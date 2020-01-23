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    «МЮ» играет так, как будто их не тренируют. Команда Сульшера опять провалилась

    Пять выводов после матча «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

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    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер
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    «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» проиграл «Бернли» со счетом 0:2. Гости благодаря этой победе на 7 очков оторвались от зоны вылета, а «МЮ» не сумел сократить отрыв от «Челси», который идет четвертым. «Красные Дьяволы» отстают от лондонцев на 6 очков в борьбе за ЛЧ. Squawka.com делает пять выводов после матча.

    1. Не сомневайтесь в Дайче

    «Бернли» проиграл четыре подряд матча в АПЛ, но на выходных команде удалось обыграть одного из лидеров турнира «Лестер». Команда была в ужасной форме, располагаясь в таблице всего в четырех очках от зоны вылета. А из-за травмы Эшли Барнса многие задавались вопросом, что «Бернли» делать дальше.

    Но затем они обыграли «Лестер» (2:1), проведя впечатляющий второй тайм. Однако это было дома, а теперь команде предстояло отправиться на «Олд Траффорд», где они не побеждали с 1962 года, и встретиться с командой, которой они уступили на «Терф Мур» со счетом 0:2 менее месяца назад и которую ни разу не побеждали под руководством Шона Дайча.

    Шон Дайч
    globallookpress.com

    Однако «Бернли» одержал историческую победу в Манчестере со счетом 2:0. Шон Дайч — тот менеджер, который может в хороший день дать бой титанам АПЛ. Он принял «Бернли» и, несмотря на относительно скромный бюджет, превратил их в крепкую команду лиги. Так что, пожалуйста, давайте перестанем сомневаться в Дайче.

    2. Магуайр делает недостаточно

    Гарри Магуайр — самый дорогой центральный защитник в мире. Летом он обошелся «МЮ» в 80 миллионов фунтов. Эта цена обусловлена множеством фактором, и вины Магуайра в том, что за него отдали так много, нет. Но если вспомнить, что предыдущий рекорд составлял 75 миллионов фунтов и принадлежал Вирджилу ван Дейку, то становится сложно осуждать фанатов «МЮ» за то, что они ждут от Магуайра большего, чем то, что он делает сейчас.

    Гарри Магуайр
    globallookpress.com

    Английский защитник сиял в составе «Лестера» и сборной Англии, однако он не принес это сияние на «Олд Траффорд». Он все еще не забил за «МЮ», хотя в этом плане очень сильно помогал «Лестеру». И с точки зрения обороны он не столь убедителен, как в футболке «Лестера» или сборной Англии. Гол Криса Вуда был хорош, но для «МЮ» не может не быть проблемой то, с какой легкостью он переиграл Магуайра.

    Нет сомнений, что у Магуайра есть талант играть лучше, но прямо сейчас самый дорогой защитник мира и новый капитан «МЮ» должен делать гораздо больше, чтобы поднять свою новую команду до того уровня, на котором она хотела бы находиться.

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    • 3. Давид Де Хеа — из князи в грязи

    Ни один игрок мирового класса со времен Фернандо Торреса десять лет назад не переживал столь серьезного падения формы, как Давид Де Хеа прямо сейчас. В отличие от Торреса, испанский голкипер даже не сталкивался с травмой. Его блестящая игра просто пропала из эфира.

    Давид Де Хеа
    globallookpress.com

    Вратарь, который был настолько важен для «МЮ» в сезоне 2017-2018, когда команда финишировала второй в АПЛ, после ЧМ-2018 выглядит просто кошмарно. В матче против «Бернли» он дважды пропустил в ближний угол. И хотя он ничем не мог помочь в первом случае, то, насколько ему не хватило скорости, чтобы среагировать на удар Джея Родригеса с дальней дистанции, было просто ошеломляюще.

    Падение Де Хеа из князи в грязи настолько серьезно, что на данный момент он, пожалуй, лишь третий по уровню голкипер, который есть на контракте У «МЮ». Он уступает не только своему резервисту Серхио Ромеро, но и Дину Хендерсону, который арендован «Шеффилд Юнайтед». Он выглядит так, как будто с ним все покончено.

    4. «МЮ» не хватает не только голов Рашфорда

    Маркус Рашфорд — лучший бомбардир «МЮ» в текущем сезоне. На его счету 19 забитых мячей. Таким образом, его многомесячное отсутствие из-за травмы лишает «Красных дьяволов» столь необходимых голов. Но из-за отсутствия англичанина «МЮ» страдает не только в плане голов.

    В матче с «Бернли» мы увидели, как команда Шона Дайча разбивает лагерь у своей штрафной и обороняется. «МЮ» пытался взломать эту оборону, но не сумел создать практически ничего, кроме пары отличных кроссов от Аарона Ван-Биссаки. И в этом плане «МЮ» больше всего не хватает Рашфорда. Англичанин с его скоростью является постоянным источником угрозы.

    Маркус Рашфорд
    globallookpress.com

    Проникающие рывки Рашфорда создают хаос у штрафной соперника. И, учитывая то, что «МЮ» не хватает истинной «десятки», вся атака команды зачастую вращается вокруг того, чтобы отдать мяч Рашфорду и позволить ему придумать что-нибудь.

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    • 5. «Это позор»

    После матча Рио Фердинанд сказал, что выступление «МЮ», а также то, что болельщики начали покидать стадион до финального свистка «это позор». Звучит громко, но верно. «МЮ» не похож на команду, которую тренируют в современном стиле. У них очень большие разрывы в атаке, а в центре поля, чтобы перемещать мяч из обороны, они во многом полагаются на импровизацию Фреда.

    Сложно обвинять Уле-Гуннара Сульшера, когда ему почти весь сезон приходится играть без Поля Погба, а прямо сейчас ему не хватает физической мощи Скотта Мактоминая и лучшего нападающего Маркуса Рашфорда. И, кроме того, ему никак не помогают на трансферном рынке.

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    Да, «МЮ» потратил большие деньги на Магуайра и Ван-Биссаку (который был великолепен в матче с «Бернли»), однако клуб не подписал для тренера полузащитников (не одного, а нескольких) и нападающего, по которому просто плачет эта команда. Состав «МЮ» настолько беспорядочен, что ему нужен целый ряд трансферов. И Эд Вудворд все еще вроде как торгуется, пытаясь заполучить Бруну Фернандеша.

    Но в любом случае «МЮ» не выглядит так, как будто команду тренируют. На поле будто выходит 11 незнакомцев, которые играют, как получится. Это было так даже тогда, когда Рашфорд и Мактоминай приводили команду к хорошим результатам. И это еще более заметно теперь, когда эти двое отсутствуют.

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    • Нужно ли «МЮ» избавиться от Сульшера? Пожалуй, да. Там без работы Маурисио Почеттино. И у него есть хороший послужной список в плане развития игроков, которого нет у Сульшера. Нужен ли «МЮ» спортивный директор? Совершенно точно. Луис Кампос — человек, который нашел Килиана Мбаппе и Бернарду Силву, якобы фаворит на этот пост. Но что за задержка?

    Так много всего не так с «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас. И единственное, что можно сказать, это именно то, что сказал Фердинанд: «Это позор». 0

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