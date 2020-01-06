ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Две передачи Кучерова, шайбы Свечникова и Дадонова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 января

    Хоккей НХЛ Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз Чикаго Блэкхоукс Детройт Ред Уингз Миннесота Уайлд Калгари Флэймз Питтсбург Пингвинз Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КанадаБрак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой Микель АртетаАртета вернул веру в «Арсенал». Дела в команде налаживаются Никита КучеровНХЛ. Две передачи Кучерова, шайбы Свечникова и Дадонова
  • 08:03
    • Смолов может продолжить карьеру в Испании
  • 07:47
    • «Клипперс» одолели «Нью-Йорк», «Финикс» уступил «Мемфису»
  • 23:44
    • Россия уступила Канаде в финале МЧМ-2020
  • 22:20
    • «Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
  • 20:51
    • Гол Джонса вывел «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии
  • 20:34
    • «Ак Барс» отыгрался со счета 0:3 в матче с «Трактором»
  • 19:48
    • Сборная Швеции завоевала бронзу МЧМ-2020
    Все новости спорта
    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» 1:3

    «Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» в выездном матче со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Для «Лайтнинг» это седьмая подряд победа.

    В составе «молний» Никита Кучеров записал на свое имя две результативные передачи. Российский форвард набрал 45 (14+31) очков в 40 матчах. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Защитник Михаил Сергачев завершил встречу с показателем полезности «+1».

    В составе хозяев площадки отличился Евгений Свечников, нападающий стал третьей звездой встречи. Для 19-летнего россиянина это 18-я шайба в сезоне.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» идет седьмой, а «Тампа-Бэй» — шестая.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Стивенс — 2 (Верхэге, Кучеров), 2:36 — 0:1. Стэмкос — 15, 4:44 — 0:2. Пойнт — 17 (Кучеров, Стэмкос), 25:19 — 0:3. Свечников — 18 (Славин, Песке), 51:48 — 1:3Вратари: Мразек (57:51) — ВасилевскийШтраф: 4-8Броски: 29 (13+5+11) — 26 (5+17+4)

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» 1:3

    «Питтсбург» — «Флорида» 1:4

    «Флорида» победила «Питтсбург» в выездном матче со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). У «пантер» голы забили Фрэнк Ватрано, Бретт Коннолли, Майк Хоффман и Евгений Дадонов. Для россиянина это 18-я шайба в нынешнем сезоне, его показатель полезности составил «+1». За «пингвинов» шайбу забросил Джаред Макканн.

    «Питтсбург» —(55 очков) — второй на Востоке, «Флорида» (49) — восьмая.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Флорида» — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Ватрано — 9 (Хоффман), 2:28 — 0:1. Маккэн — 11 (Симон, Марино), 3:52 — 1:1. Коннолли — 16 (Трочек, Матесон), 10:44 — 1:2. Хоффман — 14 (Ватрано, Стиллман), 48:52 — 1:3. Дадонов — 18 (п.в., Юбердо), 57:32 — 1:4Вратари: Джерри (57:18 — 57:32) — ДридгерШтраф: 14-18Броски: 32 (10+13+9) — 35 (11+13+11)

    «Питтсбург» — «Флорида» 1:4

    «Миннесота» — «Калгари» 4:5 Б

    «Миннесота» на своем льду по буллитам уступила «Калгари» — 4:5 Б (3:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1). Решающий буллит реализовал Дилллон Дюбе. Отметим, что по ходу встречи «Миннесота» четыре раза вела в счете, но «Калгари» четыре раза отыгрывался.

    С 46 очками «Миннесота» идет на десятом месте на Западе, «Калгари» (49) — восьмой.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Калгари» — 4:5 Б (3:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Фиала — 9 (бол., Сутер, Паризе), 5:01 — 1:0. Лучич — 4 (бол., Андерссон, Баклунд), 9:32 — 1:1. Фолиньо — 6 (Эрикссон Эк), 10:06 — 2:1. Хэмоник — 3 (Баклунд, Годро), 15:40 — 2:2. Фолиньо — 7 (Дамба, Канин), 19:14 — 3:2. Стоун — 2 (Броди, Райан), 41:55 — 3:3. Гринуэй — 5 (Сперджен, Сутер), 42:37 — 4:3. Джиордано — 5 (бол., Годро, Линдхольм), 54:32 — 4:4Победный буллит: ДюбеВратари: Стэлок — РиттихШтраф: 8-4Броски: 34 (9+12+10+3) — 37 (14+10+13+0)

    «Миннесота» — «Калгари» 4:5 Б

    «Чикаго» — «Детройт» 4:2

    «Чикаго» на своем льду выиграл у «Детройта» со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

    «Блэкхокс» выиграли четвертый матч из последних пяти и с 44 очками занимают 12-е место в Западной конференции. «Ред Уингз» потерпели восьмое поражение в девяти встречах и с 23 очками остались на последнем месте в регулярном чемпионате.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Детройт» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
    Голы: Задина — 4 (бол., Ларкин, Гронек), 3:21 — 0:1. Гленденинг — 6 (Немет, Хелм), 16:53 — 0:2. Стром — 10 (Дебринкэт), 35:07 — 1:2. Сикура — 1 (Густафссон, Кейн), 35:52 — 2:2. Боквист — 2 (Кит, Тэйвз), 48:47 — 3:2. Кубалик — 12 (п.в., Смит, Мерфи), 59:40 — 4:2Вратари: Кроуфорд — Ховард (57:28 — 57:53, 58:11 — 59:40)Штраф: 6-6Броски: 27 (12+6+9) — 21 (8+5+8)

    «Чикаго» — «Детройт» 4:2

    «Анахайм» — «Нэшвилл» 5:4 Б

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
  • 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Лос-Анджелес» — «Коламбус»
  • 1.55
  • Завтра в 06:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
    • 00:54     Россия — Швеция
  • Победа на характере. Россия пробилась в финал МЧМ-2020
    • Вчера в 01:59     Давид Луиз
  • Пять причин, по которым «Арсенал» превзошел «МЮ»
    • 22:06 02/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» обыграл «Хетафе», «Атлетико» победил «Леванте», ничья в каталонском дербиРезультаты матчей 19-го тура Примеры 01:090
  • 09:10
    • Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Детройт»
  • 07:29
    • Касаткина пробилась во второй круг турнира в Окленде
  • 07:04
    • Кузнецова снялась с турнира в Окленде
    Россия — Швеция Хоккей Победа на характере. Россия пробилась в финал МЧМ-2020Реакция спортивных СМИ на победу молодежной сборной России над Швецией Вчера в 01:590
  • Экспресс дня

  • Манкунианское дерби будет результативным?
  • 3.47
    •
  • 11:14
    • Милнер получил травму в дерби с «Эвертоном»
  • 10:55
    • «Реал» готов заплатить 80 миллионов евро за бомбардира «Лейпцига»
  • 10:39
    • Шарапова узнала соперниц на турнире в Брисбене
    Россия — Швеция Хоккей МЧМ-2020. Россия одолела Швецию, Канада разгромила ФинляндиюОбзор очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею 04/01/2020 в 23:470
  • 10:23
    • «Барселона» — фаворит в борьбе за хавбека загребского «Динамо»
  • 08:16
    • Гаспарян проиграла Соболенко на турнире в Китае
  • 07:18
    • Стали известны составы групп на МЧМ-2021
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.38
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:56
    •  1.55
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Реймс — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.47
  • Экспресс дня 7 января
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие