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    Планы на зиму: «Локомотив»

    Как Юрию Семину стабилизировать пошедший вразнос «Локомотив»?

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    Юрий Семин
    Юрий Семин
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    «Локомотив» провалил концовку осенней части сезона, вылетев из еврокубков и выпав из чемпиоснкой гонки, и даже за путевку в Лигу чемпионов придется серьезно побороться. Юрию Семину нужно укрепить состав, чтобы не остаться без главного еврокубкового турнира.

    Первые сборы

    «Локомотив» закончил осеннюю часть сезона поражением в Мадриде от «Атлетико» (0:2), заняв последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетев из еврокубков.

    Это поражение стало для команды Юрия Семина четвертым подряд. 12 декабря они ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

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    • В понедельник, 13 января москвичи вышли из отпуска и начали подготовку к первому зимнему сбору медосмотром в одной из московских клиник.

    Футболистов осматривали основные специалисты по всем соматическим системам — сердечно-сосудистой, дыхательной, сделали ультразвук органов брюшной области, игроки прошли рентгенографию легких.

    14 января футболисты «Локомотива» прилетели в испанскую Марбелью на первый сбор, который продлится до 27 января.

    Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев

    Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг

    Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, М.Мухин, Ан.Миранчук, Жоао Марио, Тугарев, Ал.Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан

    Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов

    15 января в расположение «Локомотива» прилетел Джефферсон Фарфан, который получил травму прошлым летом в сборной Перу и финальный этап восстановления проходит вместе с командой. На первой тренировке Джефф работал в тренажерном зале в отеле по индивидуальной программе.

    Индивидуально тренировались Борис Ротенберг, который также восстанавливается после повреждения, и Маринато Гилерме, прилетевший в Испанию позже остальных из-за задержки рейса из Бразилии.

    Крыховяк, Смолов, Чорлука, Рыбус, Эдер, Жоао Марио, Хеведес, Мурило, Коченков и Кверквелия не проходили медосмотр в Москве, поэтому днем отправились к врачам.

    Вечерняя тренировка началась с разминки и традиционного ПИК-теста. Третий год подряд самым выносливым стал Михаил Лысов. После пришло время для работы с мячом и двусторонок.

    Календарь и таблица РПЛ

    На сборе в Испании «Локомотив» проведет три контрольных матча — 20 января с румынским «Стяуа», 23 числа — с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком».

    «Кубок Париматч Премьер»

    После сборов в Испании московский клуб уже в третий раз примет участие в коммерческом турнире «Кубке Париматч Премьер» в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля.

    Соперниками «Локомотива» станут «Спартак», «Ростов» и 8-кратный чемпион Сербии белградский «Партизан». Команды проведут по три игры, каждая с каждой. В случае ничьей предусмотрена серия пенальти.

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    • Матчи зимнего межсезонного турнира будут сыграны в спортивном комплексе академии Aspire в Дохе. Встречи будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и Матч Премьер.

    Расписание турнира

    1 февраля

    14:00 «Локомотив» — «Партизан»
    18:00 «Спартак» — «Ростов»

    4 февраля

    18:00 «Партизан» — «Ростов»

    5 февраля

    18:00 «Спартак» — «Локомотив»

    8 февраля

    14:00 «Спартак» — «Партизан»

    9 февраля

    18:00 «Ростов» — «Локомотив»

    Третьи сборы и расписание РПЛ

    Из Катара «Локомотив» вернется в испанскую Марбелью, где с 14 по 26 февраля пройдут третьи тренировочные сборы команды.

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    • Чемпионат России для железнодорожников возобновится 29 февраля выездным матчем с «Зенитом».

    Расписание матчей «Локомотива»:

    29 февраля, 19:00. «Зенит» — «Локомотив».

    8 марта, 19:00. «Локомотив» — «Ахмат».

    15 марта, 19:00. «Ростов» — «Локомотив».

    21 марта, 19:00. «Локомотив» — «Оренбург».

    Укрепление защиты и атаки

    «Локомотив» провалил концовку осенней части сезона, вылетев из еврокубков, проиграв последние 4 матча и одержав лишь 1 победу в последних 10 матчах во всех турнирах.

    Железнодорожники регулярно проваливали вторые таймы, много пропускали,в итоге выпав из чемпиоснкой гонки, и даже за путевку в Лигу чемпионов придется серьезно побороться.

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    • Юрию Семину нужно укрепить возрастную оборону «Локомотива», купив качественного центрального защитника. Чорлуке уже 33 года, Игнатьеву — 32, Хеведесу — 31, Рыбусу — 30.

    К тому же у Чорлуки и Рыбуся летом истекают контраткты, и если хорвату предложат новое соглашение, то поляка, скорее всего, отпустят.

    Соломон Кверквелия осел в запасе после травмы, а более молодые Живоглядов, Мурило и Идову пока не тянут, проигрывая конкуренцию ветеранам.

    Линию атаки «Локомотиву» тоже нужно укреплять — сильный форвард будет кстати. Джефферсон Фарфан пропустил половину сезона из-за травмы, а летом у него истекает контракт. Смолов так и не пришел в себя после ЧМ-2018 и не впечатляет своей игрой.

    Все футбольные трансферы

    Купленный в качестве усиления Лука Джорджевич быстро выбыл из-за серьезной травмой и «Локо» полагается в атаке лишь на Эдера, чей функционал ограничен.

    Трансферные слухи

    Самым неожиданным слухом в середине декабря стала информация о том, что «Локомотив» интересуется голкипером АЕК Василиосом Баркасом.

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    • По данным греческой газеты «Время спорта» главный скаут «Локо» Рикардо Червелати планировал приехать на игру команды Массимо Карреры с «Астерасом», чтобы изучить игру вратаря. Потенциальный трансфер оценивался в 5-6 миллионов евро.

    Еще одной трансферной целью был защитник «Фенербахче» Сердар Азиз. Как сообщал Milliyet со ссылкой на Beyaz TV, на игрока претендовали «Рубин» и «Локомотив».

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    Предполагается, что оба клуба сделают официальное предложение в ближайшее время, а трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

    По данным «Чемпионата», в «Локомотив» может перебраться защитник «Ганновера» Вальдемар Антон. Клубы ведут переговоры о переходе 23-летнего футболиста, но пока не могут договориться о сумме трансфера.

    Антон родился в Узбекистане, он является воспитанником «Ганновера». За основную команду футболист выступает с 2016 года.

    Также линию обороны «Локомотива» могут укрепить защитники ПАОК Сверрир Ингасон и Димитрис Яннулис. По сообщению Metrosport, скауты «Локомотива» в конце декабря следили за выступлениями игроков в матче чемпионата Греции с «Атромитосом» (5:1).

    Ранее 26-летний исландец уже играл в РПЛ: в период с 2017 по 2019 год он выступал за «Ростов». В этом сезоне Ингасон провел 11 матчей и забил 4 гола, Яннулис — 16 матчей, в которых он сделал 3 голевые передачи.

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    • Что касается линии атаки, то «Локомотив» конкурирует с «Динамо» и «Рубином» за российского форварда чешской «Млады-Болеслав» Николая Комличенко, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Комличенко забил 39 мячей за полтора сезона в чешском клубе, сейчас он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами.

    Также «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Партизана» и сборной Японии Такуме Асано. В сезоне-2019/20 Асано провел в чемпионате Сербии 15 матчей, забив 3 мяча. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 1,7 млн евро.

    И наконец, «Локомотив» хочет выкупить права на полузащитника «Интера» Жоау Мариу по сниженной цене, сообщает Fcinternews.it.

    По информации источника, московский клуб планирует снизить сумму трансфера в 18 миллионов евро, оговоренную в арендном соглашении, до 15-16 млн. Сам хавбек выразил желание остаться в России.

    Останется ли Миранчук?

    Концовка прошлого года прошла под знаком разговоров о возможном трансфере Алексея Миранчука в крупный европейский клуб.

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    • Полузащитник сумел ярко проявить себя в матчах Лиги чемпионов, вызвав интерес в Серии А, где на него, якобы положили глаз «Ювентус», «Интер» и «Милан».

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта рассказал, что представитель «Ювентуса» интересовался его мнением о хавбеке «Локомотива».

    По данным итальянских СМИ, агент игрока вел переворы с миланцами, но «россонери» решили сконцентрироваться на изучении других кандидатур. Решение принял руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан.

    Кроме того, TuttoMercatoWeb.com соообщал, что «МЮ» может купить 24-летнего россиянина за 40 миллионов евро, но учитывая сумму трансфера, к этой новости сложно относиться всерьез.

    Все футбольные трансферы

    Руководство «Локомотива» не настроено отпускать Миранчука, который в нынешнем сезоне в 21 матче за клуб забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

    Кто на выход?

    В целом ряде игроков «Локомотива» заинтересованы другие клубы. Так, нападающего Федора Смолова в начале января сватали в испанский «Эспаньол», но руководство «Локомотива» опровергло информацию об интересе со стороны каталонцев.

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    • А вот приглашение от голландского «Фейенорда» было вполне реальным, что подтвердил главный тренер клуба Дик Адвокат, но Смолова не отпустили в аренду в Эредивизию.

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может вернуться в Германию. Московский клуб ведет переговоры о переходе футболиста в «Кельн». Информацию об этом подтвердил генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе.

    Немецкий клуб заинтересован в трансфере 31-летнего игрока, однако испытывает финансовые проблемы: предыдущий спортивный директор «Кельна» Армин Фе потратил весь годовой бюджет клуба за летнее трансферное окно. По этой причине «Кельн» надеется договориться с «Локомотивом» о рассрочке выплат.

    «Крылья Советов» ведут переговоры с «Локомотивом» об аренде защитника Михаила Лысова. Железнодорожники предлагают вариант с полугодичной арендой без права выкупа, но такие условия не устраивают самарцев. Переговоры продолжаются.

    Всё о футболе России

    «Ротор» намерен арендовать форварда «Оренбурга» Артема Галаджана, права на которого принадлежат «Локомотиву». Волгоградцы ведут переговоры по 21-летнему игроку, который последние матчи РПЛ проводил в запасе.

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