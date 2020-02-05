Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?

Да, это не ошибка: Лионель Месси решил использовать Instagram, чтобы раскритиковать спортивного директора Эрика Абидаля из-за интервью, в котором француз обвинил игроков клуба в увольнении Эрнесто Вальверде. И это является самым что ни на есть вызовом, брошенным руководству «Барселоны».

Лионель Месси Нападающий «Барселоны» Мне, честно говоря, не нравится делать подобное, но, я думаю, каждый должен нести ответственность за свои действия и заботиться о своих решениях. Игроки делают это на футбольном поле. И именно мы первыми понимаем, когда что-то у нас не в порядке. Люди из спортивного департамента должны взять на себя ответственность за управление, прежде всего, за принимаемые ими решения. Наконец, я думаю, когда мы говорим об игроках, мы должны называть имена, потому что в противном случае мы мараем всех и подпитываем то, что говорится, но не соответствует действительности

Это также является шагом, который заканчивается одним из трех способов: Абидаль забирает свои слова и приносит извинения Месси и другим игрокам команды, «Барселона» получает нового спортивного директора (а, возможно, и нового президента на следующих выборах), или же Месси покидает клуб. Конечно, последний финал вероятен примерно так же, как то, что «Ливерпуль» не выиграет АПЛ в этом сезоне. Но теоретически это все же возможно.

На самом деле, будь это какой-то другой игрок какого-то другого клуба, идея о том, что ему пришлось бы паковать чемоданы, не была бы столь абсурдной. В конце концов, это парень, который вынес на публику грязное белье клуба — и белье не просто кого-нибудь, а своего босса (насколько вообще возможно быть боссом для кандидата на звание величайшего игрока в истории с 622 голами в 711 матчах и шестью «Золотыми мячами).

Если Месси столь расстроило интервью Абидаля, если он подумал, что француз переложил ответственность за решение уволить Вальверде на аргентинца и других футболистов (а по-другому пост Месси расценивать просто невозможно), то наиболее логичным решением было бы взять телефон или же зайти прямиком в кабинет к Абидалю и выяснить все с ним напрямую. Эти двое знакомы на протяжении тринадцати лет и в течение шести сезонов были партнерами по команде. Такой шаг Месси не просто позволил бы избежать очевидного корпоративного прокола, но это было бы также возможностью мирно решить вопрос.

Эрик Абидаль globallookpress.com

То, что вместо этого Месси выбрал публичную критику, может говорить только об одной из двух вещей. Либо его отношения с Абидалем гораздо хуже, чем мы могли подумать (и это длится уже на протяжении какого-то времени), либо он очень зол и обижен из-за того, что его изобразили двуличным (особенно потому, что, по крайней мере, на публике он всегда поддерживал Вальверде). Месси, не задумываясь, взял в руки телефон и набрал свой текст. И, честно говоря, это не похоже на него. Вот почему все столь серьезно отнеслись к его поступку.

Месси — это тот парень, который редко теряет хладнокровие как на поле, так и за его пределами. Он не говорит много, а когда говорит, то, как правило, это односложные предложения или довольно банальные вещи. А если вспоминать о каких-то вспышках с его стороны, то его единственным проявлением эмоций было заявление об уходе из сборной после поражения в финале Копа Америка в 2016 году. Тогда он бросил под автобус всю Аргентинскую ассоциацию футбола. Это было сделано в связи с местью, из-за ярости и боли. Сейчас причины схожи.

Тот ли это гнев, который может вынудить Месси уйти в другой клуб? Возможно, нет. Но стоит отметить, что если Месси хотел бы уйти, то сейчас идеальный момент для этого. Срок действия контракта аргентинца истечет в июне 2021 года, и у него есть достаточно рычагов для того, чтобы уйти этим летом, когда ему исполнится 33 года. И это, не считая пункта в контракте, который по данным коллег из ESPN, позволяет ему уйти из клуба в качестве свободного агента. Конечно, "Барса" почти наверняка попытается продлить Месси, но мяч все равно на его половине поля.

Лео Месси globallookpress.com

Естественно, вся эта ситуация ставит клуб в очень трудное положение — и не только Абидаля, но и президента "Барселоны" Жозепа Марию Бартомеу. Нельзя стать президентом "Барселоны", просто приобретя контрольный пакет акций клуба. Вы должны быть избраны большинством членов клуба. И все, что нужно для того, чтобы Бартомеу проиграл на следующих выборах, которые запланированы на лето 2021 года (но могут быть перенесены на июль 2020 года) — это то, чтобы Месси публично поддержал другого кандидата.

Черт возьми, такова популярность Месси и насколько значимо его слово в глазах членов клуба. Практически любой кандидат, которого поддержит аргентинец (за исключением, может быть, картонной фигурки), скорее всего, выиграет выборы.

Вот почему в скором времени можно ожидать один из двух итогов.

Скорее всего, Абидаль, чтобы спасти свою репутацию, сделает публичное заявление с извинениями или же скажет что-то наподобие того, что его слова были неверно истолкованы, или что он чувствует себя ужасно из-за того, что это задело Месси, а также пообещает в следующий раз более тщательно подбирать выражения. А что если он не сделает этого? Если он будет стоять на своем? Тогда либо Бартомеу придется его уволить, либо же они оба останутся где-то на заднем дворе, когда будут проходить выборы. Это точно не та битва, в которой они окажутся победителями.

Если ситуация не будет разрешена должным образом, то "Барселона" рискует получить очередной ужасный год. И это, если вдуматься, звучит довольно-таки трагикомично, учитывая то, что каталонцы выиграли два последних титула Ла Лиги и, несмотря на множество травм и смену тренерского штаба, находятся всего в трех очках от лидера чемпионата, а также остаются среди фаворитов на победу в Лиге чемпионов, по мнению букмекеров. Это звучит как приговор в отношении правления Бартомеу и того облака хаоса, которое окружает его.

Жозеп Мария Бартомеу globallookpress.com

Но есть еще один момент, который нельзя упускать из виду и который очень громко говорит о Месси. Если он все же бросил камень в огород Абидаля, не став, прежде всего, говорить с ним лично, это неправильно. И на самом деле, это весьма непрофессионально. Но с другой стороны, нельзя забывать о том, что мотивировало его поступить таким образом. Месси злится, потому что его босс дал понять, что аргентинец участвовал в увольнении Вальверде. А поскольку Месси защищал тренера до последнего, его слово и его честь в этой ситуации были поставлены под сомнение.

Месси мог бы спокойно пропустить это мимо себя. Он мог бы проснуться утром и по-прежнему быть очень популярным и богатым человеком, по-прежнему лучшим футболистом мира для многих людей, все еще выступая за свой единственный клуб в карьере — тот, который называет домом, тот, с которым все еще пытается выиграть три главных трофея в сезоне. Но он решил не делать этого. Он решил не быть использованным и сделать эту ситуацию делом чести. Он решил защитить свое слово и свою честность.

Деньги и трофеи, голы и почести — они приходят и уходят. Но тот парень, который смотрит на тебя каждый день в отражении зеркала, будет с тобой, пока ты жив. И Месси не хочет, чтобы люди думали, что этот человек — коварный лжец, который публично защищает своего тренера, а затем за кулисами наносит ему удар в спину. 0