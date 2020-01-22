Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин до конца сезона будет играть за «Сочи».

Трансфер точно состоялся?

«Новость об уходе Кокорина стала неожиданностью для тренеров "Зенита". Похоже, Семак абсолютно искренне говорил, что нуждается в форварде. Во всех интервью тренер придерживался одной линии — ещё с тех пор, как Кокорин только попал в тюрьму. Один раз даже настолько встал на сторону футболиста, что позволил себе в "Инстаграме" весьма спорное утверждение. Сказал, что подобное поведение позволяли себе 99% мужского населения. Позже тот пост Семак удалил и принёс извинения. В том числе эта история показывает отношение тренера к игроку.

Сейчас вызывает вопросы позиция гендиректора "Зенита" Медведева. 9 января он сказал, что Кокорин никуда не уйдёт, в том числе в аренду. А тут бац! Хотелось бы уточнить: а) почему ситуация изменилась, б) когда и в) с чьей конкретно подачи? Пока же можно сделать предположение: в том, что Семак принципиально отдал Кокорину капитанскую повязку, был сигнал высшему руководству.

И вот тут стоит задать вопрос: а мнение главного тренера в нынешнем "Зените" имеет хоть какой-то вес? Ситуация предельно простая: он говорит, что игрок ему нужен, а этого игрока берут и отправляют в фарм-клуб. Как после этого Семак будет чувствовать себя в коллективе?

И — кстати — мы ни про кого больше не забыли? А сам-то Кокорин точно хочет уходить в "Сочи"? Пока, судя по словам его отчима, скорее кажется, что нет. Да, он оказался в уникальной ситуации, просто потому что мало футболистов такого уровня попадает в тюрьму. Нападающий должен быть благодарен "Зениту" за поддержку. Мамаев такую и близко не получил от "Краснодара". Это не значит, что Галицкий отнёсся неправильно. Просто фиксирую, насколько разным было отношение клубов к своим футболистам», — написал о странностях перехода корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Кокорин и «Сочи». Почему это удивительный трансфер

«Обычно ведь как делается? Три стороны ударяют по рукам, футболист приезжает в новый клуб, подписывает соглашение, его фотографируют. Далее объявляют о трансфере, человек приступает к работе в новой команде. В "Сочи" на сей раз решили поставить телегу впереди лошади. Утром объявление — вечером переход. Примечательно, что от "Зенита" пока никаких официальных заявлений не последовало.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб "Сочи" (@pfcsochi) 21. Januar 2020

К чему вообще была эта спешка с объявлением? У меня есть предположение, основанное на разговоре с двумя источниками, близкими к этой сделке. Судя по всему, "Сочи" умышленно хочет "застолбить" за собой переход Кокорина, чтобы никто уже не имел возможности дать задний ход. Мол, сейчас объявим, а дальше уже будем дожимать трансфер.

Можно предположить, что вопрос решается на более высоком уровне. Ведь еще чуть раньше Медведев заявлял: "Кокорин и Малком для нас — два больших зимних трансфера". В Катаре Кокорин занимался в общей группе "Зенита", забивал красивые голы в падении через себя, веселился с Дзюбой за полем. И тут — гром среди ясного неба», — также удивился этим трансфером журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

Пять причин, почему Кокорин в «Сочи» — это ок

Редакция «Бомбардира» отметила пять положительных причин перехода Кокорина в «Сочи».

Александр Кокорин ФК «Зенит»

1. В «Зените» у Кокорина вряд ли было бы много времени на поле. Вероятно, чаще он бы выходил на замены. Там мощнейшая конкуренция: Дзюба, Азмун, Малком, Дриусси.

В «Сочи» у него будет постоянная практика, если все разговоры о том, что он в шикарной форме, правда. Перед Евро-2020 — очень полезно много играть. Кто знает, может, у Кокорина действительно есть шансы летом поехать в сборную. Важно еще, что давления и внимания на Кокорине в «Сочи» точно будет меньше.

2. Кокорин — девятый игрок «Зенита» в «Сочи». То есть он приезжает не в совсем чужую команду — и быстрее адаптируется. Плюс атакующие связи с Полозом и Заболотным: с обоими Кокорин играл в «Зените».

3. Да, «Сочи» сейчас на последнем месте. Но по уровню состава — это команда середины таблицы. У нее 13 по стоимости состав и хорошие игроки внутри: Джанаев, Мевля, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Заболотный.

4. К тому же после первого круга туда пришел Владимир Федотов, работавший последние сезоны с «Оренбургом». Федотов поднял команду из ФНЛ, в первом же сезоне довел до седьмого места, а в этом продолжал творить чудеса в сложнейших условиях. С ним «Сочи» точно прибавит. А еще Федотов неплохо развивает атакующих игроков (при нем раскрылся Сутормин, а в этом сезоне — Деспотович).

5. Кокорин вернулся с огромной мотивацией и пониманием: футбол сейчас — самое важное. И с большим желанием доказать фанатам, критикам и всей стране, что он в порядке. Теперь — еще больше мотивации. Появились люди, кому нужно, доказывая, мстить: высшему руководству «Зенита».

Гнобить нельзя оставить. Сценарии для Кокорина

«Ссылка» Александра Кокорина на Черноморское побережье заставила «Советский спорт» переворошить похожие арендные ходы «Зенита» за последние пять сезонов, чтобы спрогнозировать дальнейшую судьбу форварда, которого, как считают некоторые, продолжают гнобить за былые грехи.

Самым вероятным выглядит… триумфальное возвращение Кокорина на топ-уровень, вплоть до получения вызова в сборную от строгого, но справедливого Станислава Черчесова. Не знаем, кто там его гнобит, но перед глазами — поистине классический пример Артема Дзюбы, чья реинкарнация в Туле буквально окрылила всех россиян на ЧМ-2018.

Можно вспомнить и другие примеры точных попаданий «Зенита» с арендами. Михаил Кержаков после «Оренбурга» вернулся окрепшим не только физически, но и морально, вытеснив в итоге из ворот Лунева. Что касается защитника Евгения Чернова и голкипера Егора Бабурина, пусть взлет их карьер после «Тосно» и «Рубина» состоялся уже не в рядах «Зенита» (оба сейчас играют за «Ростов»), все равно аренда дала обоим мощный импульс.

Страсти по Кокорину

«Ситуация с Александром Кокориным с каждым часом обрастает новыми подробностями. Сергей Семак назначает Кокорина капитаном на первый контрольный матч 2020 года, ясно давая понять свое отношение к происходящему. Кокорин с капитанской повязкой оформляет хет-трик, демонстрируя руководству клуба свои истинные возможности. Семак резко реагирует в социальных сетях на просьбу объяснить решение по Кокорину: Вопрос не по адресу. Не исключаю, что в ближайшее время в городе пройдут стихийные митинги в поддержку форварда "Зенита". Я не призываю к волнениям, нет. Просто прошу принимавших решение взвесить последствия и, пока не поздно, отмотать плёнку назад.

Разговоры о том, что Кокорин якобы наберет форму в "Сочи" и спасёт команду от вылета из премьер-лиги считаю неуместными. "Сочи" -сильный, самодостаточный коллектив с отличным подбором исполнителей, способный под руководством нового главного тренера решить задачу без Александра Кокорина. Есть и тёмная сторона Луны. За последние полгода я побывал в Сочи трижды и возьмусь утверждать — в премьер-лиге нет более умиротворенного города. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ещё меньше верю, что тем самым Кокорину помогают вернуться в сборную России. Боюсь, кто-то, напротив, сильно не хочет, чтобы футболист с такой репутацией защищал честь страны на Евро-2020. Аренда в Сочи — звенья этой самой цепи, первое кольцо которой, к сожалению, сплел сам Кокорин 7-го октября 2018 года.

Ну а больше всего в этой истории сочувствую двум людям — Сергею Богдановичу Семаку и самому Кокорину. Первый расплачивается за чужие ошибки. Второй даже после отсидки продолжает страдать за свои», — заявил, что игроку не могут простить поступок октября 2018 года автор Bobsoccer Алексей Андрианов.

Тайна Кокорина, или Зачем «Зенит» огород городил?

«Очевидно пока лишь то, что решение по судьбе Кокорина могло быть принято только на высшем совете Миллера и Ротенберга, даже генеральный директор Медведев был не в курсе и не успел подготовить почву для внезапной отправки форварда на черноморский курорт, а уж в команде все, должно быть, находятся в шоке.

Александр Кокорин ФК «Зенит»

Скорее всего, Зенит, когда опомнится, объяснит уход Кокорина высокой конкуренцией и малым количеством матчей в весенней части сезона: мол, для полноценного возвращения в футбол Александру нужно играть по 90 минут в каждом туре, а мы такого предложить на данном этапе не можем.

Однако о вылете из Лиги чемпионов было известно в начале декабря, а Кокорин спустя полтора месяца поехал на сбор с Зенитом, и его аренда в Сочи не выглядит чем-то продуманным и запланированным, это скорее резкое политическое решение, направленное на спасение футбола высшего разлива в туристическом кластере. Знаем, кто поставил такую задачу.

Зенит спокойно доедет до чемпионства и без Кокорина, а вот ФК Сочи, жаждущему остаться в РПЛ, нападающий такого класса очень поможет. Конечно, вы можете совершенно справедливо поинтересоваться: с чего бы вдруг Зениту так заботиться об аутсайдере и дарить ему лучшего нападающего России? И это будет очень правильный вопрос о девятом по счету переходе из Зенита в Сочи в нынешнем сезоне», — говорится в материале Soccer.ru.

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