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    АПЛ. Ничья «Тоттенхэма», «МанСити» примет «Кристал Пэлас», «Юнайтед» сыграет на «Энфилде»

    Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Уотфорд» — «Тоттенхэм»
    «Уотфорд» — «Тоттенхэм»
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    18 и 19 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура.

    «Уотфорд» — «Тоттенхэм» 0:0

    «Уотфорд» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Викарэйдж Роуд», завершилась со счетом 0:0.

    Небольшим игровым преимуществом владели «шпоры», но у «шершней» тоже были возможности для того, чтобы вырвать победу. Так, на 70-й минуте хозяева получили право на пробитие пенальти, однако Пауло Гассанига справился с ударом Троя Дини.

    АПЛ. 23-й тур
    «Уотфорд» — «Тоттенхэм» — 0:0 (0:0)
    «Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кэткарт, Доусон, Мазина, Дукуре, Капу, Чалоба (Перейра, 79), Сарр (Пуссетто, 89), Дини, Деулофеу«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Танганга, Алдервейрелд, Вертонген, Алли (Эриксен, 73), Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, УинксПредупреждения: Танганга (19), Капу (35), Уинкс (60), Дукуре (60), Вертонген (69)

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место (31 очко), а «Уотфорд» — 16-е (23 очка).

    «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»

    18 января, 18:00 мск

    «Брайтон» — «Астон Вилла»

    18 января, 18:00 мск

    «Вест Хэм» — «Эвертон»

    18 января, 18:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

    18 января, 18:00 мск

    «Норвич» — «Борнмут»

    18 января, 18:00 мск

    «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

    18 января, 18:00 мск

    «Ньюкасл» — «Челси»

    18 января, 20:30 мск

    «Бернли» — «Лестер»

    19 января, 17:00 мск

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

    19 января, 19:30 мск

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