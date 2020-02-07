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    «Барселона» начала проветривать грязное белье на публике

    Реакция прессы на матч «Атлетик» — «Барселона»

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    «Барселона» вылетела из Кубка Испании
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании
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    Накануне в четвертьфинале Кубка Испании «Атлетик» на последних минутах обыграла «Барселону» со счетом 1:0 и выбила ее из турнира. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Проблемы «Барселоны» усугубляются

    «Это были неспокойные несколько месяцев для действующего чемпиона Испании: смена тренера, ключевая травма Луиса Суареса, а теперь недовольная суперзвезда, когда Месси ответил на слова Абидаля, сказав функционеру назвать тех игроков, которые не смогли сбросить вес. Проветривание грязного белья на публике выглядит не очень хорошо», — отмечает Роб Ланкастер в отчете Goal.com о матче.

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    • «После назначения новый наставник Кике Сетьен описал свою работу как выходящую за рамки его "самых смелых мечтаний" — она может превратиться в кошмар после этой неудачи. Иньяки Вильямс периодически пропадал из игры, но ему хватило решимости навязать борьбу Ленгле после подачи от Гомеса. Тем не менее, не следует забывать, что именно сейвы Симона создали возможность нападающему стать героем».

    «Атлетик» успешно сыграл на контратаках

    «Наблюдение за неудачей "Реала" в предыдущем матче турнира, должно быть, стало успокаивающим зрелищем для "Барселоны", у которой были свои проблемы. У нее была аналогичная задача в "Сан-Мамесе", и она с энтузиазмом приступила к работе. Но, как и "Реал Сосьедад" на "Бернабеу", "Атлетик" отдал все, что имел», — пишет в своей колонке на AS Альфредо Реланьо.

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    «Матч в Бильбао устроил сенсационную битву, которую контролировали каталонцы (и Месси), но баски отдали игре столько сил, сколько у них было. Гости были командой, которая выглядела ближе к тому, чтобы забить, но хозяева держались твердо и продолжали угрожать чужим воротам с помощью фланговых атак. Так игра и развивалась до конца игры, когда Вильямс вывел "Атлетик" в полуфинал и вызвал восторг у болельщиков — в этом весь Кубок Испании».

    В игре «Барселоны» есть позитивные моменты

    «Каталонцы выглядели слабо в недавнем поражении от "Валенсии" в Примере, и на этой неделе вступила в институциональный кризис, когда капитан Месси и спортивный директор Эрик Абидаль обменивались обвинениями. Однако, несмотря на все это, это было обнадеживающее выступление, которое дарит надежду фанатам. "Сан Мамес" — непростое место (»блауграна« проиграла там в аналогичных обстоятельствах в первый тур Примеры), и контролировала игру большую часть матча, но пострадала от плохой реализации», — убежден в материале ESPN Сэм Марсден.

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    • «Тем не менее, серия "Барселоны" в шесть кряду финалов кубка закончилась, и это должно было когда-нибудь случиться, поэтому теперь ей придется надеяться на успех в Примере и Лиге чемпионов, если она не хочет, чтобы кампания закончилась полным провалом. Характер этого поражения, случившегося так поздно, повредит.

    Также вызывает беспокойство здоровье Пике, который повредился во втором тайме. Есть признаки изменений при Сетьене — каталонцы снова больше владеют мячом и старательно прессингуют. Тем не менее, они должны найти способ создавать больше шансов, а также — завершать их».

    Кризис «Барселоны» отражается на ее игре

    «Это была трудная неделя для тех, кто связан с "Барселоной", с публичным скандалом между Абидалем и Месси, травмой Усмана Дембеле и тем, что клуб вылетел из Кубка Испании, где кризис "блауграна" начинает проявляться на поле. Президент Бартомеу был вынужден выступить посредником в разногласиях между функционером и капитаном команды, но факт остается фактом», — пишет на страницах Marca Кармен Торрес.

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    • «В 2020 году она попрощалась с двумя потенциальными трофеями. Остаются только Примера и Лига чемпионов, но шансы определенно складываются не в пользу "Барселоны", если уж говорить о том, как команда может в них выступить. Футболисты клуба давно возмущаются скандалом вне поля, но этот последний эпизод грозит сорвать их сезон, поэтому игроки просят уважения и единства». 0

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