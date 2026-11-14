15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кыргызстан и Вьетнам. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Кыргызстан
Турнирное положение: Кыргызстан в текущем году проводит только контрольные поединки. Команда победила в двух последних спаррингах.
При этом Кыргызстан не проигрывает уже полгода. Команда в двух осенних поединках настреляла восемь мячей при всего одном пропущенном.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв Ливан — 3:1.
До того Кыргызстан учинил разгром Мальдивам — 5:0, а вот поединок с Палестиной завершился паритетом — 0:0. Команда не уступила в четырех последних матчах.
Состояние команды: Кыргызстан ныне находится на некотором подъёме, к тому же прибавил в плане реализации.
При этом Кыргызстан способен выдать отдельный яркий поединок. Подбор игроков у сборной по именам достаточно посредственный, да и в матчах с сильными оппонентами она частенько проваливается. А вот единственный очный поединок с Вьетнамом почти трехлетней давности завершился викторией.
Команда явно постарается дать бой вьетнамцам. Киргизы наверняка будут пытаться найти свои шансы в игре вторым номером.
Вьетнам
Турнирное положение: Команда месяц назад заняла четвертое место на Кубке АСЕАН.
При этом Вьетнам нынешней осенью успел провести пять поединков. В них удалось победить три раза при двух поражениях.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение Тайваню — 2:0.
До того Вьетнам уступил Малайзии — 0:1, а вот несколько ранее переиграл сборную Пакистана — 4:2. Вьетнамцы крепки, однако пока не столь стабильны.
Состояние команды: Вьетнам в кадровом аспекте выглядит скромно, вот только в матчах с крепкими оппонентами частенько испытывает сложности.
При этом Вьетнам выглядит монолитнее оппонента. Вот только оборона команды иногда допускает детские ошибки, да и в плане реализации вьетнамцы преуспевают отнюдь не всегда. Но ведь хочется же добыть вторую победу подряд!
Нет никаких сомнений, что команда активно понесется к владениям соперника. Вьетнамцы несколько окрылены последней викторией.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Вьетнам фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.69, а победа Кыргызстана — в 4.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.91 и 1.75.
Прогноз: Киргизы раззабивались в последних матчах, тогда как вьетнамцы крайне нестабильны.
Ставка: Кыргызстан не проиграет за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.51.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Вьетнам уступил киргизам в единственном очном поединке
- Кыргызстан победил дважды кряду
- Вьетнам в пяти осенних поединках добыл три победы при двух поражениях
- Киргизы до последнего поединка не пропускали в трех матчах подряд
- Кыргызстан не проигрывает уже полгода