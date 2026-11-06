Затянет ли «Малага» в болото «Расинг»?

прогноз на матч в борьбе за выживание в испанской Ла Лиге, ставка за 1.90

7 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Малага» и «Расинг». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Малага»

Турнирное положение: «Малага» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет пять очков в своем активе.

Команда находится на последнем, 20-м месте, а это зона вылета (18-20-я позиции), с отставанием в пять баллов от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: ранее в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на выездном поле потерпел поражение от «Бетиса» (1:2).

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Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над заштатным «Алькасером» (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в 14-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Малага» выиграла лишь раз при семи поражениях и шести ничьих.

Такая форма хозяев поля не должна вводить в заблуждение при оценке их статуса фаворита грядущей игры, ведь они выше соперника по классу и получат поддержку своих фанатов.

Адриан Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами

«Расинг»

Турнирное положение: «Расинг» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 11 очков в своем активе.

Команда находится на 16-м месте с отрывом в один пункт от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 11-го тура испанского первенства клуб на своём поле потерпел разгромное поражение от «Реала» (0:3).

Перед этим в 1/64 финала Кубка Испании коллектив в чужих стенах одержал уверенную победу над представителем низшего дивизиона «Рибадесельей» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Расинг» проиграл дважды при двух победах и одной ничьей.

Данные результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, однако преимущество соперника в классе и чужие трибуны рискуют им в этом помешать.

Яссир Забири — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

На что ставят в матче Малага — Расинг Букмекерские коэффициенты на матч Малага — Расинг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из шести последних домашних матчей «Малага» сыграла вничью

в пяти из девяти последних матчей «Малаги» забивали меньше трех голов

в семи из восьми последних выездных матчей «Расинг» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Малага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.39. Ничья — в 3.60, выигрыш «Расинга» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.20.

Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом в шести из них было забито больше двух мячей.

Тем временем, такой же сценарий был реализован в шести из девяти домашних поединков хозяев.

1.90 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Малага» — «Расинг» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в четырех из семи последних матчей.

2.39 «Малага» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Малага» — «Расинг» принесёт чистый выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: «Малага» победит за 2.39