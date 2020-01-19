Победители и лузеры. Дубль Каземиро вознес «Реал» на вершину таблицы Примеры

Победитель: Каземиро

Каземиро когда-то был нападающим. Учитывая несравненную технику его подкатов и его невероятную способность избегать желтых карточек за фолы, вы бы никогда не догадались об этом.

Ну, на самом деле, сегодня вы, наверное, уже догадались. Учитывая, что «Лос Бланкосом» не досчитались нескольких ключевых нападающих, кто-то должен был взять ответственность на себя и забить голы.

И этим кем-то был Каземиро. Сначала он мощно ворвался в штрафную «Севильи», приняв шикарный пас пяточкой, а затем нежнейшим касанием отправил мяч над бросившимся на него Томашем Вацликом.

Таких шикарных голов вы обычно ожидаете от Карима Бензема, и увидеть его в исполнении опорного полузащитника было приятной неожиданностью!

Каземиро подтвердил свое прошлое форварда вторым голом, ворвавшись в штрафную и находясь в отличной позиции, чтобы взмыть вверх и замкнуть восхитительный кросс, вернув Мадриду лидерство.

Это был первый дубль в его мадридской карьере и победный гол со стороны игрока, от которого мы ожидаем подвигов совсем на другом конце поля.

Проигравший: Хулен Лопетеги

«Севилья» хорошо играла против «Реала» на домашней арене «Рамоне Санчес Пизхуан» ранее в этом сезоне. И все равно проиграла 0:1. «Севилья» также очень хорошо сыграла с «Барселоной» на «Камп Ноу». Только они все равно проиграли со счетом 0:4.

Сегодня они приехали на «Сантьяго Бернабеу», и Хулен Лопетеги надеялся, что его новая команда наконец сможет победить его старую команду.

И в то время как «Севилья» боролось на протяжении первых 45 минут, переигрывая «Реал», на перерыв они ушли при счете 0:0.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

После этого они, казалось, просто не вышли из раздевалки на второй тайм. Они пропустили, но сумели сравнять счет, забив впечатляющий гол, вот только развить успех они не сумели.

Через пять минут «Севилья» снова оказалась в отстающих. После этого они уже не сумели собраться, чтобы оказать достойное сопротивление находящимся не в лучшей форме «Лос-Бланкос».

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Они просто протянули время до финального свистка, и теперь люди должны спросить Лопетеги, почему он не может заставить свою команду конкурировать с «большими мальчиками».

Победитель: второсортные ассистенты

Лукас Васкес и Лука Йович похожи не только именами. Эти два игрока мадридского клуба проводят очень плохой сезон за «Лос-Бланкос».

Васкес уже не выглядит таким сильным и острым игроком, как раньше. Зидан явно любит его за игру из глубины, за его кроссы и за то, что он трудяга, но Лукасу отчаянно нужен был этот матч, чтобы вернуть свой кураж.

Его кросс на Каземиро в эпизоде со вторым голом был восхитительным и убил игру, а когда Васкес ошибся и подарил мяч Юсефу Эн-Несири, марокканец промазал.

Лукас Васкес и Каземиро globallookpress.com

Тем временем Йович страдает еще больше. Когда он летом переходил из франкфуртского «Айнтрахта», его объявляли наследником Бензема, но стабильно забивать у него не получается.

Сегодня он не забил, но именно его волшебный пас пяткой позволил Каземиро забить первый гол в игре.

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Это была захватывающая импровизация — вполне уместно в день рождения Гути — его первый голевой пас за «сливочных» и, возможно, начало его карьеры в мадридском «Реале».

Проигравший: VAR

Как правило, VAR довольно хорошо работает в Примере. Даже когда судьи принимают неправильные решения, они, по крайней мере, идут к монитору и создают драматичность момента.

Но сегодня на «Сантьяго Бернабеу» ассистенты VAR сделали себя дураками. Не каким-то неправильным решением, а своей непонятной непоследовательностью.

Сначала они отменили гол в ворот «Реала» после удара головой Люка де Йонга, потому что Эдер Милитао столкнулся с Неманьей Гуделем, пытаясь преследовать Де Йонга.

Это было смешно, потому что такие видеопросмотры никогда не назначались, и, что еще важнее, даже если бы они были — это не имело смысла. Гудель смотрел на мяч, и даже если бы он остался на месте, Милитао все равно столкнулся бы с ним.

Однако гол был отменен, хотя не должен был быть. Затем, во втором тайме Де Йонг забил снова, на этот раз с края поля после того, как Мунир Эль Хаддади поборолся, чтобы снабдить его мячом.

Дело в том, что в этом единоборстве мяч очень четко поразил локоть Мунира. Да, игра рукой была случайной, но она сыграла роль в сохранении владения Муниром, и обычно Примера фиксирует такую игру рукой. Только вот в этот раз они не обратили на нее внимания.

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Очевидно, что это не слишком повлияло на результат игры, поскольку они отобрали гол у «Севильи» и позволили им забить во втором случае; но это сбивающее с толку несоответствие выставляет VAR не в лучшем свете.

Победитель: Зинедин Зидан

Французский тренер — настоящий счастливчик. Вот он подходит к матчу с «Севильей» с собранной с бору по сосенке линией атаки, в которой у него растерявший форму вингер в лице Васкеса, утративший форму нападающий в виде Йовича, и молодой вингер, еще не избавившийся от подростковых прыщей.

И он встречался с идущей на четвертом месте «Севильей», которая не проигрывает в пяти выездных играх Примеры.

И что случилось в итоге? Мадрид рулил игрой, и его опорный полузащитник неожиданно забил два шикарных гола, чтобы вывести «Реал» в лидеры.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Магия Зидана продолжает работать, но нельзя не восхититься тем, как он мотивирует своих опытных игроков, заставляя их выкладываться по-максимуму.

Да, с молодежью у него есть проблемы, но то, как он может манипулировать ветеранами, чтобы заставить их блистать на любой позиции, действительно невероятно.

Проигравший: «Барселона»

«Барселона» недавно уволила своего тренера Эрнесто Вальверде. Определенный смысл в этом был, ведь «Блауграна» возглавляла таблицу лишь благодаря лучшей разнице мячей, растеряв по глупости кучу очков в этом сезоне.

«Реал» в полной мере воспользовался этим, медленно обретая свою форму, прежде чем догнать каталонцев.

Теперь с Кике Сетьеном во главе, «Барселона» надеялась, что «Лос Бланкос» подарят им небольшую передышку, потеряв очки.

Вместо этого «Реал» вырвал победу, и Сетьен начнет свою карьеру в «Барселоне», уже нуждаясь в победе, чтобы догнать мадридцев на вершине таблицы.

Это оказывает дополнительное давление на него, да и на всех остальных в клубе. В Каталонии все стало намного напряженнее. 0