиден, а здесь же Брагину явно помогли решиться на риск.

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Сборная России провалилась в большинстве. Игорь Ларионов лихо спихнул беззубую реализацию лишнего в финале на то, что в клубах КХЛ эти игроки не получают необходимую практику в расстановке "5 на 4". Но можно подумать, что другие сборные напичканы хоккеистами, составляющими спецбригады в командах взрослых лиг. Нет, это отговорка в пользу бедных, хотя в том ярком спиче Ларионова было немало правильных и умных мыслей

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Наконец,тренерский штаб сборной России проиграл финал во второй половине третьего периода. Проиграл тактически. У "современного хоккея с позиции силы" не оказалось плана Б».

Брагин заслужил еще один шанс

Заместитель шефа отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий считает, что тренерский штаб России отработал турнир успешно и Валерий Брагин должен продолжить свою работу в команде.

«Сейчас же Брагин (и не так важно, с помощью Ларионова или без) избавился от ярлыка "тренера, чья команда играет в несовременный хоккей). Вратарская чехарда и среднее большинство, которые стали ключевыми факторами нашего поражения в финале, — детали, которые меняются от турнира к турнира, и не всегда показательны на краткосрочном МЧМ. В сборных Брагина было много выдающихся вратарских перфомансов и достойных спецбригад. Но никогда ранее не было реальной (и здесь слова тренера совсем не бравада) игры с позиции силы против абсолютно всех соперников на турнире.

Аргумент, что у этой сборной была отличная оборона (и здесь стоит снова вспомнить слова Брагина, который сказал, что вся линия защиты способна вырасти в больших игроков), что позволяло действовать от себя, а не от соперника, работает как раз на пользу тренеру. Как Брагин мог поставить другой хоккей командам, где не было защитников уровня Замулы и Романова, а в третьей-четвертой паре выходили ребята, которых страшно выпускать против топ-сборных?

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Я не буду перехваливать его — чемпионат он не выиграл. Однако не будем же серьезно обвинять Брагина, что он не привил команде характер, после всего того, что было в его сборных раньше? При мотивации Брагина продолжать работу искать другой непроверенный вариант не надо. Зачем? Не хочется получить ситуацию, как в главной сборной, когда кандидатура тренера вызывает определенные вопросы еще до его первого матча.

Брагин не взял золото, но заслужил как минимум еще один шанс попробовать это сделать. Есть огромные сомнения, что кто-то еще справится лучше".

Ларионов — хоккейная надежда страны

Автор "Спорта День за Днем" Антон Кудинов считает, что молодежный ЧМ подарил России будущего тренера главной сборной.

"Ларионов на МЧМ сделал практически невозможное. Заставил Брагина отказаться от осторожного хоккея от обороны. Поставил интересные розыгрыши большинства, которые были значительно сложнее, чем Брагинские наработки. Да, по началу это большинство не работало и в финале тоже не дало желаемый результат — игрокам не хватало точности или везения в завершающей стадии. Однако гроссмейстерские 20 процентов реализованных попыток сборная России все же показала: 8 шайб в большинстве — третий результат турнира после Швеции и Канады.

Ларионов как абсолютный антагонист Брагина-тренера в дискуссии с гуру молодежного хоккея заставил пересмотреть стиль игры. Россия стала более агрессивной и даже немного безбашенной. Идеальный баланс тандему Брагин — Ларионов найти не удалось, но тот же полуфинал со Швецией или игра с Канадой в группе — такие матчи просто эстетически приятно смотреть.

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Добавьте к этому, что у Ларионова нет стандартной проблемы большинства российских именитых тренеров (помимо отсутствия речи). Он дико титулован. Фетисов, Ларионов Форсберг — лишь три представителя 'Тройного золотого клуба' выиграли нужные трофеи минимум по два раза. Сборной России же на последних чемпионатах мира не хватает именно авторитетного игроцкого прошлого у представителей тренерского штаба. Недаром в решающие минуты планшет в руки берет Алексей Жамнов — единственный за последние пять лет чемпион Олимпиады в тренерском штабе сборной". 0