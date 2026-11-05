6 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» пытается закрепиться в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» отстает на пять очков от еврозоны. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Марселю» — 0:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Тулуза» подписала мировую с «Труа» — 0:0, зато поединок с «Ле Маном» завершился ярким успехом — 3:0. Команда не проигрывала в двух последних домашних матчах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Тулуза» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает в среднем больше гола за матч.

При этом «Тулуза» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же в Лиге 1 команда в родных стенах победила лишь однажды. Зато «Страсбург» она обыграла в двух последних очных поединках. Правда, всего две победы в девяти матчах чемпионата — явно не лучший результат.

И уж точно команда постарается оторваться от опасной зоны. «Тулуза» намерена воспользоваться проблемами соперника в обороне.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» борется за выживание. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Страсбург» всего на два очка опережает опасную зону. Команда забила 17 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром «Осеру» — 5:1.

До того «Страсбург» уступил крепкому «Ренну» — 0:3, а вот чуть ранее был бит ПСЖ — 1:3. Команда до последней виктории уступила четырежды подряд.

Состояние команды: «Страсбург» нестабилен в плане результатов, к тому же пропускает в среднем два мяча за матч.

При этом «Страсбург» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в пяти матчах добыла всего три очка. Зато в последних матчах блистал Джасим Ясин, отличившийся пока четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами в текущем чемпионате Франции.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. «Страсбург» комфортно чувствует себя в контригре, да и последняя виктория должна прибавить положительных эмоций.

На что ставят в матче Тулуза — Страсбург Букмекерские коэффициенты на матч Тулуза — Страсбург: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.05. Ничья — в 3.80, выигрыш «Страсбурга» — в 3.30.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Тулуза» выглядит монолитнее оппонента, к тому же одолела его в двух последних очных поединках.

2.05 Победа «Тулузы» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Тулуза» — «Страсбург» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Тулузы» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Тулуза» — «Страсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт