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    Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»

    Испанец является примером для молодых футболистов «красных дьяволов»

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    Хуан Мата
    Хуан Мата
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    После 157 игровых минут в противостоянии «Манчестер Юнайтед» с «Вулверхэмптоном» не было забитых мячей, но в конечном счете «красные дьяволы» все-таки распечатали ворота соперников. Если бы в этом моменте оказался кто-то другой, то болельщики на «Олд Траффорд», вероятно, затаили бы дыхание, но на острие атаки оказался Хуан Мата, который спокойным ударом перебросил мяч через Джона Радди, принеся хозяевам победу со счетом 1:0 в переигровке 1/32 финала Кубка Англии, пишет журналист ESPN Роб Доусон.
    У обновленной команды Уле Гуннара Сульшера есть свои преимущества — высокий темп, энергия и изобилие молодых футболистов. Но иногда ей не хватает спокойствия, которое приходит с опытом. В 31 год Мате с лихвой хватает спокойствия, и поэтому он все еще так ценен.

    Если смотреть узко, то его гол просто вывел «Манчестер Юнайтед» 1/16 финала, где манкунианцы сыграют с «Уотфордом» или «Транмером». Однако в более широком смысле его результативный удар является следствием того, почему ему предложили новый контракт прошлым летом. Дело в том, что испанец способен помочь Сульшеру развить новых талантов.

    Надежды тренерского штаба связаны с тем, что Маркус Рашфорд, замененный из-за травмы спины, Антони Марсьяль, Андреас Перейра, Мэйсон Гринвуд и Брэндон Уильямс смогут многому научиться у игрока, который провел почти 600 матчей на профессиональном уровне и выиграл почти все возможные турниры, в том числе — чемпионат мира.

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    • Проведя большую часть своей карьеры в «Юнайтед» на правом фланге, где его видели Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуринью, испанец вернулся в центр под руководством Сульшера.

    Выполняя роль «десятки» в матче против «Норвича», он выступил ассистентом Рашфорда и Марсьяля и помог команде одержать комфортную победу 4:0. Во встрече с «волками» Мата также запомнился блестящей передачей на ход Джеймсу.

    Лишь в третий раз в этом сезона Мата провел два подряд матча, выйдя в стартовом составе, но он сделал более чем достаточно для того, чтобы допустить, что в ближайшей встрече на «Энфилде» хавбек тоже появиться с первых минут. К слову, на этом стадионе он оформил дубль в марте 2015 года, когда его команда победила 2:1.

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    Если бы не его гол на 67-й минуте, ставший для него лишь вторым в сезоне, «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», вероятно, играли бы до сих пор.

    И все же стоит заметить, что стартовые 45 минут на «Олд Траффорд» вышли более эмоциональными, чем все полтора часа на «Молине». Джеймс дважды прорывался к чужим воротам после верховых передач Маты и Фреда. Впрочем, Радди, заменивший Руя Патрисиу, спасал «волков».

    В воротах «Юнайтед» тоже стоял резервист — Серхио Ромеро. И аргентинец вступил в игру уже через восемь минут, когда Рауль Хименес освободился от опеки Уильямса и Гарри Магуайра и нанес коварный удар.

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    • Еще через пару минут «волки» и вовсе забили мяч в сетку. Фред сделал плохой пас на Неманью Матича, Хименес опередил Магуайра, и Петру Нету отправил сферу точно в цель. Это был тот тип гола, с которым Сульшер уже давно воюет, но, к счастью для норвежца, VAR заметил, как мяч ударился о руку Хименеса.

    Спустя полчаса «Юнайтед» получил еще одно предупреждение, когда мяч после удара Мэтта Доэрти ударился о штангу. В любом случае защитник «волков» попал в офсайд, поэтому гол вряд ли засчитали бы.

    Затем, наконец, случился прорыв. «Волки» не смогли прервать передачу Магуайра по левой боковой линии, и, когда Марсьяль оказался с игровым снарядом, защита гостей рассыпалась, а Мата спокойно помчал на рандеву с Радди. В этом моменте требовалось хладнокровие, и Мата все сделал правильно, направив мяч над бегущим ему навстречу вратарем. Гол позволил «Юнайтед» победить и дал Сульшеру пару дней передышки.

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    • Когда Мата выпустил свою автобиографию в этом сезоне, внутри он оставил личное сообщение каждому игроку «Манчестер Юнайтед». Как только прозвучал финальный свисток в матче против «Вулверхэмптона», он также поздравил каждого из своих партнеров перед тем, как покинуть поле.

    «Когда в твоей команде есть такие игроки, как Серхио Ромеро, Давид Де Хеа, Неманья Матич и Хуана Мата, она становится перспективной. У них большой опыт, они пережили хорошие и плохие времена, и они помогают молодым парням в этом сезоне. Они были лучшими», — сказал впоследствии Сульшер.

    Это лишь одна из задач Маты в качестве ветерана. Сульшер включил испанца в «лидерскую группу», в которую также входят Магуайр, Рашфорд, Эшли Янг и Де Хеа, в попытке преодолеть разрыв между раздевалкой и тренерском офисом.

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    • Он является посредником как вне поля, так и на нем, играя между линиями, чтобы связать полузащиту с атакой.

    Футболиста, который переехал на «Олд Траффорд» из «Челси» почти шесть лет назад, фанаты до сих пор останавливают на улице, чтобы обсудить тот решающий удар в победном матче с «Ливерпулем» в 2015 году. Еще один подобный удар в ближайшее воскресенье сделает неделю идеальной для теневого лидера команды Сульшера. 0

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