7 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 15:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.70.
«Лидс»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Лидс» лишь на четыре очка отстает от еврозоны. Команда забила 9 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Борнмуту» — 0:2.
До того «Лидс» подписал мировую с «Сандерлендом» — 0:0, а вот чуть раньше не смог переиграть «Манчестер Юнайтед» — 1:1. «Павлины» не побеждали в пяти последних матчах.
Состояние команды: «Лидс» забивает с огромной натугой, причем четыре из девяти мячей на счету Доминика Калверт-Льюина.
При этом «Лидс» в шести последних очных поединках со «шпорами» уступил пять раз при одной ничьей. А вот в родных стенах команда в нынешнем чемпионате еще не проигрывала: одна победа при трех паритетах. Зато тылы «павлинов» весьма надежны!
И уж точно «павлины» постараются подтянуться к искомой зоне еврокубков. Вот только нужно что-то срочно предпринимать с реализацией...
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» только недавно выбрался из зоны вылета. Команда на текущий момент находится на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Тоттенхэм» уже на три зачетных балла отстает от еврозоны. Команда забила 10 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Кристал Пэласом» — 2:0.
До того «Тоттенхэм» нанес поражение «Челси» — 2:0, а вот чуть раньше переиграл еще и «Ковентри» — 3:1. «Шпоры» не знают горечи поражений в четырех матчах кряду.
Состояние команды: «Тоттенхэм» постепенно обретает себя, победив в трех своих последних поединках.
При этом «Тоттенхэм» имеет весьма крепкий по именам состав, да и Роберто Де Дзерби — шикарный мотиватор и тактик. А вот Доминик Соланке пока что забил всего один мяч в чемпионате. Должен наконец-то раскочегариться в плане результативности и Омар Мармуш.
И уж точно «шпоры» постараются продолжить свой уверенный ход. К тому же лондонцы исторически успешно противостоят «Лидсу».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.63. Ничья — в 3.30, выигрыш «Тоттенхэма» — в 2.70.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.98, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.88.
Прогноз: «Шпоры» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника, к тому же заметно прибавили в последних матчах.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Тоттенхэм» победил в трех последних матчах
- «Шпоры» в кадровом аспекте выглядят выгоднее соперника
- «Лидс» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Павлины» не побеждали в пяти последних поединках
- «Лидс» не забивал в двух последних матчах