Проблемы в нападении дорого обошлись «Челси»

1. Главная проблема «Челси» — вновь нападение

Нет никаких сомнений в том, что Фрэнк Лэмпард проделал достойную работу в «Челси», но сейчас легенде клуба нужно серьезно взглянуть на своих игроков.

«Челси» снова встретился с командой, которая находится в плохой форме и проиграл, упустив возможность оторваться от преследователей в борьбе за топ-4. Как чаще всего и бывает, команда Стива Брюса села в обороне и искала шансы, чтобы расстроить «Челси», увидев, что многим командам уже удалось подобное в этом сезоне. И это сработало отлично.

Как и в матчах против «Саутгемптона», «Вест Хэма», «Борнмута» и «Эвертона», «Челси» доминировал во владении мячом, но ничего не мог с этим поделать. У «синих» было всего 19 ударов, однако они лишь четыре раза попали в створ и по большому счету недостаточно напрягли Мартина Дубравку.

Тэмми Абрахам провел не лучший свой матч, но его надежно прикрыли три центральных защитника «Ньюкасла». Миши Батшуайи, который вышел на замену, выглядел не лучше. «Челси» также испытывал трудности на флангах атаки — Виллиан слишком небрежно действовал в завершении. Плюс Мэйсон Маунт провел еще один матч на низком уровне. Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс и Н'Голо Канте взаимодействовали неплохо, но этого было недостаточно, чтобы огорчить «Ньюкасл».

Мэйсон Маунт в матче с «Ньюкаслом» twitter.com/chelseafc

2. «Ньюкасл» вновь дал бой на своем поле

«Челси» не любит играть на «Сент-Джеймс Парк». И «Ньюкасл» сделал все для того, чтобы это продолжилось. В прошлом сезоне «синие» под руководством Маурицио Сарри выиграли у «Ньюкасла» на выезде со счетом 2:1, но до этого «Челси» пять раз подряд не смог победить — четыре поражения и одна ничья.

В этом сезоне «Ньюкасл» также неплохо проявлял себя дома. Команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также разошлась миром с «Ман Сити». Но в последние недели все было не столь радужно. Перед победой в матче третьего раунда Кубка Англии со счетом 4:1 команда Брюса проиграла «Эвертону» и «Лестеру» в двух домашних матчах. При этом «сороки» забили лишь раз, а пропустили пять.

Но в матче с «Челси» «Ньюкасл» оборонялся превосходно, чем изрядно расстраивал атаку «синих». Когда «Челси» атаковал, пятерка защитников «Ньюкасла» уверенно держала линию, как и четверо игроков перед ними. Они вытесняли Абрахама и вынуждали вингеров врываться на позиции, в которых было полно защищающихся игроков. У «Челси» все равно возникали моменты, из которых можно было извлечь выгодну, но благодаря своей защите «Ньюкасл» заслужил немного удачи.

Игроки «Ньюкасла» twitter.com/nufc

3. Джеймс был хорош, но получил травму

В этом матче было не слишком много позитива для «Челси», но одним из них однозначно была игра Риса Джеймса.

20-летний футболист, который недавно подписал новый пятилетний контракт, в двенадцатый раз в сезоне начал с первых минут. И Джеймс был самой большой атакующей угрозой «Челси», ставя непростые задачи перед обороной «Ньюкасла». Он отдавал отличные передачи, которые позволили допускать, возможно, преждевременные сравнения с Трентом Александером-Арнолдом.

Джеймс также был надежен в обороне и уверенно оберегал свой фланг, действуя в основном против Аллана Сен-Максимена.

Рис Джеймс и Аллан Сен-Максимен twitter.com/chelseafc

Но не все прошло позитивно для этого парня. В середине второго тайма его пришлось заменить, когда он, похоже, получил травму правой ноги. Учитывая то, как хорошо он выглядел в этом сезоне, «Челси» будет надеяться, что он не выбыл надолго.

4. Недостаток голов — проблема «Ньюкасла»

Даже несмотря на то, что «Ньюкасл» одержал победу на последних минутах, их должны беспокоить трудности в атаке. Удар Хэйдена был одним из двух, которые «Ньюкасл» нанес в створ ворот.

На неделе «Ньюкасл» разгромил «Рочдейл» (4:1). Мигель Альмирон продолжил забивать голы, а Жоэлингтон прервал свою голевую засуху. Но первому совершенно не удалось доставить проблемы «Челси». У второго было несколько шансов — он попал в перекладину после удара головой в первом тайме, а также нанес неточный удар во втором. Но если «Ньюкасл» начнет падать ниже, им понадобится нападающий, который сможет удержать их на плаву.

Гол Хэйдена стал для «Ньюкасла» 22-м в текущем сезоне. В среднем команда Брюса забивает меньше гола за игру. Только «Уотфорд» и «Борнмут» забили меньше, чем «Ньюкасла» в АПЛ — по 20 голов.

Прогресс в этом компоненте нужен «Ньюкаслу» для того, чтобы не оказаться в борьбе за выживание.

5. «Ньюкасл» продолжают преследовать травмы

Хотя «Ньюкасл» подошел к этому матчу с кучей травму, дела клуба в этом отношении, похоже, налаживаются. После долгого отсутствия на поле вернулись ключевые игроки Мэтт Риччи и Джеймал Ласселс.

Но всего через 10 минут снова случилась травма. На этот раз повреждение получил Джетро Виллемс, который упал после столкновения коленом с Хадсоном-Одои. Со стороны игрока «Челси» не было грубой игры, это было лишь столкновение в борьбе за мяч.

Травма Джетро Виллемса twitter.com/nufc

Но Виллемс не смог продолжать и его пришлось уносить на носилках. В итоге его заменил Ритчи. Степень травмы Виллемса еще предстоит выяснить, но, учитывая, то, как «Ньюкаслу» не везет, фаны команды вряд ли могут оставаться оптимистами.

Затем возникли новые опасения, когда Хэйден оказался на газоне в центре поля. Тем не менее, хавбек смог продолжить матч и закончил его, забив победный мяч. 0