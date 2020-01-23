Тренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе

Недостатки Сетьена — это преимущество

«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что станут тренером "Барселоны", — признался Кике Сетьен после своего назначения вместо Эрнесто Вальверде.

"Я никогда не мог подумать, что 'Барселона' выберет меня". Большинство людей согласны с Сетьеном. 61-летний экс-коуч "Бетиса" — последователь Йохана Кройфа, который был без работы и проводил ничем не примечательную карьеру тренера. Однако эти факты как раз и были преимуществом этого кандидата для "Барсы". Это же можно сказать и про Хави, который ответил клубу отказом.

Хави был отличным игроком, но его тренерский опыт составляет всего несколько месяцев в Катаре. Недавно, во время работы над книгой про "Барселону", я понял: последнее, что надо этому клубу, — знаменитый тренер. Во всем футболе роль тренера постепенно отходит на второй план, но на примере каталонцев это видно наиболее отчетливо.

На первом месте стиль

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

В последний раз "Барса" назначала топ-специалиста еще в 2002-м году, когда в клуб ненадолго вернулся Луи ван Гаал. Затем клуб решил изменить подход. Вместо того, чтобы нанимать тренера и позволять ему внедрять свои взгляды, "Барселона" берет коуча и показывает, в какой футбол должна играть команда. Он должен просто встроиться в уже готовую систему.

Неотразимый стиль с быстрыми проходами и атаками был внедрен Кройфом во время его работы с 1988-го по 1996-й год. В 2003-м новый президент "Барселоны" Жоан Оливер спросил Кройфа, какой тренер может возродить этот стиль. Кройф порекомендовал своего товарища Франка Райкаарда. Он прибыл в "Барсу" и выиграл с командой Лигу чемпионов в 2006-м году.

Когда Райкард ушел в 2008-м, "Барселона" даже рассматривала кандидатуру Жозе Моуринью, но клуб не устроила любовь португальца к оборонительному футболу, да и образ скандалиста шел вразрез с философией каталонцев. В итоге было принято решение дать шанс 37-летнему Пепу Гвардиоле, который до этого тренировал только вторую команду клуба.

Гвардиола быстро вырос и стал топ-специалистом, но после его ухода в 2012-м клуб начал вновь доверять молодым. Сначала был ныне покойный помощник Гвардиолы Тито Виланова, после него — малоизвестный аргендинец Херардо Мартино, а за ним — неопытный Луис Энрике, Эрнесто Вальверде, а теперь — Сетьен.

Проще говоря, "Барселона" берет тренеров без имени. В этом клубе тренер — не босс. Он не определяет игру команды. Стиль определяют сами футболисты, в том числе Лионель Месси. Минимум эмоций и любовь к молчанию форварда обманчивы. В раздевалке это жесткий и требовательный лидер, который знает, как следует играть в футбол.

Кто вообще может указывать Месси?

В «Барсе» все держится на Месси globallookpress.com

"Барсе" удается удерживать Лео в команде уже 15 лет. Клуб не признает этого, но Месси имеет право вета по большинству трансферов и назначений тренеров, а также тактических решений. Я пришел к этому выводу, когда пообщался с десятками официальных лиц клуба и вник в детали эпохи Месси.

Иногда Месси самостоятельно пытается инициировать какие-то решения, но удается это не всегда. Например, прошлым летом он сказал руководству, что клуб должен вернуть Неймара из ПСЖ. Клуб оценил бразильца, который страдает от травм, после чего было решено не платить парижанам 200 миллионов евро.

Затем клуб все лето делал вид, что пытается подписать Неймара, но это было сделано лишь для того, чтобы показать Месси, что клуб сделал все для сделки, но она сорвалась.

Стиль игры команды определяет Месси и его партнеры — Серхио Бускетс и Жерар Пике. Все это происходит в связке с тренерским штабом. В последние годы Лео решил, что у него больше нет выносливости, чтобы действовать на острие, после чего перешел ближе к правому флангу. Любому тренеру оставалось это просто принять. Клуб подписал Артуро Видаля, чтобы тот стал ногами Лионеля. Тактика сошлась на плане "просто отдать мяч Месси". Чаще всего это работает.

В поле влияния Месси каждый новый главный тренер понимает свою скромную роль. Когда я встречался с Вальверде в прошлом году, его стены в офисе были голыми, только график первой команды. Было такое ощущение, что здесь никто не работает. Вальверде сразу понял, что в "Барселоне", где сотрудники работают десятилетиями, а игроки проводят всю карьеру, главный тренер — просто прохожий, который может взять себе одного или двух помощников, но все остальное надо делать по правилам клуба.

"Это вид спорта, в котором тренер практически не имеет влияния. Оно не такое, как в баскетболе. У нас есть всего три замены, нет тайм-аутов. Футбол принадлежит игрокам на поле. Они сами принимают решения. При этом великие футболисты анализируют игру лучше, чем я. Скорее даже интерпретируют", — отметил Вальверде.

Футболисты учат, а не учатся

«Барселона» globallookpress.com

Тренер "Барселоны" и его помощники не могут указывать легендам, как играть. Наоборот, работники клуба учатся понимать футбол, наблюдая за футболистами. Бускетс, например, идеально обучен, как вытащить на себя соперника, а затем отдать пас партнеру в открытую зону. Никто не может научить его этому лучше.

В недавнем документальном фильме про "Барсу" "Matchday" было несколько сцен в раздевалке, которые ярко демонстрируют минимальную роль тренера в этом коллективе. Вальверде коротко говорит о тактике, после чего лидеры произносят собственные наставления. Месси просит партнеров думать и делать все спокойно, не спеша.

При этом мотивация не так важна, как думают многие. Игрок, который не может себя мотивировать, просто не оказался бы в первой команде "Барселоны". Поэтому данному аспекту не уделяют много внимания. Мотивация и так присутствует.

Пике рассказал журналистам историю, как обратился к тренеру: "Послушайте, мистер Вальверде, мы идем на вечеринку". Вальверде ответил: "Почему, почему, почему? Я не вижу в этом смысла". А игрок парировал: "Это не так важно, мы все равно пойдем". Этот пример показывает, кому в клубе принадлежит власть. Вальверде — просто добрый школьный учитель, которого никто не боится.

В последние недели в "Барсе" росло недовольство Вальверде из-за результатов, а также его пренебрежения по отношению к молодым талантам из академии. Сетьен получил задачу исправить это и сразу после своего назначения пригласил молодежь на тренировку первой команды.

Даже если Сетьен выиграет Лигу чемпионов, его влияние в раздевалке не будет расти. Не потому, что он слаб, а потому что только так работает этот клуб. Пока у "Барсы" есть очень опытная команда мирового класса во главе с Месси, влиятельный тренер будет им только мешать. 0