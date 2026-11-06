7 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Малага» и «Расинг». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Малага»
Турнирное положение: «Малага» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет пять очков в своем активе.
Команда находится на последнем, 20-м месте, а это зона вылета (18-20-я позиции), с отставанием в пять баллов от безопасной 17-й строчки.
Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на выездном поле потерпел поражение от «Бетиса» (1:2).
Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над заштатным «Алькасером» (3:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Малага» выиграла лишь раз при семи поражениях и шести ничьих.
Такая форма хозяев поля не должна вводить в заблуждение при оценке их статуса фаворита грядущей игры, ведь они выше соперника по классу и получат поддержку своих фанатов.
Адриан Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами
«Расинг»
Турнирное положение: «Расинг» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 11 очков в своем активе.
Команда находится на 16-м месте с отрывом в один пункт от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на своём поле потерпел разгромное поражение от «Реала» (0:3).
Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах одержал уверенную победу над представителем низшего дивизиона «Рибадесельей» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Расинг» проиграл дважды при двух победах и одной ничьей.
Данные результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, однако преимущество соперника в классе и чужие трибуны рискуют им в этом помешать.
Яссир Забири — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних домашних матчей «Малага» сыграла вничью
- в пяти из девяти последних матчей «Малаги» забивали меньше трех голов
- в семи из восьми последних выездных матчей «Расинг» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Малага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.39. Ничья — в 3.60, выигрыш «Расинга» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.20.
Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в шести из них было забито больше двух мячей.
Тем временем, такой же сценарий был реализован в шести из девяти домашних поединков хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех из семи последних матчей.
Ставка: «Малага» победит за 2.39