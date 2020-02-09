Месси в «МанСити». Мечта Пепа и боль для Мареза

Разговоры о возможном уходевозникают в течение длительного периода, а среди мотивации проскальзывала фраза, что он должен «доказать свою силу в другом чемпионате» (как будто ему это нужно, давайте будем честными). И все же, неужели в этом году данный сценарий воплотится в реальность? Ни для кого не секрет, что 32-летний футболист может воспользоваться опцией, позволяющей ему уйти из «Барселоны» в конце сезона.

Если он воспользуется своей возможностью, наиболее вероятным пунктом назначения станет Манчестер. По данным Athletic, именно в этом городе базируется один конкретный клуб, всерьез рассматривающий возможность подписания Месси.

«Манчестер Сити», который вот-вот проиграет чемпионскую гонку «Ливерпулю», нуждается в усилении, и Месси подходит команде идеально, ведь будет работать с тренером, который помог ему утвердиться в звание величайшего футболиста всех времен.

Возможно, этого никогда не произойдет, но что, если Месси действительно покинет «Барселону»? Да, слово «если» выполняет в этом предложении очень тяжелую работу, но давайте отбросим его в сторону и насладимся нашим любимым мысленным экспериментом — рассмотрим потенциальных победителей и проигравших в этой сделке.

Победитель: Пеп Гвардиола

Честно говоря, любой тренер, имеющий в составе Лионеля Месси, становится победителем. Впрочем, несмотря на то, что Пеп Гвардиола сказал о Месси на недавней пресс-конференции, никто не был бы более крупным победителем, чем испанец, если бы ему удалось заставить маленького мага присоединиться к нему в Премьер-лиге.

Под руководством Гвардиолы Месси довел свою игру до невиданного уровня, который позволил ему побить множество рекордов, забить 91 гол в 2012 году и выиграть все возможные трофеи с каталонским грандом.

Лучший игрок в мире и, возможно, лучший тренер в мире, снова работающие в тандеме, чтобы вернуть титул? Да Гвардиола уже облизывает губы! Возможно, он говорил, что Месси должен провести всю карьеру в «Барселоне», но разве он может ему отказать? В конце концов, именно об этом игроке он однажды сказал: «Я бы хотел попасть к нему в голову, он один из самых одаренных спортсменов всех времен».

Помимо всего прочего, подписание Месси мгновенно бы решило нынешнюю проблему штатного пенальтиста команды.

Проигравший: Рияд Марез

Учитывая его выдающийся уровень результативности, некоторые болельщики могут удивиться, узнав, что Рияд Марез выходил в стартовом составе «Манчестер Сити» лишь в 13 матчах этого сезона, забив семь голов и сделав девять результативных передач.

Тем не менее, Гвардиола так часто проводит ротацию, что из атакующих футболистов только Рахим Стерлинг и Кевин де Брейне могут чувствовать себя в безопасности, тогда как алжирец около десяти раз оставался на скамейке запасных.

Если учесть, что Месси и Марез — левоногие нападающие, которые преимущественно играют справа, легко понять, чье игровое время в «Манчестер Сити» значительно сократится с приездом аргентинца.

Возможно, здесь также стоит упомянуть Серхио Агуэро. По словам Месси, с Куном они братья, но, если они станут партнерами по команде, лучшему бомбардиру в истории «Сити» придется задуматься о смене игрового номера для финального сезона по текущему контракту.

Проигравший (и победитель): оставшаяся часть Премьер-лиги

Премьер-лига станет победителем во многих отношениях. Привлечение лучшего игрока всех времен стало бы чрезвычайно удачном ходом со стороны чемпионата Англии.

Но с другой стороны, данный трансфер был бы нечестным по отношению к остальным 19 командам. По праву можно сказать, что в распоряжении Пепа находится величайшая атакующая линия, которую когда-либо видела Англия. И что же он делает? Подписывает еще и Месси. Все оборонительные проблемы в таком случае, вероятно, станут неактуальными, поскольку в любом случае команда будет забивать по восемь голов за матч.

Представьте себя тренером, и вы видите на поле де Брейне, Месси, Стерлинга и Агуэро. Ну и что с ними можно поделать?

Три варианта интеграции Месси

Плавающее атакующее трио

Расстановка с Месси в атакующем трио squawka.com

Большая часть успеха Месси связана со знаменитыми атакующими трио. Сразу же на ум приходят трио Месси-Педро-Давид Вилья, а также Месси-Суарес-Неймар. Месси, Самюэль Это’О и Тьерри Анри тоже отлично взаимодействовали.

Стерлинг и Жезус — два нападающих, за которыми будущее атаки «Манчестер Сити». Они способны играть где угодно, любят бегать с мячом, а также имеют отличное чувство позиционирования.

Сане и Агуэро тоже могут получить одобрение, но только в том случае, если останутся в команде в следующем сезоне, но даже если нет, то в «Манчестер Сити» сформируется такое трио, которое вызовет проблемы у любой обороны, даже в «Ливерпуле».

«Ложная девятка»

Расстановка с Месси в роли «ложной девятки» squawka.com

Трудно однозначно сказать, на какой позиции Месси чувствует себя лучше всего, но «ложная девятка», безусловно, является одной из знаковых ролей для аргентинца. Она дает ему свободу для отхода в полузащиту, а также предоставляет прямой путь к воротам, где его плодотворное завершение почти не имеет аналогов в истории.

Ему также комфортно, когда рядом находятся скоростные вингеры, так почему бы не сделать так, чтобы Сане и Стерлинг разрывали фланги? У них будет выбор: самим стремиться к воротам, выполнить перевод на противоположный фланг или сделать пас чуть назад на Месси, который знает, что делать с мячом. Вот это было бы зрелище!

На своей волне

Расстановка с Месси на свободной позиции squawka.com

Возможно, лучшим вариантом было бы придать команде расплывчатую расстановку, а в центр поставить Месси. «Давай, парень, делай, что хочешь», — почти наверняка сказал бы Пеп.

Его базовая позиция была бы «десяткой», где многие видят Месси на закате карьеры, но он получил бы свободу действий. Вот почему так важны гибкие игроки вокруг него: Стерлинг может играть где угодно в атакующем трио, Марез с радостью перейдет в центр, если Месси сместится вправо, а де Брейне получит возможность давить на чужую оборону.

Трудно дать полную свободу игроку в Премьер-лиге. Однако мы думаем, что Месси может стать исключением. 0