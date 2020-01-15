ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед

    «Тоттенхэм» по итогам переигровки прошел «Мидлсбро» в Кубке Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм Мидлсбро
    Вся лентаСамое главное
    Джованни Ло Чельсо и Эрик ЛамелаАргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед Виктор ГончаренкоПланы на зиму: ЦСКА Малкин оформил дубльНХЛ. Гол Кучерова, три очка Малкина, ассист Гусева
  • 12:31
    • «Тоттенхэм» объявил об аренде Жедсона Фернандеша
  • 12:01
    • СМИ: Гвардиола не покинет «Манчестер Сити» в конце сезона
  • 11:32
    • «Милан» намерен усилиться полузащитником «МЮ»
  • 09:27
    • «Клипперс» разгромили «Кливленд», «Хьюстон» уступил «Мемфису»
  • 08:58
    • Эриксен согласился перейти в «Интер» уже в январе
  • 08:44
    • Российский чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
  • 08:27
    • Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Аделаиде
    Все новости спорта
    Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
    Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    В переигровке третьего раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» (2:1), прервал свою серию без побед и в следующей стадии вышел на «Саутгемптон». Squawka.com называет победителей и неудачников по итогам этой встречи.
    «Шпоры» ушли на перерыв в роли лидеров после того, как уже в дебюте встречи Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела воспользовались ошибками гостей. Хозяева продолжали контролировать ход встречи после перерыва, но «Мидлсбро» не захотел отдавать матч без боя. Джордж Савилль вписал свое имя в протокол на 83-й минуте, но этот гол стал лишь небольшим утешением для гостей. Команда Жозе Моуринью удержала победный счет.

    Это был настоящий мастер-класс от аргентинцев Ло Чельсо и Ламелы, которые впервые вместе вышли в основном составе под руководством Моуринью.

    Игроки «Тоттенхэма»
    globallookpress.com

    Победители

    Жозе Моуринью

    «Тоттенхэм» не побеждал в четырех матчах подряд, и у людей начали возникать вопросы в отношении Моуринью и того, сможет ли португальский специалист изменить судьбу этого клуба, который оказался в подвешенном состоянии после ухода Маурисио Почеттино.

    После поражения в матче с «Ливерпулем» на пути у «шпор» оказался «Мидлсборо», который «Тоттенхэм» не сумел обыграть в непростом первом матче. Моуринью не только преодолел это препятствие, но сделал это довольно уверенно. Его команда выглядела безжалостной, доминирующей и беспощадной.

    Жозе Моуринью в матче с «Мидлсбро»
    globallookpress.com

    Конечно, «Мидлсбро» забил поздний гол и вызвал определенные волнения на трибунах, но итоговый счет демонстрирует лишь одну сторону медали. Однако до гола Савилля «Тоттенхэм» мог и должен был быть далеко впереди своего соперника.

    Дэнни Роуз недавно говорил о Моуринью, как о «серийном победителе», а также о том, что португалец, возможно, нацелился на победу в Кубке Англии. Что ж, Моуринью стал на один шаг ближе к трофею. Если кто и собирается принести что-либо значимое в комнату для трофеев «Тоттенхэма», то это португальский специалист.

  • Красный поезд не остановить. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в Лондоне
  • «Красные» одержали 20 побед в 21 сыгранном матче
  • 12/01/2020

    • Джованни Ло Чельсо

    Игрок, арендованный у «Бетиса», включился в игру с самой первой минуты и незамедлительно оказанное им давление на оборону соперника вынудило резервного вратаря Мехиаса отдать пас, который аргентинец сумел прочитать, благодаря чему он перехватил мяч и отправил его в сетку.

    «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
    globallookpress.com

    Игроки «Мидлсбро» вряд ли могли представить себе еще более худшее начало матча. Однако Ло Чельсо дал Вудгейту понять, что в этот раз «Мидлсбро» ждет намного более тяжелый матч, чем в предыдущий раз.

    У 23-летнего футболиста были трудности с тем, чтобы застолбить место в стартовом составе команды Моуринью. И он был особенно разочарован, когда в минувшие выходные вновь оказался на скамейке запасных, когда «шпоры» проиграли «Ливерпулю». Но сегодня Ло Чельсо выглядел голодным и решительным — он определенно был нацелен на то, чтобы привлечь внимание своего тренера. И он, безусловно, добился этой цели.

  • Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-класса
  • Молодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее
  • 12/01/2020

    • Джафет Танганга

    20-летний защитник неожиданно появился в составе «Тоттенхэма» в субботнем матче против «Ливерпуля». Однако Танганга впечатлил в своем дебютном матче. Он совсем не выглядел растерянным, когда столкнулся на поле с командой, три игрока которой вошли в топ-5 «Золотого мяча-2019».

    Нелегко крыть вингера любого уровня АПЛ, но встретиться с Садио Мане, Мохамедом Салахом и компанией в своем дебютном матче — это должно быть пугающе для молодого защитника. И все Танганга сумел проявить себя против чемпионов Европы.

    В качестве награды за подвиги в обороне Моуринью предоставил выпускнику клубной академии «Тоттенхэма» выйти на поле с первых минут в матче с «Мидлсбро» на позиции правого защитника. И он снова проявил себя от звонка до звонка.

    Джафет Танганга
    twitter.com/spursofficial

    Будучи номинальным центральным защитником, Танганга продемонстрировал свой универсализм, играя на правом фланге. Он подключался к атакам «Тоттенхэма», когда команда шла вперед, но успевал возвращаться назад, если «Боро» выбирался в контратаки.

    Танганга справился с этим вызовом, проявив себя как с физической стороны, так и с технической. Так что мы, безусловно, можем ждать его новых появлений на поле в этом сезоне.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    Неудачники

    Оборона «Мидлсбро»

    После многих дней тренировок, разговоров о тактике и мотивирующих речей Джонатан Вудгейт должен быть очень разочарован тем, как его команда пропустила гол в матче с «Тоттенхэмом» еще до того, как он успел занять свое место у кромки поля.

    Джонатан Вудгейт
    globallookpress.com

    Шла всего вторая минута матча, когда Томас Мехиас, который совершил несколько важных сэйвов в певом матче этих команд, попытался разыграть мяч у своих ворот, однако его пас был перехвачен Джованни Ло Чельсо.

    Аргентинец должным образом обработал мяч и прошел в штрафную, прежде чем открыть счет в матче. Это был настоящий подарок хозяевам поля, но он был не последним. Вскоре Ламела отнял мяч у Джонни Хоусона, чтобы увеличить преимущество «шпор».

    Опытный универсальный полузащитник Хоусон был одним из последних игроков, от которых можно было ожидать ошибки. Однако именно его ошибка позволила «шпорам» оторваться в счете, после чего «Мидлбро» было уже не так просто прийти в себя.

  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
  • Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу со счетом 6:1
  • 13/01/2020

    • Давинсон Санчес

    Несмотря на то, что «Тоттенхэм» владел преимуществом, а «Мидлсбро» преимущественно находился в обороне, Санчес выглядел совершенно неуверенным. Колумбиец не справлялся с навесами соперника, позволив гостям нанести два удара головой.

    «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
    globallookpress.com

    Не только игроки «Мидлсбро» в этот вечер ошибались в обороне. Санчес допустил грубую ошибку, когда делал скидку головой на своего партнера по центру защиты Яна Вертонгена. Мяч оказался у Джеда Спенса, который отпасовал на Лукаса Нмечу, но на удар последнего среагировал Пауло Гассанига.

    Немногое поменялось и во втором тайме. Санчес, пытаясь выбить мяч, едва не срезал его в собственные ворот. К счастью для колумбийца, мяч пролетел рядом с углом ворот. Однако недовольство, доносящееся с трибун, было весьма ощутимым. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» в огне. Фантастический гол и победа резервным составом
  • 06/01/2020 в 17:58
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
  • 1.95
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Гений не в форме. Что происходит с Месси?
    • 18:05 09/01/2020     Криштиану Роналду
  • Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы
    • 22:41 11/01/2020     Валерий Карпин
  • Планы на зиму: «Ростов»
    • 20:24 10/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Эрнесто Вальверде Футбол Что пошло не так? «Барселона» уволила ВальвердеСпециалист покинул каталонский клуб, несмотря на лидерство в Примере Вчера в 13:550
  • 13:58
    • Тедеско объяснил, почему «Спартак» не будет проводить спарринги на первом сборе
  • 13:45
    • Хачанов выбыл из турнира в Окленде
  • 13:30
    • Стало известно, кто будет капитанами команд на Матче звезд КХЛ
    Тома Лемар Футбол Трансферный дайджест. 7-13 январяКто не оправдал ожиданий Симеоне, кого стремится подписать «Интер», где в Европе ждут Кокорина и другие трансферные новости последних дней 13/01/2020 в 21:260
  • Экспресс дня

  • Вернется ли «Рома» на победную тропу?
  • 3.51
    •
  • 13:14
    • «Овьедо» арендовал у «Реала» украинца Лунина
  • 12:17
    • Пилипчук возглавил «Спартак-2»
  • 11:44
    • «Бавария» обновила крупный спонсорский контракт
    Серхио Рамос Футбол Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне«Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и завоевал 11-й Суперкубок Испании в истории клуба 13/01/2020 в 15:320
  • 08:15
    • Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
  • 11:14
    • «Манчестер Сити» не отпустит Стоунза в «Арсенал»
  • 01:36
    • ЦСКА прервал победную серию «Реала» в Евролиге
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.17
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Милан — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ним — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Амьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Карлайл Юнайтед — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие