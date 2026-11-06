7 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют тульский «Арсенал» и «Челябинск». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 16 матчах: 5 побед, 4 ничьих и 7 поражений.
Последние матчи: команда из Тулы на выезде проиграла команде «Нижний Новгород» (1:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах ФНЛ тульский «Арсенал» одержал победы над командами КАМАЗ (4:3), «Спартак» Кострома (3:2) и проиграл «Уфе» (0:2) и ЦСКА (1:3).
«Челябинск»
Турнирное положение: «Челябинск» в Первой лиге расположился на 12-й строчке, набрав 18 очков: 5 побед, 3 ничьи и 8 поражений.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Челябинск» одержал победу над «Шинником» (2:0). На 5-й минуте встречи пенальти реализовал Рамазан Гаджимурадов, а точку в поединке поставил автогол Максима Караева.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Челябинску» удалось прервать проигрышную серию, которая насчитывала три поединка. Ранее команда проиграла «Уралу» (1:3), «Текстильщику» (1:2) и «Спартаку» из Костромы (0:1).
Статистика для ставок
- «Арсенал» занимает 11-е место в чемпионате России
- «Челябинск» занимает 12-е место в чемпионате России
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Арсенала» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья оценивается в 3.50. На победу команды «Челябинска» — 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.77.
Прогноз: «Челябинск» испытывает не лучшие времена, команду преследует чёрная полоса игр. Исключением стал поединок против «Шинника». У «Арсенала» есть возможность набрать очки пока соперник находится в разобранном состоянии.
Ставка: Победа «Арсенала» с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В среднем за матч футболисты «Арсенала» и «Челябинска» забивают по два мяча. Ожидаем результативной игры со стороны соперников.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.97.