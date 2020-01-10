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    Планы на зиму: «Ростов»

    Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России

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    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
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    Ростовчане, устроившие летом тактическую революцию, идут в группе лидеров и мечтают о Лиге чемпионов. Однако удержаться весной в тройке будет непросто, особенно, если клуб потеряет кого-то из ключевых игроков.

    Первые сборы

    «Ростов» закончил осеннюю часть сезона выездным разгромом «Спартака» (4:1). Благодаря этой победе желто-синие набрали 34 очка и ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице.

    10 января ростовчане вышли из отпуска и начали подготовку к первому зимнему сбору медосмотром в одной из московских клиник.

    Часть игроков прилетела в Москву вечером 9 января, остальные присоединились к ним утром. Первый зимний сбор «Ростов» проведет в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

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    Готовы работать: видео Rostov TV с медосмотра команды. В выпуске: • 👃🏻 Хорик Байрамян и его нос 🦶🏻Матиас Норманн и красивые стопы 🧔 Даня Прошляков с новой прической, а также Павел Мамаев, Егор Бабурин и все-все-все. Смотрите, заряжайтесь позитивом от наших парней и обязательно подписывайтесь на наш Youtube-канал. #ФКРостов #СборыРостова #мыРостов #💛💙

    Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

    Команда отправится в ОАЭ утром 11 января, сбор продлится ровно две недели и завершится 25 января. На первом сборе в ОАЭ «Ростов» проведет две встречи.

    20 января желто-синие сыграют с «Пахтакором», а спустя четыре дня — с латвийским ФК «Рига».⠀

    «Кубок Париматч Премьер»

    После сборов в ОАЭ ростовская команда уже в третий раз примет участие в коммерческом турнире «Кубке Париматч Премьер» в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля.

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    • Соперниками «Ростова» станут «Спартак», «Локомотив» и 8-кратный чемпион Сербии белградский «Партизан». Команды проведут по три игры, каждая с каждой. В случае ничьей предусмотрена серия пенальти.

    Матчи зимнего межсезонного турнира будут сыграны в спортивном комплексе академии Aspire в Дохе. Встречи будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и Матч Премьер.

    Расписание турнира

    1 февраля

    14:00 «Локомотив» — «Партизан»
    18:00 «Спартак» — «Ростов»

    4 февраля

    18:00 «Партизан» — «Ростов»

    5 февраля

    18:00 «Спартак» — «Локомотив»

    8 февраля

    14:00 «Спартак» — «Партизан»

    9 февраля

    18:00 «Ростов» — «Локомотив»

    Задача — сохранить лидеров

    Прошлый сезон команда Валерия Карпина закончила на девятом месте, в этом розыгрыше чемпионата ростовчане несомненно финишируют намного вышел — в клубе не скрывают, что рассчитывают попасть в Лигу чемпионов.

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    • Но вот получится ли? Летом «Ростов» изменил стиль: от оборонительного футбола перешел на атакующий, со схемы 5-3-2 перестроился на 4-3-3.

    «Ростов» не владеет мячом ради контроля, ставка сделана на прессинг и быстрые контратаки большой группой игроков, создание остроты у чужих ворот.

    Есественно, при этом страдает оборона — «Ростов» стал очень много пропускать (28 мячей), чаще это делали лишь игроки «Урала» — 31.

    При этом, за весь прошлый розыгрыш РПЛ команда Карпина пропустила меньше — только 23 мяча. Очевидно, что дончанам нужно зимой укрепить линию обороны.

    Остаться в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона будет непросто. В первой части сезона «Ростов», в отличие от своих конкурентов, не играл в еврокубках.

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    • Весной все будут в равных условиях, а значит дончанам придется труднее. Особенно, если они растеряют лидеров команды, а такая опасность есть.

    Сезон за сезоном камнем преткновения остаются долги «Ростова» перед игроками и тренерами. В ноябре Валерий Карпин рассказывал, что долги перед командой по зарплате составляют три месяца.

    Позже появилась информация о частичном погашении задолженности — в декабре клуб погасил долги по зарплате за сентябрь и октябрь. Игроки получили обещание скорого погашения задолженностей по премиальным и другим выплатам.

    Тем временем клуб получает большое количество предложений о продаже своих лидеров, выгодных как для «Ростова», так и для футболистов, которые хотят стабильности.

    Удержать игроков — главная задача Валерия Карпина. Усилить состав, по возможности — не менее важная.

    Возможные потери

    Первую потерю «Ростов» понес аккурат в Новый год. Клуб и защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

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    • 33-летний исландский защитник перешел в донской клуб в январе 2018 года. С тех пор Рагнар провел 53 официальных матча за желто-синих, а с начала нынешнего сезона был капитаном команды.

    В СМИ появились слухи о том, что причиной расставания с игроком стали его проблемы с алкоголем, что было категорически опровергнуто клубной пресс-службой.

    Если говорить о других исландцах, то «Ростов» расстанется с форвардом Бьорном Сигурдарсоном, который перейдет, скорее всего, в кипрский АПОЭЛ. Условия — аренда до конца сезона с возможностью выкупа.

    Много запросов у «Ростова» по нападающему Видару Кьяртанссону. 29-летний нападающий первую часть сезона провел на правах аренды в «Рубине», однако казанцы намерены зимой вернуть футболиста «Ростову». Кьяртансоном интересуются в Турции, Китае и Швеции.

    Календарь и таблица РПЛ

    Есть интерес к хавбеку Антону Салетросу, последний год выступавшему на правах аренды за АИК. На 23-летнего игрока претендуют в чемпионате Швеции, футболист также интересен одному из ведущих клубов Венгрии.

    Защитник Евгений Чернов находится в сфере интересов московского ЦСКА, сумма покупки может составить около 3 млн евро. К Чернову есть также интерес со стороны других клубов как из России, так и из-за рубежа.

    Чернов перешел в «Ростов» из «Зенита» на правах свободного агента в феврале текущего года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей чемпионата России и отдал четыре результативных передачи.

    Польский защитник Мацей Вилюш покидает «Ростов» на 99% — он расторгнет контракт с клубом. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 2-х матчах Кубка России, в которых провел на поле 165 минут.

    Что касается лидеров «Ростова», то дончане рискуют потерять зимой Романа Еременко, являющегося одним из ключевых игроков команды — в концовке осеннего отрезка он пропустил 4 матча и это сразу сказалось на результатах.

    Финский хавбек может перейти в «Рубин», который возглавил хорошо знакомый ему по ЦСКА Леонид Слуцкий. Еременко уже выступал за казанский клуб с 2011 по 2014 год.

    Отец игрока заявил, что Еременко не планирует покидать «Ростов», но если из донского клуба начнется отток игроков, он вполне может сменить команду.

    Нападающий Эльдар Шомуродов, как и Еременко, вошел в топ-20 лучших игроков РПЛ, а также стал лучшим игроком Узбекистана в прошедшем году. В 27 матчах он забил 18 мячей и сделал ассистов.

    Неудивительно, что им интересуется ряд зарубежных клубов. Агент игрока Кахор Муминов сообщал, что «Штутгарт» был готов заплатить за Шомуродова 10 млн евро.

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    • По сообщениям СМИ, гельзенкирхенский «Шальке» предложил за нападающего 15 млн евро, 5 млн из которых — в виде дополнительных бонусов.

    Скауты «Лиона» просматривали нападающего «Ростова» в матче против «Спартака». В связи с тем, что Мемфис Депай выбыл на полгода, команда ищет варианты на рынке по усилению атакующей линии. Одним из главных кандидатов является форвард «Ростова».

    Трансферные слухи

    Первым новичком «Ростова» стал Павел Мамаев, перебравшийся в ростовский клуб еще до зимнего перерыва, заключив двухлетний контракт.

    В ноябре он сыграл в товарищеском матче против «Краснодара» и тренировался с командой, хотя официально еще не завляен за команду.

    В январе в «Ростов» перебрался 25-летний защитник «Тамбова» Максим Осипенко, который заключил с желто-синими контракт на 4,5 года.

    Профессиональную карьеру начинал в омском клубе «Иртыш» в ПФЛ. В 2016 году перешел в воронежский «Факел» из ФНЛ.

    Провел за клуб более 100 матчей и забил 9 голов. С лета 2019 года выступал за «Тамбов». В первой части РПЛ сыграл 17 игр и забил один гол.

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    Вратарь «Зенита» Максим Рудаков может стать игроком «Ростова», условия — полноценный трансфер. Последние годы 23-летний голкипер играл в аренде в финском клубе ХИК, где был на хорошем счету.

    Полузащитник «Химок» Артем Полярус также может продолжить карьеру в «Ростове». 27-летний украинец, перешедший в подмосковный клуб минувшим летом из «Александрии», лидирует в гонке ассистентов ФНЛ.

    На счету хавбека восемь голевых передач. Он также забил 5 голов, еще 2 — в Кубке России.

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