Кыргызстан не даст себя в обиду

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.03

15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кыргызстан и Вьетнам. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Кыргызстан

Турнирное положение: Кыргызстан в текущем году проводит только контрольные поединки. Команда победила в двух последних спаррингах.

При этом Кыргызстан не проигрывает уже полгода. Команда в двух осенних поединках настреляла восемь мячей при всего одном пропущенном.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв Ливан — 3:1.

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До того Кыргызстан учинил разгром Мальдивам — 5:0, а вот поединок с Палестиной завершился паритетом — 0:0. Команда не уступила в четырех последних матчах.

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Состояние команды: Кыргызстан ныне находится на некотором подъёме, к тому же прибавил в плане реализации.

При этом Кыргызстан способен выдать отдельный яркий поединок. Подбор игроков у сборной по именам достаточно посредственный, да и в матчах с сильными оппонентами она частенько проваливается. А вот единственный очный поединок с Вьетнамом почти трехлетней давности завершился викторией.

Команда явно постарается дать бой вьетнамцам. Киргизы наверняка будут пытаться найти свои шансы в игре вторым номером.

Вьетнам

Турнирное положение: Команда месяц назад заняла четвертое место на Кубке АСЕАН.

При этом Вьетнам нынешней осенью успел провести пять поединков. В них удалось победить три раза при двух поражениях.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение Тайваню — 2:0.

До того Вьетнам уступил Малайзии — 0:1, а вот несколько ранее переиграл сборную Пакистана — 4:2. Вьетнамцы крепки, однако пока не столь стабильны.

Состояние команды: Вьетнам в кадровом аспекте выглядит скромно, вот только в матчах с крепкими оппонентами частенько испытывает сложности.

При этом Вьетнам выглядит монолитнее оппонента. Вот только оборона команды иногда допускает детские ошибки, да и в плане реализации вьетнамцы преуспевают отнюдь не всегда. Но ведь хочется же добыть вторую победу подряд!

Нет никаких сомнений, что команда активно понесется к владениям соперника. Вьетнамцы несколько окрылены последней викторией.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Вьетнам фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.69, а победа Кыргызстана — в 4.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.91 и 1.75.

Прогноз: Киргизы раззабивались в последних матчах, тогда как вьетнамцы крайне нестабильны.

2.03 Кыргызстан не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Кыргызстан — Вьетнам позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Кыргызстан не проиграет за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.51 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.51 на матч Кыргызстан — Вьетнам принесёт прибыль 2510₽, общая выплата — 3510₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.51.

Пять причин, почему ставка зайдёт