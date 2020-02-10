Трансферный дайджест. 4-10 февраля

Лионель Месси

«Барселона», нападающий, 32 года

Лионель Месси как никогда близок к смене клуба. На самом деле этот сенсационный трансфер по-прежнему достаточно далек от того, чтобы стать реальностью, однако конфликт с Эриком Абидалем и нынешнее состояние «Барсы» могут подтолкнуть аргентинца к уходу.

Позволить себе подписать Месси может не так много клубов. Главные претенденты — «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола уже даже прокомментировал возможный переход Месси: «Он игрок "Барселоны". Он останется там, по крайней мере, я бы так хотел. Я не буду говорить об игроках из других команд», — цитирует испанского специалиста Sport.es.

La Gazzetta dello Sport, кроме этих двух клубов, назвала еще трех претендентов — «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер». Эти варианты, безусловно, видятся не слишком реалистичными, но они, по данным источника, могут позволить себе зарплату Месси.

Стоит напомнить, что в контракте аргентинца с «Барселоной» есть пункт, согласно которому он может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение каждое лето.

Наш прогноз: «Барселона»

Тиаго Силва

ПСЖ, защитник, 35 лет

Тиаго Силва globallookpress.com

Бразильский защитник Тиаго Силва следующим летом, судя по всему, покинет ПСЖ.

По данным L'Equipe, руководство ПСЖ не планирует предлагать 35-летнему защитнику новый контракт. Соглашение истечет летом, после чего бразилец станет свободным агентом. Сам

Тиаго Силва хотел бы продолжить выступления за парижан, но спортивный директор ПСЖ Леонардо планирует расчистить платежную ведомость клуба.

Corriere Dello Sport, за ситуацией следит «Милан», который готов вернуть бразильца в свои ряды.

«Тиаго очень любит "Милан", но с его будущим еще ничего не решено. Нет ничего невозможного», — прокомментировал информацию о возможном возвращении агент Пауло Тоньетто.

Наш прогноз: Бразилия

Клаудио Браво

«Манчестер Сити», вратарь, 36 лет

Клаудио Браво globallookpress.com

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво может продолжить карьеру в MLS. Об этом информирует ESPN.

В услугах чилийца, по данным источника, заинтересован ряд клубов. Называется, в частности, «Нью-Йорк Сити».

Клуб из Нью-Йорка готов предложить 36-летнему ветерану заманчивый четырехлетний контракт. Почему бы Браво и не согласиться?

Наш прогноз: MLS

Аарон Рэмзи

«Ювентус», полузащитник, 29 лет

Аарон Рэмзи globallookpress.com

Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи может покинуть «Ювентус» через год после своего перехода.

Как сообщает Tuttosport, Рэмзи задумывается об уходе из клуба летом, так как недоволен малым количеством игрового времени. Так, из трех последних матчей «Ювентуса» валлиец играл лишь в одном, да и в том выходил на замену.

В «Ювентусе» же недовольны физическими кондициями Рэмзи, с чем и связано то, что он мало играет.

О том, кто может претендовать на Рэмзи, пока не сообщается, но вариант с возвращением в АПЛ выглядит весьма реалистичным.

Наш прогноз: АПЛ

Филиппе Коутиньо

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

27-летний Филиппе Коутиньо не нужен ни «Барселоне», которая владеет правами на него, ни «Баварии», за которую выступает на правах аренды. Летом мюнхенский клуб вернет бразильца в «Барселону», а «блаугранас» выставят его на трансфер. По крайней мере, такой информацией располагает Calciomercato.

Главным претендентом на Коутиньо, по данным источника, является «Ювентус». Туринцы будут готовы заплатить за игрока 70-80 миллионов евро. Также за бразильцем следят в АПЛ.

В то же время сам Коутиньо предпочел бы вернуться в Англию. Бразилец ждет предложений от «Ливерпуля» или «Арсенала». Кроме того, он не против перебраться в Париж.

ПСЖ вроде как заинтересован. А «Ливерпуль», по данным AS, рассматривает Коутиньо лишь как запасной вариант. В приоритете у «красных» подписание Кая Хаверца.

Наш прогноз: ПСЖ

Андре Онана

«Аякс», вратарь, 23 года

Андре Онана globallookpress.com

Голкипер «Аякса» Андре Онана в летнее межсезонье, судя по всему, присоединится к «Челси».

Как сообщает Voetbal, Онана уже ответил «да» на предложение «Челси» и готов стать в лондонском клубе заменой для Кепы Аррисабалаги.

Источник утверждает, что «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» также следят за камерунским вратарем, но голкипер выбрал вариант с «Челси».

Наш прогноз: «Челси»

Жоржиньо

«Челси», полузащитник, 28 лет

Жоржиньо globallookpress.com

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо следующим летом может сменить «Челси» на «Ювентус».

Такой вариант не исключает агент футболиста Жоау Сантос.

«Почему нет? У Жоржиньо есть трехлетний контракт с "Челси", поэтому приоритет — остаться там, но мы также можем рассмотреть вариант с уходом из клуба в июле. Если это произойдет, мы будем готовы рассмотреть различные предложения, которые поступят из Италии, Франции и Англии. Почему бы не перейти в "Ювентус"? Это самый главный клуб в Италии, который выиграл больше всего трофеев за последние годы. Мы не станем отказываться».

По словам агента, Жоржиньо рассмотрит предложение «Ювентуса», если такое поступит, а также готов воссоединится со своим бывшим тренером Маурицио Сарри.

Наш прогноз: «Челси»

Лукас Перес

«Алавес», нападающий, 31 год

Лукас Перес globallookpress.com

«Барселона» рассматривает нападающего «Алавеса» Лукаса Переса как приоритетный вариант для усиления атаки.

Каталонцы якобы получили разрешение на подписание форварда вне трансферного окна в связи с травмами сразу двух нападающих — Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Однако форвард должен играть в Испании либо быть свободным агентом.

«Я сосредоточен только на "Алавесе". Но теоретически мы можем это обсудить. Для этого "Алавесу" должно поступить выгодное предложение», — сказал сам Перес.

Нападающий также отметил, что его «клаусула» меньше 20 миллионов евро. По данным Mundo Deportivo, она составляет 15 миллионов.

Наш прогноз: «Алавес» 0