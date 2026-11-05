6 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» пытается закрепиться в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» отстает на пять очков от еврозоны. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Марселю» — 0:2.
До того «Тулуза» подписала мировую с «Труа» — 0:0, зато поединок с «Ле Маном» завершился ярким успехом — 3:0. Команда не проигрывала в двух последних домашних матчах.
Состояние команды: «Тулуза» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает в среднем больше гола за матч.
При этом «Тулуза» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же в Лиге 1 команда в родных стенах победила лишь однажды. Зато «Страсбург» она обыграла в двух последних очных поединках. Правда, всего две победы в девяти матчах чемпионата — явно не лучший результат.
И уж точно команда постарается оторваться от опасной зоны. «Тулуза» намерена воспользоваться проблемами соперника в обороне.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбург» всего на два очка опережает опасную зону. Команда забила 17 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Осеру» — 5:1.
До того «Страсбург» уступил крепкому «Ренну» — 0:3, а вот чуть ранее был бит ПСЖ — 1:3. Команда до последней виктории уступила четырежды подряд.
Состояние команды: «Страсбург» нестабилен в плане результатов, к тому же пропускает в среднем два мяча за матч.
При этом «Страсбург» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла всего три очка. Зато в последних матчах блистал Джасим Ясин, отличившийся пока четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами в текущем чемпионате Франции.
Наверняка команда будет действовать вторым номером. «Страсбург» комфортно чувствует себя в контригре, да и последняя виктория должна прибавить положительных эмоций.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.05. Ничья — в 3.80, выигрыш «Страсбурга» — в 3.30.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: «Тулуза» выглядит монолитнее оппонента, к тому же одолела его в двух последних очных поединках.
Ставка: Победа «Тулузы» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Страсбург» до последней победы уступил четыре раза кряду
- «Тулуза» дома не уступила в двух матчах кряду
- «Гонщики» в среднем пропускают два гола за матч
- «Страсбург» в пяти выездных поединках добыл всего три очка
- «Тулуза» не забивала в двух последних матчах