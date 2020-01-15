Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед

«Шпоры» ушли на перерыв в роли лидеров после того, как уже в дебюте встречи Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела воспользовались ошибками гостей. Хозяева продолжали контролировать ход встречи после перерыва, но «Мидлсбро» не захотел отдавать матч без боя. Джордж Савилль вписал свое имя в протокол на 83-й минуте, но этот гол стал лишь небольшим утешением для гостей. Команда Жозе Моуринью удержала победный счет.

Это был настоящий мастер-класс от аргентинцев Ло Чельсо и Ламелы, которые впервые вместе вышли в основном составе под руководством Моуринью.

Игроки «Тоттенхэма» globallookpress.com

Победители

Жозе Моуринью

«Тоттенхэм» не побеждал в четырех матчах подряд, и у людей начали возникать вопросы в отношении Моуринью и того, сможет ли португальский специалист изменить судьбу этого клуба, который оказался в подвешенном состоянии после ухода Маурисио Почеттино.

После поражения в матче с «Ливерпулем» на пути у «шпор» оказался «Мидлсборо», который «Тоттенхэм» не сумел обыграть в непростом первом матче. Моуринью не только преодолел это препятствие, но сделал это довольно уверенно. Его команда выглядела безжалостной, доминирующей и беспощадной.

Жозе Моуринью в матче с «Мидлсбро» globallookpress.com

Конечно, «Мидлсбро» забил поздний гол и вызвал определенные волнения на трибунах, но итоговый счет демонстрирует лишь одну сторону медали. Однако до гола Савилля «Тоттенхэм» мог и должен был быть далеко впереди своего соперника.

Дэнни Роуз недавно говорил о Моуринью, как о «серийном победителе», а также о том, что португалец, возможно, нацелился на победу в Кубке Англии. Что ж, Моуринью стал на один шаг ближе к трофею. Если кто и собирается принести что-либо значимое в комнату для трофеев «Тоттенхэма», то это португальский специалист.

Джованни Ло Чельсо

Игрок, арендованный у «Бетиса», включился в игру с самой первой минуты и незамедлительно оказанное им давление на оборону соперника вынудило резервного вратаря Мехиаса отдать пас, который аргентинец сумел прочитать, благодаря чему он перехватил мяч и отправил его в сетку.

«Тоттенхэм» — «Мидлсбро» globallookpress.com

Игроки «Мидлсбро» вряд ли могли представить себе еще более худшее начало матча. Однако Ло Чельсо дал Вудгейту понять, что в этот раз «Мидлсбро» ждет намного более тяжелый матч, чем в предыдущий раз.

У 23-летнего футболиста были трудности с тем, чтобы застолбить место в стартовом составе команды Моуринью. И он был особенно разочарован, когда в минувшие выходные вновь оказался на скамейке запасных, когда «шпоры» проиграли «Ливерпулю». Но сегодня Ло Чельсо выглядел голодным и решительным — он определенно был нацелен на то, чтобы привлечь внимание своего тренера. И он, безусловно, добился этой цели.

Джафет Танганга

20-летний защитник неожиданно появился в составе «Тоттенхэма» в субботнем матче против «Ливерпуля». Однако Танганга впечатлил в своем дебютном матче. Он совсем не выглядел растерянным, когда столкнулся на поле с командой, три игрока которой вошли в топ-5 «Золотого мяча-2019».

Нелегко крыть вингера любого уровня АПЛ, но встретиться с Садио Мане, Мохамедом Салахом и компанией в своем дебютном матче — это должно быть пугающе для молодого защитника. И все Танганга сумел проявить себя против чемпионов Европы.

В качестве награды за подвиги в обороне Моуринью предоставил выпускнику клубной академии «Тоттенхэма» выйти на поле с первых минут в матче с «Мидлсбро» на позиции правого защитника. И он снова проявил себя от звонка до звонка.

Джафет Танганга twitter.com/spursofficial

Будучи номинальным центральным защитником, Танганга продемонстрировал свой универсализм, играя на правом фланге. Он подключался к атакам «Тоттенхэма», когда команда шла вперед, но успевал возвращаться назад, если «Боро» выбирался в контратаки.

Танганга справился с этим вызовом, проявив себя как с физической стороны, так и с технической. Так что мы, безусловно, можем ждать его новых появлений на поле в этом сезоне.

Неудачники

Оборона «Мидлсбро»

После многих дней тренировок, разговоров о тактике и мотивирующих речей Джонатан Вудгейт должен быть очень разочарован тем, как его команда пропустила гол в матче с «Тоттенхэмом» еще до того, как он успел занять свое место у кромки поля.

Джонатан Вудгейт globallookpress.com

Шла всего вторая минута матча, когда Томас Мехиас, который совершил несколько важных сэйвов в певом матче этих команд, попытался разыграть мяч у своих ворот, однако его пас был перехвачен Джованни Ло Чельсо.

Аргентинец должным образом обработал мяч и прошел в штрафную, прежде чем открыть счет в матче. Это был настоящий подарок хозяевам поля, но он был не последним. Вскоре Ламела отнял мяч у Джонни Хоусона, чтобы увеличить преимущество «шпор».

Опытный универсальный полузащитник Хоусон был одним из последних игроков, от которых можно было ожидать ошибки. Однако именно его ошибка позволила «шпорам» оторваться в счете, после чего «Мидлбро» было уже не так просто прийти в себя.

Давинсон Санчес

Несмотря на то, что «Тоттенхэм» владел преимуществом, а «Мидлсбро» преимущественно находился в обороне, Санчес выглядел совершенно неуверенным. Колумбиец не справлялся с навесами соперника, позволив гостям нанести два удара головой.

«Тоттенхэм» — «Мидлсбро» globallookpress.com

Не только игроки «Мидлсбро» в этот вечер ошибались в обороне. Санчес допустил грубую ошибку, когда делал скидку головой на своего партнера по центру защиты Яна Вертонгена. Мяч оказался у Джеда Спенса, который отпасовал на Лукаса Нмечу, но на удар последнего среагировал Пауло Гассанига.

Немногое поменялось и во втором тайме. Санчес, пытаясь выбить мяч, едва не срезал его в собственные ворот. К счастью для колумбийца, мяч пролетел рядом с углом ворот. Однако недовольство, доносящееся с трибун, было весьма ощутимым. 0