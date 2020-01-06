НХЛ. Две передачи Кучерова, шайбы Свечникова и Дадонова

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 1:3
«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» в выездном матче со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Для «Лайтнинг» это седьмая подряд победа.
В составе «молний» Никита Кучеров записал на свое имя две результативные передачи. Российский форвард набрал 45 (14+31) очков в 40 матчах. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Защитник Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «+1».
В составе хозяев площадки отличился Евгений Свечников, нападающий стал третьей звездой встречи. Для 19-летнего россиянина это 18-я шайба в сезоне.
В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» идет седьмой, а «Тампа-Бэй» — шестая.
«Питтсбург» — «Флорида» 1:4
«Флорида» победила «Питтсбург» в выездном матче со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). У «пантер» голы забили Фрэнк Ватрано, Бретт Коннолли, Майк Хоффман и Евгений Дадонов. Для россиянина это 18-я шайба в нынешнем сезоне, его показатель полезности составил «+1». За «пингвинов» шайбу забросил Джаред Макканн.
«Питтсбург» —(55 очков) — второй на Востоке, «Флорида» (49) — восьмая.
«Миннесота» — «Калгари» 4:5 Б
«Миннесота» на своем льду по буллитам уступила «Калгари» — 4:5 Б (3:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1). Решающий буллит реализовал Дилллон Дюбе. Отметим, что по ходу встречи «Миннесота» четыре раза вела в счете, но «Калгари» четыре раза отыгрывался.
С 46 очками «Миннесота» идет на десятом месте на Западе, «Калгари» (49) — восьмой.
«Чикаго» — «Детройт» 4:2
«Чикаго» на своем льду выиграл у «Детройта» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).
«Блэкхокс» выиграли четвертый матч из последних пяти и с 44 очками занимают 12-е место в Западной конференции. «Ред Уингз» потерпели восьмое поражение в девяти встречах и с 23 очками остались на последнем месте в регулярном чемпионате.