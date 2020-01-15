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    Жуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев?

    Португалец в нынешнем сезоне старается оправдать свой ценник, но получается это не всегда.

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    Жуан Феликс
    Жуан Феликс
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    Летом прошлого года «Атлетико» совершил рекордный трансфер в истории клуба, заплатив за юного лидера «Бенфики» Жуана Феликса 126 миллинов евро. Однако пока сложно сказать, что ждет 20-летнего игрока впереди. Первые выводы по игре Фелика в Испании сделал автор Bleacher Report Ричард Фитцпатрик.

    Все очень хорошо начиналось

    «Атлетико» начал этот сезон Примеры домашней игрой против «Хетафе». В начале второго тайма Феликс, дебютировавший за команду, принял мяч и пошел вперед, в результате чего заработал пенальти. Это был захватывающий маневр.

    «Атлетико» одержал победу со счетом 1:0, а затем еще два поединка, чтобы подняться на вершину Примеры. Феликс был в шикарной форме, отдав ассист в игре с «Леганесом» и забив «Эйбару».

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    • Начиная с предсезонных поединков, в которых Феликс забил четыре гола и отдавал ассисты, форма португальца постепенно становилась все хуже. Травма голеностопа, которая оставила его вне игры на месяц, этому также способствовала.

    «Некоторые предсезонные поединки в исполнении Феликса были намного лучше, чем в чемпионате Испании. Нам приходится уходить в прошлое, чтобы найти его лучшую игру. Это вызывает беспокойство», — отметил журналист Юэн Мактир.

    Ценник давит на португальца

    Феликс пока не стал лидером «Атлетико»
    globallookpress.com

    От Феликса много ожиданий, учитывая его ценник 126 миллионов — он стал самым дорогим футболистом в истории «Атлетико». Тома Лемар по цене идет вторым — он стоил «матрасникам» всего 70 миллионов.

    «Такая сумма стала очень большим давлением на Феликса. Я был шокирован решением "Атлетико" отдать такие деньги, учитывая множество дыр в составе. Они рискнули, положив все свои яйца в корзину Жуана Феликса», — говорит Мактир.

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    • Феликсу было всего 19 лет, когда он переехал в Испанию. Мактир отметил, что в похожей ситуации был Усман Дембеле — «Барса» купила парня за 100 миллионов, но от этого факта все отвлеклись, ведь каталонцы чуть позже заполучили Филиппе Коунтиньо.

    В итоге Феликс остался под огнем в «Атлетико», все ждут, что молодой игрок зажжет всю команду и будет забивать много голов в чемпионате.

    Все нервничают из-за Феликса, потому что фанаты оценивают его по цене, а не по возрасту и уровню. С самого начала было ясно, что ему нужно время для адаптации и дальнейшего прогресса. Мы пока не знаем, как он отреагирует на нынешнюю ситуацию.

    Талант есть, а дальше будет видно

    Феликс может пойти по пути Гризманна
    globallookpress.com

    Из раздевалки доносится информация, что португалец справляется очень хорошо, но сложно оценить менталитет и перспективы игрока только после пяти месяцев сезона.

    У него есть талант. Это заметно в любом касании мяча. Но этого может быть мало. Необходимо расти и учиться, пусть и постепенно. В будущем Феликс повзрослеет, а мы поймем, станет ли он великим игроком или нет. Пока нам остается только гадать и прыгать в бассейн, не зная, есть там вода или нет.

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    • Пока Феликс играет довольно грубо. Ему не хватает хитрости на поле. Причина — незрелость и отсутствие опыта на самом высоком уровне. Он до сих пор не очень хорошо понимает игру. Феликс способен отдать фантастический пас и нанести космический удар, но это скорее неожиданность, а в эпизодах, где надо решать все точно, этого не происходит.

    Португальцу предстоит научиться этому навыку. Феликс должен прибавить в завершающей стадии, а также подтянуть физику и еще ряд других компонентов. Пока это просто подросток.

    Диего Симеоне не спешит в данном вопросе. Когда Феликс в форме — он играет. В 15 играх сезона португалец доиграл до финального свистка только дважды. Идея тренера — выпускать Жуана, когда защитники соперника устали и не могут за ним уследить.

    Тот же Анхель Корреа, который мог уйти в «Милан», забил три гола и отдал три ассиста в последних пяти играх. Феликс в подобном замечен не был. Атакующим игрокам вообще сложно процветать в оборонительной тактике Симеоне. У «Атлетико» было много неудач. Только Лемар, Джексон Мартинес, Кевин Гамейро, Антуан Гризманн являются исключениями.

    Фишка «Атлетико» заключается в том, что игрок будет расти, как Гризманн, если сможет приспособиться к игре мадрдцев. Антуан вырос из флангового игрока, который может забить 10 голов, в футболиста, который действует по всему полю и забивает 30 мячей за сезон. Требует ли Симеоне много работы? Конечно. Только Месси можно не бегать, остальные топ-игроки обязаны работать.

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    • Пока судить Феликса не стоит. В финале Суперкубка Испании «Атлетико» по пенальти уступил «Реалу», а Феликс вспышками выглядел неплохо, но не нашел ключ к защите соперника, после чего был заменен.

    Каков итог? У Феликса есть признаки будущей звезды, но ему пока далеко до игрока, который стоит 120 миллионов евро. Первые годы Гризманна тоже были трудными в Мадриде, но Антуан в итоге сильно вырос при Симеоне и стал настоящей звездой. Нам стоит набраться терпения и подождать. 0

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