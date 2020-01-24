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    Вопреки обстоятельствам. «Ливерпуль» никогда не сдается

    «Красные» одержали тяжелейшую победу над «Вулверхэмптоном»

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    Роберто Фирмино
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    Казалось, были все причины ждать сенсации: невероятно холодная ночь, туман, освещаемый прожекторами, атмосферный стадион, заполненный фанатами, бурно распевавшими песни с первой и до последней минуты, пишет обозреватель ESPN Том Уильямс.
    Сюда же можно добавить преждевременный уход с поля ключевого игрока, первый за 725 минут в лиге пропущенный гол, форварда хозяева Адама Траоре, который был готов найти путь к чужим воротам почти каждый раз, когда получал мяч. И все же «Ливерпуль» победил.

    Когда прозвучал финальный свисток, обозначивший победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1, стало очевидно, что «красные» совершили подвиг, сравнимый с тем, когда кто-то спасается с 30-го этажа горящего здания.

    Роберто Фирмино и Жоржиньо Вейналдум упали на колени на собственной половине поля. Отдышавшись, они выпрямились, повернулись друг к другу и устало обнялись. Победа намного слаще, когда ее так трудно заполучить.

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    • Немного дальше стоял Траоре. Он положил руки на бедра, удерживая мяч кончиком правой бутсы. «Ливерпуль» весь вечер безуспешно гонялся за ним в надежде отобрать игровой снаряд, в том числе и в том моменте на 51-й минуте, когда Адама прорвался по правому флангу и сделал навес на Рауля Хименеса, который сравнял счет. Малиец отдал все силы, чтобы прервать беспроигрышную серию лидеров Премьер-лиги.

    И все же «Ливерпуль» продлил свою серию и оторвался от ближайшего конкурента на 16 очков. «Красные» не только одержали 22 победу в 23 матчах нынешнего сезона, но и стали пятой командой в истории Премьер-лиги, которая без поражений провела 40 встреч подряд. Еще девять игр в подобном ключе, и мерсисайдцы повторят рекордное достижение «Арсенала», установленное между 2003 и 2004 годами. Еще 15 игр, и они пройдут весь сезон без поражения, как в свое время «Непобедимые» Арсена Венгера.

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    Если «Ливерпуль» не проиграл на «Молине», где Алиссон нехарактерно для себя не успевал за высокими мячами, а Вирджил ван Дейк и Джо Гомес отчаянно бросались под каждый удар соперника, трудно представить, где же он может уступить. Учитывая абсолютное превосходство «красных», выезд на «Этихад» в гости к «Манчестер Сити» 4 апреля — единственное из оставшихся заданий, которое может дать болельщикам серьезный повод для тревоги.

    Тактические изменения, с которыми Юрген Клопп прибыл в «Черную страну», отразили всю его озабоченность по поводу способности «волков» воспользоваться свободным пространством на чужой половине поля. Когда гости защищались, то использовали схему 4-4-2, а когда шли вперед, переходили на 4-3-3.

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    • Если подобные ухищрения использовались для того, чтобы ограничить влияние Траоре, то ничего не сработало. Мощный экс-вингер «Мидлсбро» подарил Энди Робертсону один из самых ужасных вечеров в его карьере. Пришлось дождаться момента, когда за 20 минут до финального свистка Фабиньо заменил Алекса Окслейда-Чемберлена, чтобы вновь обрести чувство спокойствия.

    В тот момент, когда мужество было приоритетнее грациозности, никто не служил лучшим примером для «Ливерпуля», чем капитан Джордан Хендерсон, который был центральной фигурой в моменте с обоими забитыми голами. Полузащитник сборной Англии открыл счет на 8-й минуте, когда на ближней штанге головой пробил мимо Руи Патрисиу после навеса с углового от Трента Александра-Арнольда. Он же создал победный гол за шесть минут до конца основного времени. После того, как Мохамед Салах оказался в окружении защитников на краю чужой штрафной, Хендерсон ловкой передачей нашел Фирмино, который с левой поразил цель.

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    • Замена Садио Мане в первом тайме означает, что горизонт «Ливерпуля» не так уж и безоблачен. Сенегальский нападающий ушел, почувствовав боль в своем подколенном сухожилии за десять минут до перерыва. И хотя Клопп сказал, что новичок Такуми Минамино сыграл «исключительно хорошо», длительное отсутствие десятого номера создаст значительную проблему для наставника.

    Мане — лучший бомбардир «Ливерпуля» с 15 голами во всех турнирах в этом сезоне. В сумме он, Салах и Фирмино пропустили лишь десять матчей в АПЛ с начала прошлого сезона, так что «Ливерпуль» не будет похож на себя, если кто-то из трио не появляется на поле.

    Поскольку Шердан Шакири все еще пытается набрать форму после травмы икроножной мышцы, Минамино и Дивок Ориги — наиболее вероятные кандидаты на смену Мане, если он не успеет восстановиться к матчу против «Вест Хэма».

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    • Тем не менее, для того, чтобы «Ливерпуль» потерял импульс, необходимо огромное количество травм. Истощенные игроки «волков» могут подтвердить, что «красные» никогда не отчаиваются. 0

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