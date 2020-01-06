НХЛ. Две передачи Кучерова, шайбы Свечникова и Дадонова

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 1:3

«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» в выездном матче со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Для «Лайтнинг» это седьмая подряд победа.

В составе «молний» Никита Кучеров записал на свое имя две результативные передачи. Российский форвард набрал 45 (14+31) очков в 40 матчах. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Защитник Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «+1».

В составе хозяев площадки отличился Евгений Свечников, нападающий стал третьей звездой встречи. Для 19-летнего россиянина это 18-я шайба в сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» идет седьмой, а «Тампа-Бэй» — шестая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Голы: Стивенс — 2 (Верхэге, Кучеров), 2:36 — 0:1. Стэмкос — 15, 4:44 — 0:2. Пойнт — 17 (Кучеров, Стэмкос), 25:19 — 0:3. Свечников — 18 (Славин, Песке), 51:48 — 1:3Вратари: Мразек (57:51) — ВасилевскийШтраф: 4-8Броски: 29 (13+5+11) — 26 (5+17+4)

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 1:3

«Питтсбург» — «Флорида» 1:4

«Флорида» победила «Питтсбург» в выездном матче со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). У «пантер» голы забили Фрэнк Ватрано, Бретт Коннолли, Майк Хоффман и Евгений Дадонов. Для россиянина это 18-я шайба в нынешнем сезоне, его показатель полезности составил «+1». За «пингвинов» шайбу забросил Джаред Макканн.

«Питтсбург» —(55 очков) — второй на Востоке, «Флорида» (49) — восьмая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Флорида» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Ватрано — 9 (Хоффман), 2:28 — 0:1. Маккэн — 11 (Симон, Марино), 3:52 — 1:1. Коннолли — 16 (Трочек, Матесон), 10:44 — 1:2. Хоффман — 14 (Ватрано, Стиллман), 48:52 — 1:3. Дадонов — 18 (п.в., Юбердо), 57:32 — 1:4Вратари: Джерри (57:18 — 57:32) — ДридгерШтраф: 14-18Броски: 32 (10+13+9) — 35 (11+13+11)

«Питтсбург» — «Флорида» 1:4

«Миннесота» — «Калгари» 4:5 Б

«Миннесота» на своем льду по буллитам уступила «Калгари» — 4:5 Б (3:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1). Решающий буллит реализовал Дилллон Дюбе. Отметим, что по ходу встречи «Миннесота» четыре раза вела в счете, но «Калгари» четыре раза отыгрывался.

С 46 очками «Миннесота» идет на десятом месте на Западе, «Калгари» (49) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Калгари» — 4:5 Б (3:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Фиала — 9 (бол., Сутер, Паризе), 5:01 — 1:0. Лучич — 4 (бол., Андерссон, Баклунд), 9:32 — 1:1. Фолиньо — 6 (Эрикссон Эк), 10:06 — 2:1. Хэмоник — 3 (Баклунд, Годро), 15:40 — 2:2. Фолиньо — 7 (Дамба, Канин), 19:14 — 3:2. Стоун — 2 (Броди, Райан), 41:55 — 3:3. Гринуэй — 5 (Сперджен, Сутер), 42:37 — 4:3. Джиордано — 5 (бол., Годро, Линдхольм), 54:32 — 4:4Победный буллит: ДюбеВратари: Стэлок — РиттихШтраф: 8-4Броски: 34 (9+12+10+3) — 37 (14+10+13+0)

«Миннесота» — «Калгари» 4:5 Б

«Чикаго» — «Детройт» 4:2

«Чикаго» на своем льду выиграл у «Детройта» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

«Блэкхокс» выиграли четвертый матч из последних пяти и с 44 очками занимают 12-е место в Западной конференции. «Ред Уингз» потерпели восьмое поражение в девяти встречах и с 23 очками остались на последнем месте в регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Детройт» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) Голы: Задина — 4 (бол., Ларкин, Гронек), 3:21 — 0:1. Гленденинг — 6 (Немет, Хелм), 16:53 — 0:2. Стром — 10 (Дебринкэт), 35:07 — 1:2. Сикура — 1 (Густафссон, Кейн), 35:52 — 2:2. Боквист — 2 (Кит, Тэйвз), 48:47 — 3:2. Кубалик — 12 (п.в., Смит, Мерфи), 59:40 — 4:2Вратари: Кроуфорд — Ховард (57:28 — 57:53, 58:11 — 59:40)Штраф: 6-6Броски: 27 (12+6+9) — 21 (8+5+8)

«Чикаго» — «Детройт» 4:2

«Анахайм» — «Нэшвилл» 5:4 Б