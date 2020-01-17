Господство «Баварии» подходит к концу. «Лейпциг» — новый фаворит Бундеслиги

Последней командой, побеждавшей в чемпионате Германии кроме «Баварии», была дортмундская «Боруссия», добившаяся одного из самых стабильных пиков формы в своей истории, когда завоевала два титула и дошла до финала Лиги чемпионов.

Затем «Бавария» приобрела пару лидеров «Боруссии», переняла некоторые идеи у Юргена Клоппа, который теперь использует их в «Ливерпуле», и с тех пор ходит по накатанной тропе.

Если говорить о периоде с 2012 по 2019 год, то лишь одна команда на финише сезона подобралась к «Баварии» на расстояние менее десяти очков. Это произошло в прошлом году, когда стареющая мюнхенская команда только в последних турах обеспечила себе чемпионский титул.

Учитывая тот факт, что прошлым летом «Баварию» покинули Арьен Роббен, Франк Рибери, Хамес Родригес и Матс Хуммельс, а в скором времени за ними последуют Мануэль Нойер, Хави Мартинес, Жером Боатенг, Роберт Левандовски и Томас Мюллер, чей возраст уже перевалил за 30 лет, справедливо задаться вопросом: неужели в конце прошлого сезона мы увидели последний вздох мюнхенской династии? Так думать можно хотя бы в связи с тем, что в начале ноября клуб уволил с поста главного тренера Нико Ковача после нескольких неудачных матчей, а в середине сезона он шел в роли догоняющего в турнирной таблице.

На этот раз у «Баварии» много конкурентов в борьбе за титул. «Лейпциг» идет в лидерах с 37 очками, менхенгладбахская «Боруссия», которая долго шла первой, имеет 35 очков. У «Баварии» 33 балла, у дортмундской «Боруссии» — 30, у «Шальке» — 30. Даже «Байер» (28), «Хоффенхайм» (27), «Фрайбург» (26) и «Волфсбург» (24) не сказали последнего слова.

В пятницу, 17 января, когда стартует вторая половина сезона, предлагаем проанализировать, насколько удачным в этот раз будет финишный отрезок «Баварии», и кто из ее главных соперников имеет наилучшие шансы взойти на трон.

Методика

Чтобы как можно точнее оценить форму каждой команды, я использовал два показателя по итогам первой половины сезона. Первый — разница забитых и пропущенных мячей, которая лучше предскажет будущие результаты, чем количество побед и поражений. Второй — коэффициент xG, который Opta использует, чтобы дать нам понять, сколько голов игрок или отдельная команда должна забить в среднем, учитывая качество и количество нанесенных ударов.

Используя типичные ожидаемые очки, я приблизительно подсчитал, сколько баллов наберет каждая команда, если сохранит ту форму, которая была у нее осенью.

Некоторые команды, тем не менее, попробуют выйти на новый уровень, в том числе, например, обе «Боруссии», у которых есть потенциал для роста.

Календарь и таблица Бундеслиги

Если же не брать во внимание выход на новый уровень, то нас ждет чемпионская гонка с двумя явными претендентами. «Лейпциг» и «Бавария» будут идти ноздря в ноздрю, и обе команды, по прогнозам, финишируют выше Менхенгладбаха и Дортмунда. Другие потенциальные претенденты на чемпионство отойдут на второй план.

Все понятно? Хорошо. Итак, давайте углубимся в тонкости каждого претендента на титул и найдем чемпиона сезона 2019/20.

«Лейпциг» (прогнозируемый результат: первое место, 77 очков)

Текущая позиция: первое место, 37 очков.

Ключевая статистика: +1,65 разница забитых и пропущенных голов за 90 минут (первые в Бундеслиге), +1,27 xG за 90 минут (вторые в Бундеслиге).

Примечательные январские трансферы: нет.

Примечательные потери: Диего Демме (полузащитник, «Наполи»).

«Лейпциг» — самая неоднозначная команда Бундеслиги, которая с одной стороны лишь формально придерживается правила «50+1», а с другой — постоянно прогрессирует. Когда «Бавария» только начинала свое нынешнее господство, «быки» находились в четвертом по силе дивизионе, но уже в следующем месяце они впервые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». По версии рейтинга 538 Global Club Soccer они занимают седьмое место в списке лучших клубов мира. Это одновременно удивительная история Давида, ставшего Голиафом, и пластиковый клуб, который, впрочем, остается лучшим в Германии в этом сезоне.

У подопечных Юлиана Нагельсмана лучший результат по набранным очкам и по разнице забитых и пропущенных мячей, и они, несомненно, являются главными претендентами на то, чтобы прервать серию «Баварии». Тем не менее, их коэффициент xG немного хуже, чем разница забитых и пропущенных голов, что говорит о некой доле везения.

Все прогнозы на Бундеслигу

Что им поможет: они лучше всех наносят удары. Они первые по забитым голам, вторые по xG, первые по проценту ударов в створ. И все начинается с Тимо Вернера. Мало того, что он занимает второе место в лиге по количеству ударов (исключая заблокированные), так он еще и имеет самый высокий процент ударов в створ среди топ-нападающих. Прямо сейчас он — немецкий Стеф Карри.

Что им навредит: они слишком часто дарят мяч соперникам. Странно говорить об этом, но «Лейпциг» на самом деле не использовал мяч так, как подобает топ-команде. Несмотря на свой высокий ритм (103,5 владения за 90 минут), процент владения игровым снарядом у «быков» составляет всего 54 процента, и они едва опережают «Хоффенхайм», занимая лишь четвертое место в лиге по этому показателю. Кроме того, «Лейпциг» позволяет сопернику иметь 30,2 владения за игру с 6 и более передачами — худший результат среди претендентов на чемпионство.

Теоретически, это может дорого обойтись в ситуациях, когда нужно усилить давление при негативном счете. Впрочем, подобного мы еще не видели. «Лейпциг» проигрывал во вторых таймах в шести матчах, но находил в себе силы, чтобы в одном из случаев выиграть, а еще три игры свести к ничьим.

Фактически, «быки» спасли больше очков, чем кто-либо другой в чемпионате. Тот факт, что «Лейпциг» уступал в большем количестве матчей чем «Боруссия» Дортмунд или «Бавария» мог бы сломить его, но мы все еще предполагаем, что он выдержит.

«Бавария» (прогнозируемый результат: второе место, 76 очков)

Текущая позиция: третье место, 33 очка.

Ключевая статистика: +1.41 разница забитых и пропущенных голов за 90 минут (вторые в Бундеслиге), +1.56 xG за 90 минут (первые в Бундеслиге).

Примечательные январские трансферы: вратарь Александер Нюбель («Шальке»), присоединится к команде летом.

Примечательные потери: нет.

Вышеприведенный прогноз основан на формуле, которая выдает «Баварии» примерно на пять баллов больше, чем ожидалось. Дело в том, что в последнее время у мюнхенского клуба развилась привычка выжидать, прежде чем включить последнюю передачу и завоевать титул. В середине сезона 2017/18 их ожидаемый результат составлял 75,4 очка, но в итоге они набрали 84. В сезоне 2018/19 ожидаемый результат составлял 70,3 очка, а они набрали 78.

Им не нужно настолько превосходить прогноз в этот раз, чтобы завоевать восьмой титул подряд, но в этом сезоне их ждет более серьезная битва, особенно если их неудача никуда не денется.

С точки зрения xG «Бавария» остается лучшей в Бундеслиге, однако несколько неудачных и неожиданных результатов в нынешнем сезоне сдержали ее от восхождения на первое место.

Кроме того, в команде накапливаются травмы. Центральные защитники Люка Эрнандес и Никлас Зюле не играют с октября (Зюле, возможно, не вернется в этом сезоне), вингер Кингсли Коман, скорее всего, выбыл до февраля, форвард Серж Гнабри рискует пропустить ближайшие матчи, нападающий Роберт Левандовски перенес небольшую операцию на паху в прошлом месяце.

Очевидно, что у «Баварии» есть огромное преимущества в заработной плате по сравнению со всеми остальными, но это не окупится, если самые дорогие футболисты окажутся вне поля.

Что им поможет: владение мячом по-прежнему безумно хорошо. «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в нынешнем сезоне владеет мячом в течение 64 процентов времени, «Барселона» — в течение тех же 64 процентов, а «Бавария» — в течение 67 процентов, имея на своем счету 87 процентов точных передач. И хотя многие из этих передач отдаются назад, вы не достигнете подобных показателей без феноменальных навыков. Добавьте сюда еще одного из лучших бомбардиров в мире (Левандовски), и вы получите основу для множества голов.

Что им навредит: их же игровые срывы. Несмотря на высокие показатели владения мячом, соперники «Баварии» получают 4,7 владения за 90 минут на атакующей трети поля — худший показатель среди четверки претендентов на титул. В матчах, которые «Бавария» проиграла, у соперников было шесть таких владений за матч. Очевидно, что у противников мюнхенской команды при таких условиях возникают хорошие моменты: 41 процент ударов соперников пришелся в створ. Из всех клубов только «Франкфурт» имеет худший показатель.

Кроме того, их медленный темп не очень хорош, когда дело доходит до игры с подключением обороны. Пока что они набрали только одно очко в матчах, в которых проигрывали во втором тайме.

«Боруссия» Менхенгладбах (прогнозируемый результат: третье место, 64 очка)

Текущая позиция: второе место, 35 очков.

Ключевая статистика: +0,88 разница забитых и пропущенных голов за 90 минут (четвертые в Бундеслиге), +0,76 xG за 90 минут (третьи в Бундеслиге).

Примечательные январские трансферы: нет.

Примечательные потери: нет.

Гладбах когда-то был настоящим тяжеловесом Бундеслиги. В 1970-х годах он завоевал пять титулов и финишировал в первой пятерке 17 раз с 1968 по 1996 год. Однако за последние 23 сезона он сделал это только четыре раза. И после перехода с девятого на пятое место в прошлом сезоне «жеребята» рискнули, пригласив нового главного тренера — они заменили ветерана Дитера Хекинга на 43-летнего экс-наставника «Зальцбурга» Марко Розе.

Пока что риск окупается. Гладбах блестяще провел начало сезона, когда занимал первое место в турнирной таблице, а смелая и заслуженная победа со счетом 2:1 над «Баварией» 7 декабря, казалось, доказывала право быть претендентом на титул. Мало того, что «жеребята» соответствовали чемпионам с точки зрения атлетизма, так еще поддержка их болельщиков усилила эффект. Это было похоже на самый настоящий чемпионский матч.

После этого они потеряли несколько очков, уступив «Вольфсбургу» 1:2 и сыграв в нулевую ничью с «Гертой» в Берлине. На бумаге они больше похожи на команду, которая должна занять третье или четвертое место. Могут ли они улучшить игру или подтвердят, что пик формы невозможно держать слишком долго?

Что им поможет: они создают действительно хорошие шансы. Как и в случае с «Лейпцигом», успех Гладбаха достигнут благодаря креативным передачам и блестящему переходу из обороны в атаку. 71 процент их ударов был нанесен с пределов штрафной (второе место в лиге), 42 процента ударов пришлись в створ ворот (третье место в лиге).

Мяч зачастую достается нападающим для выполнения качественных ударов: Алассан Плеа, Маркус Тюрам, Брель Эмболо и Патрик Херрман выполнили примерно половину всех ударов, и половина из них была направлена в ворота. 22-летний Тюрам и вовсе бьет в створ в 70 процентах случаев.

Если вы имеете еще и стабильного вратаря, то получается отличная комбинация. Ветеран Янн Зоммер в этом сезоне показал сумасшедший результат отраженных ударов в 77 процентов, тогда как у его противников по играм — 63 процента. Эта разница в 14 процентов является лучшей в лиге. Да, процент отраженных ударов — не самый стабильный статистический показатель, но Зоммер действительно хорош.

Что им навредит: стандартные положения. Только 1,1 процента угловых Гладбаха привели к забитым мячам в этом сезоне, что является одним из худших показателей в лиге. «Жеребята» наносят всего 1,1 удара за 90 минут после угловых (худшие в лиге), в то время как их противники — 2,2 удара.

И хотя удары со штрафных у Гладбаха довольно точны, по данным Opta, они все еще позволяют создать лишь 2,4 шанса за 90 минут (восьмой результат в лиге), тогда как противники создают 3,2 шанса. Из этого и возникают проблемы.

«Боруссия» Дортмунд (прогнозируемый результат: четвертое место, 62 очка)

Текущая позиция: четвертое место, 30 очков.

Ключевая статистика: +1,00 разница забитых и пропущенных голов за 90 минут (третьи в Бундеслиге), +1,45 xG за 90 минут (четвертые в Бундеслиге).

Примечательные январские трансферы: Эрлинг Холанд (нападающий, «Зальцбург»).

Примечательные потери: Юлиан Вайгль (полузащитник, «Бенфика»).

Еще в сентябре дортмундская «Боруссия» томилась на восьмом месте в турнирной таблице, из-за чего появились слухи о возможной отставке главного тренера Люсьена Фавра. Пара убедительных побед и яркая ничья 3:3 с «Лейпцигом» доказали, что «шмели» все еще обладают высоким потенциалом, и на данный момент Фавр все еще у руля. Кроме того, они успешно поработали на трансферном рынке, подписав Эрлинга Холанда.

В 28 матчах чемпионата, Кубка и еврокубков с «Зальцбургом» Холанд забил 22 гола. Он был звездой группового этапа Лиги чемпионов, а ведь ему только 19 лет. Вполне возможно, что в лице Холанда и Джейдона Санчо Дортмунд получил двух самых перспективных подростков мира. Их атака невероятно сильна.

Что им поможет: качественные удары и владение мячом. Легко разделить четверку претендентов на титул на две группы: любителей быстро переходить из обороны в атаку («Лейпциг» и Гладбах) и стойких приверженцев контроля над мячом («Бавария» и Дортмунд).

Дортмунская «Боруссия» хорошо контролирует мяч, а ее 86-процентная точность передач является второй в списке лучших в лиге. При этом на атакующей трети поля точность передач достигает 83 процентов (лучший показатель). Никто так хорошо не бьет по воротам на фоне соперника, как «шмели»: 43 процента их ударов летят в створ, тогда как у противников — всего 27 процентов.

Атакующее трио в составе Санчо (справа), Марко Ройса (центр) и Торгана Азара (слева) в сумме забило 22 гола и сделало 19 результативных передач. Дортмунд занимает третье место в лиге по количеству голов, несмотря на отсутствие доминирующего центрфорварда. Если рослый Холанд проявит свои феноменальные способности, «Боруссия» обзаведется самой привлекательной атакой в мире.

Что им навредит: моменты, возникающие у противников. Опять же, сильные и слабые стороны Дортмунда похожи на сильные и слабые стороны «Баварии». Соперники может не так часто бьют по воротам, но высокая линия обороны в сочетании с неуклюжей парой центральных защитников (31-летний Матс Хуммельс и рослый Мануэль Аканджи) приводит к тому, что при потерях соперники убегают в быстрые отрывы.

В этом сезоне вратари Дортмунда (в первую очередь Роман Бюрки) отразили лишь 51 процент ударов. За десять последних лет, по данным Opta, никто в чемпионате не имел показатель ниже 55 процентов за сезон.

Дортмундская «Боруссия» — самая непредсказуемая команда четверки. Если она уменьшит количество вратарских ошибок и потерь в обороне, а также добьется прогресса в атаке с приходом Холанда, то может действительно превзойти ожидания. Но оборонительные проблемы все-таки проявляются слишком часто, поэтому гарантировать улучшение мы не можем.

Итоговая прогнозируемая турнирная таблица:

1. «Лейпциг» (76,8 очка),

2. «Бавария» (76,5),

3. «Боруссия» Менхенгладбах (63,5),

4. «Боруссия» Дортмунд (62,2),

5. «Вольфсбург» (50,3),

6. «Шальке» (49,9),

7. «Байер» (49,6),

8. «Айнтрахт» Франкфурт (48,0),

9. «Хоффенхайм» (43,4),

10. «Фрайбург» (43.4),

11. «Аугсбург» (42,9),

12. «Унион Берлин» (42,9),

13. «Герта» (38,6),

14. «Кельн» (35.2),

15. «Майнц» (32.1),

16. «Вердер» (30,8),

17. «Фортуна» (29,9),

18. «Падерборн» (24,7). 0