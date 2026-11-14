«Спартак» зацепится за очки в Уфе?

прогноз на матч 19-го тура ФНЛ, ставка за 2.85

15 ноября в матче чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Спартак» Кострома. Начало встречи — в 14:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

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«Уфа»

Турнирное положение: в ФНЛ «Уфа» занимает девятое место, набрав 22 очка в 17 матчах.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Уфа» на выезде уступила «Шиннику» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда из Уфы одержала одну победу, сыграла одну встречу вничью и в трех поединках потерпела поражение, забив три мяча и пропустив четыре гола.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» из Костромы занимает шестое место в чемпионате России в ФНЛ, команда в 17 матчах набрала 28 очков: 8 побед, 4 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: в рамках минувшего тура клуб из Костромы дома проиграл «Нижнему Новгороду» (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Спартак» выиграл у команды «Ленинградец» (2:0), сыграл вничью с «Велесом» (1:1), а также проиграл «Волне» (2:3) и «Шиннику» (1:2).

Статистика для ставок

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России

«Спартак» Кострома занимает шестое место в чемпионате России

«Уфа» и «Спартак» Кострома в этом сезоне ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Уфы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья оценивается в 3.05. На победу «Спартака» — 2.85.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.80.

Прогноз: «Спартак» Кострома выглядит предпочтительнее благодаря более стабильным результатам на протяжении сезона. Несмотря на недавнее поражение от «Нижнего Новгорода», гости способны реабилитироваться и набрать очки в Уфе.

2.85 Победа «Спартака» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Уфа» — «Спартак» Кострома принесёт чистый выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Победа «Спартака» с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Обе команды в последних матчах не демонстрируют высокой результативности. «Уфа» забила всего три мяча в пяти предыдущих встречах, а «Спартак» после разгромного поражения постарается уделить больше внимания обороне.

1.80 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Уфа» — «Спартак» Кострома позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 1.80.