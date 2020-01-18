«Тоттенхэм» не соответствует уровню топ-4 АПЛ

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» и «Тоттенхэм» разошлись миром со счетом 0:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Уотфорд» выглядел предпочтительнее

«Гости начали ярко, и такие игроки, как Деле Алли, Эрик Ламела и Джовани Ло Чельсо, выглядели опасно во время отдельных отрезков, когда им удавалось комбинировать, где первый едва не открыл счет. Гассанига провел "сухой" матч благодаря хорошему сэйву после удара от Дини с пенальти, и это должно вселить в него уверенность. И все же, "Шпоры" будут разочарованы тем, как они позволили "Уотфорду" вернуться в игру, которая рисковала проходить в одну сторону», — отмечает в материале ESPN Лиам Уилер.

«Хозяева виноваты в том, что были несколько расточительны, и "Тоттенхэм" выдал заурядное выступление, по итогам которого "Шершни" выглядели сильнее. Моуринью сделал ставку на Ло Чельсо и Вертонгена, а также Тангангу на позиции слева в обороне. Последний впечатлял в последние недели, но здесь оказался не в своей тарелке против Исмаила Сарра, тем не менее, "Шпоры" без побед уже в четырех поединках кряду и еще не забивали голов в АПЛ в 2020 году».

«Тоттенхэм» не соответствует топ-4

«Можно читать слишком много замечаний со стороны менеджеров, но иногда они дают новый взгляд на матч, особенно — на такой беспрецедентный, как этот. Потому именно в бодром расположении духа Моуринью и неоднократных прагматичных словах Пирсона, возможно, лучше всего понимается, кому больше на руку итог этой равной битвы», — пишет на страницах The Guardian Пол Макиннес.

«Хозяева — это команда только выбралась из зоны вылета, на что стремился указать Пирсон. Гости же гонятся за Лигой чемпионов, но с восемью очками отставания от топ-4 по завершении финального свистка они отстали еще больше. Чтобы отдать должное игре своих подопечных Моуринью предложил кое-кому снизить свои ожидания».

«Уотфорд» продолжает возрождение при Пирсоне

«Возрождение "Уотфорда" после назначения Пирсона объясняется несколькими факторами: от внимания менеджера к деталям вокруг клуба за пределами поля до простой трудолюбивой этики. Последняя снова была очевидной во время дуэли, которой не хватало зрелищности, однако напряжения было в изобилии», — рассуждает Тим Оскрофт в отчете BBC о поединке.

«При этом обе команды стремились, по крайней мере, избежать поражения. Несмотря на это разочарование от нереализованных моментов, "Шершни" все еще сохранили свою превосходную серию и могут оторваться подальше от опасности зоны вылета, когда в следующем туре сыграют с "Астон Виллой" во вторник».

«Тоттенхэм» вправе быть удовлетворенным ничьей

«Моуринью отказался обсуждать работу арбитров, и он был в равной степени сдержанным, когда речь шла о травмах игроков, которые лучше подходят для решения задач против такой сложной команды, как "Уотфорд", но, как всегда, сообщение, которое подразумевало оценку действий служителей Фемиды, все равно было, если внимательно его послушать», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Это еще один результат, из-за которого "Тоттенхэм" еще больше отстал от первой четверки, игра, в которой они должны были выиграть, и, тем не менее, ничья, которую Моуринью сумел оправдать. Это был поединок против "Шершней" под руководством Пирсона, которые проводят каждую минуту каждого матча так, словно он последний, где только сэйв пенальти от Гассаниги не позволил им выиграть. В распоряжении Моуриньо нет тех исполнителей, которые могли бы на равных бороться с Дукуре и Капу, и это, кажется, вызывает сожаление». 0