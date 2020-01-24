Вопреки обстоятельствам. «Ливерпуль» никогда не сдается

Сюда же можно добавить преждевременный уход с поля ключевого игрока, первый за 725 минут в лиге пропущенный гол, форварда хозяевае, который был готов найти путь к чужим воротам почти каждый раз, когда получал мяч. И все же «Ливерпуль» победил.

Когда прозвучал финальный свисток, обозначивший победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:1, стало очевидно, что «красные» совершили подвиг, сравнимый с тем, когда кто-то спасается с 30-го этажа горящего здания.

Роберто Фирмино и Жоржиньо Вейналдум упали на колени на собственной половине поля. Отдышавшись, они выпрямились, повернулись друг к другу и устало обнялись. Победа намного слаще, когда ее так трудно заполучить.

Немного дальше стоял Траоре. Он положил руки на бедра, удерживая мяч кончиком правой бутсы. «Ливерпуль» весь вечер безуспешно гонялся за ним в надежде отобрать игровой снаряд, в том числе и в том моменте на 51-й минуте, когда Адама прорвался по правому флангу и сделал навес на Рауля Хименеса, который сравнял счет. Малиец отдал все силы, чтобы прервать беспроигрышную серию лидеров Премьер-лиги.

И все же «Ливерпуль» продлил свою серию и оторвался от ближайшего конкурента на 16 очков. «Красные» не только одержали 22 победу в 23 матчах нынешнего сезона, но и стали пятой командой в истории Премьер-лиги, которая без поражений провела 40 встреч подряд. Еще девять игр в подобном ключе, и мерсисайдцы повторят рекордное достижение «Арсенала», установленное между 2003 и 2004 годами. Еще 15 игр, и они пройдут весь сезон без поражения, как в свое время «Непобедимые» Арсена Венгера.

Если «Ливерпуль» не проиграл на «Молине», где Алиссон нехарактерно для себя не успевал за высокими мячами, а Вирджил ван Дейк и Джо Гомес отчаянно бросались под каждый удар соперника, трудно представить, где же он может уступить. Учитывая абсолютное превосходство «красных», выезд на «Этихад» в гости к «Манчестер Сити» 4 апреля — единственное из оставшихся заданий, которое может дать болельщикам серьезный повод для тревоги.

Тактические изменения, с которыми Юрген Клопп прибыл в «Черную страну», отразили всю его озабоченность по поводу способности «волков» воспользоваться свободным пространством на чужой половине поля. Когда гости защищались, то использовали схему 4-4-2, а когда шли вперед, переходили на 4-3-3.

Если подобные ухищрения использовались для того, чтобы ограничить влияние Траоре, то ничего не сработало. Мощный экс-вингер «Мидлсбро» подарил Энди Робертсону один из самых ужасных вечеров в его карьере. Пришлось дождаться момента, когда за 20 минут до финального свистка Фабиньо заменил Алекса Окслейда-Чемберлена, чтобы вновь обрести чувство спокойствия.

В тот момент, когда мужество было приоритетнее грациозности, никто не служил лучшим примером для «Ливерпуля», чем капитан Джордан Хендерсон, который был центральной фигурой в моменте с обоими забитыми голами. Полузащитник сборной Англии открыл счет на 8-й минуте, когда на ближней штанге головой пробил мимо Руи Патрисиу после навеса с углового от Трента Александра-Арнольда. Он же создал победный гол за шесть минут до конца основного времени. После того, как Мохамед Салах оказался в окружении защитников на краю чужой штрафной, Хендерсон ловкой передачей нашел Фирмино, который с левой поразил цель.

Замена Садио Мане в первом тайме означает, что горизонт «Ливерпуля» не так уж и безоблачен. Сенегальский нападающий ушел, почувствовав боль в своем подколенном сухожилии за десять минут до перерыва. И хотя Клопп сказал, что новичок Такуми Минамино сыграл «исключительно хорошо», длительное отсутствие десятого номера создаст значительную проблему для наставника.

Мане — лучший бомбардир «Ливерпуля» с 15 голами во всех турнирах в этом сезоне. В сумме он, Салах и Фирмино пропустили лишь десять матчей в АПЛ с начала прошлого сезона, так что «Ливерпуль» не будет похож на себя, если кто-то из трио не появляется на поле.

Поскольку Шердан Шакири все еще пытается набрать форму после травмы икроножной мышцы, Минамино и Дивок Ориги — наиболее вероятные кандидаты на смену Мане, если он не успеет восстановиться к матчу против «Вест Хэма».

Тем не менее, для того, чтобы «Ливерпуль» потерял импульс, необходимо огромное количество травм. Истощенные игроки «волков» могут подтвердить, что «красные» никогда не отчаиваются. 0