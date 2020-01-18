АПЛ. Ничья «Тоттенхэма», «МанСити» примет «Кристал Пэлас», «Юнайтед» сыграет на «Энфилде»

18 и 19 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура.

«Уотфорд» — «Тоттенхэм» 0:0

«Уотфорд» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Викарэйдж Роуд», завершилась со счетом 0:0.

Небольшим игровым преимуществом владели «шпоры», но у «шершней» тоже были возможности для того, чтобы вырвать победу. Так, на 70-й минуте хозяева получили право на пробитие пенальти, однако Пауло Гассанига справился с ударом Троя Дини.

АПЛ. 23-й тур «Уотфорд» — «Тоттенхэм» — 0:0 (0:0) «Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кэткарт, Доусон, Мазина, Дукуре, Капу, Чалоба (Перейра, 79), Сарр (Пуссетто, 89), Дини, Деулофеу«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Танганга, Алдервейрелд, Вертонген, Алли (Эриксен, 73), Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Лукас Моура, Ламела, Сон Хын Мин, УинксПредупреждения: Танганга (19), Капу (35), Уинкс (60), Дукуре (60), Вертонген (69)

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает седьмое место (31 очко), а «Уотфорд» — 16-е (23 очка).

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»

18 января, 18:00 мск

«Брайтон» — «Астон Вилла»

18 января, 18:00 мск

«Вест Хэм» — «Эвертон»

18 января, 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

18 января, 18:00 мск

«Норвич» — «Борнмут»

18 января, 18:00 мск

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

18 января, 18:00 мск

«Ньюкасл» — «Челси»

18 января, 20:30 мск

«Бернли» — «Лестер»

19 января, 17:00 мск

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

19 января, 19:30 мск