Жуан Феликс в «Атлетико». Сыграла ли ставка мадридцев?

Все очень хорошо начиналось

«Атлетико» начал этот сезон Примеры домашней игрой против «Хетафе». В начале второго тайма Феликс, дебютировавший за команду, принял мяч и пошел вперед, в результате чего заработал пенальти. Это был захватывающий маневр.

«Атлетико» одержал победу со счетом 1:0, а затем еще два поединка, чтобы подняться на вершину Примеры. Феликс был в шикарной форме, отдав ассист в игре с «Леганесом» и забив «Эйбару».

Начиная с предсезонных поединков, в которых Феликс забил четыре гола и отдавал ассисты, форма португальца постепенно становилась все хуже. Травма голеностопа, которая оставила его вне игры на месяц, этому также способствовала.

«Некоторые предсезонные поединки в исполнении Феликса были намного лучше, чем в чемпионате Испании. Нам приходится уходить в прошлое, чтобы найти его лучшую игру. Это вызывает беспокойство», — отметил журналист Юэн Мактир.

Ценник давит на португальца

Феликс пока не стал лидером «Атлетико» globallookpress.com

От Феликса много ожиданий, учитывая его ценник 126 миллионов — он стал самым дорогим футболистом в истории «Атлетико». Тома Лемар по цене идет вторым — он стоил «матрасникам» всего 70 миллионов.

«Такая сумма стала очень большим давлением на Феликса. Я был шокирован решением "Атлетико" отдать такие деньги, учитывая множество дыр в составе. Они рискнули, положив все свои яйца в корзину Жуана Феликса», — говорит Мактир.

Феликсу было всего 19 лет, когда он переехал в Испанию. Мактир отметил, что в похожей ситуации был Усман Дембеле — «Барса» купила парня за 100 миллионов, но от этого факта все отвлеклись, ведь каталонцы чуть позже заполучили Филиппе Коунтиньо.

В итоге Феликс остался под огнем в «Атлетико», все ждут, что молодой игрок зажжет всю команду и будет забивать много голов в чемпионате.

Все нервничают из-за Феликса, потому что фанаты оценивают его по цене, а не по возрасту и уровню. С самого начала было ясно, что ему нужно время для адаптации и дальнейшего прогресса. Мы пока не знаем, как он отреагирует на нынешнюю ситуацию.

Талант есть, а дальше будет видно

Феликс может пойти по пути Гризманна globallookpress.com

Из раздевалки доносится информация, что португалец справляется очень хорошо, но сложно оценить менталитет и перспективы игрока только после пяти месяцев сезона.

У него есть талант. Это заметно в любом касании мяча. Но этого может быть мало. Необходимо расти и учиться, пусть и постепенно. В будущем Феликс повзрослеет, а мы поймем, станет ли он великим игроком или нет. Пока нам остается только гадать и прыгать в бассейн, не зная, есть там вода или нет.

Пока Феликс играет довольно грубо. Ему не хватает хитрости на поле. Причина — незрелость и отсутствие опыта на самом высоком уровне. Он до сих пор не очень хорошо понимает игру. Феликс способен отдать фантастический пас и нанести космический удар, но это скорее неожиданность, а в эпизодах, где надо решать все точно, этого не происходит.

Португальцу предстоит научиться этому навыку. Феликс должен прибавить в завершающей стадии, а также подтянуть физику и еще ряд других компонентов. Пока это просто подросток.

Диего Симеоне не спешит в данном вопросе. Когда Феликс в форме — он играет. В 15 играх сезона португалец доиграл до финального свистка только дважды. Идея тренера — выпускать Жуана, когда защитники соперника устали и не могут за ним уследить.

Тот же Анхель Корреа, который мог уйти в «Милан», забил три гола и отдал три ассиста в последних пяти играх. Феликс в подобном замечен не был. Атакующим игрокам вообще сложно процветать в оборонительной тактике Симеоне. У «Атлетико» было много неудач. Только Лемар, Джексон Мартинес, Кевин Гамейро, Антуан Гризманн являются исключениями.

Фишка «Атлетико» заключается в том, что игрок будет расти, как Гризманн, если сможет приспособиться к игре мадрдцев. Антуан вырос из флангового игрока, который может забить 10 голов, в футболиста, который действует по всему полю и забивает 30 мячей за сезон. Требует ли Симеоне много работы? Конечно. Только Месси можно не бегать, остальные топ-игроки обязаны работать.

Пока судить Феликса не стоит. В финале Суперкубка Испании «Атлетико» по пенальти уступил «Реалу», а Феликс вспышками выглядел неплохо, но не нашел ключ к защите соперника, после чего был заменен.

Каков итог? У Феликса есть признаки будущей звезды, но ему пока далеко до игрока, который стоит 120 миллионов евро. Первые годы Гризманна тоже были трудными в Мадриде, но Антуан в итоге сильно вырос при Симеоне и стал настоящей звездой. Нам стоит набраться терпения и подождать. 0