Войско императора разбито. Почему Месси «наелся» в «Барселоне» и что ему делать?

Все достигло той стадии, когда уже, честно говоря, никто будет не вправе жаловаться, если Лионель Месси соберется бесплатно покинуть «Барселону» следующим летом. Его контракт позволяет ему сделать это. Смею предположить, что этот пункт в контракте был предусмотрен для ситуации, подобной нынешней. Хотя Месси часто говорил о том, что хочет остаться и побеждать с «Барселоной», его можно было бы понять, если бы теперь он передумал.

В своих двух последних матчах «Барселона» выглядела не особо конкурентоспособной. Они с трудом прошли в Кубке Испании команду из третьего дивизиона — «Ибицу». А затем позволили победить себя «Валенсии», которая играла без дисквалифицированного капитана и лучшего футболиста команды Дани Парехо, а также с Родриго на скамейке запасных. Причем «Валенсия» настолько превосходила «Барсу», что итоговый счет вполне мог быть в районе 4:0.

И это при том, что «Валенсия» находится в ужасной форме — на прошлой неделе команду разгромила «Мальорка», которая ведет борьбу за выживание. И при этом «летучие мыши» разбили «Барселону».

В июне Месси исполнится 33 года. Время точно не на его стороне. И с ноября он играет так, как будто он глубоко разочарован или же не уверен в том, что «Барселона» движется в правильном направлении. И это начинает дорого обходиться как самому Месси, так и его команде.

Лео Месси globallookpress.com

Его самые лучшие моменты этого сезона — проблески гениальности в матчах против «Реала», хет-трик в игре с «Мальоркой», победный гол в дебютном матче Кике Сетьена, а также голы «Алавесу» и «Атлетико» — в значительной степени перевешивается тем, что Месси выглядел вяло, медленно реагировал на свободные мячи, делал неправильный выбор, и легко терял мяч, как это было перед первым голом «Валенсии».

Давайте остановимся на секунду. Я полностью осознаю всю серьезность того, что говорю. Месси медлителен? Месси легко накрыть, когда он владеет мячом? Месси не лучшим образом контролирует мяч? Что ж, это неопровержимые факты. И так длится уже почти два месяца.

Месси выглядит так же, как тогда, когда я впервые увидел его — в матче за «Барсу Б» в 2004 году — он был подавленным и не использовал всю свою мощь. Впоследствии капитан той команды сказал мне, что Месси был в гневе в тот день, потому что ненавидел, когда его использовали слева в схеме 4-2-3-1. Плюс уже тогда он считал, что должен быть в первой команде.

Вернемся в наши дни. Еще хуже то, что даже будучи не в форме и тенью самого себя, Месси зачастую все равно остается самым опасным игроком «Барселоны».

Теперь я хочу быть первым, кто это признает. Ухудшенные выступления Месси, начиная с ноября могут быть связаны с физическим состоянием аргентинца. У Месси был непростой предсезонный период. В результате он может находится в физиологической яме. Это сочетается с отсутствием рядом любимого партнера по команде Луиса Суареса. Но эти оправдания не кажутся мне достаточным объяснением. Например, когда в субботу «Барса» еле передвигалась по «Месталье» Месси был частью проблемы, а не ее решением.

Каждый человек может быть в плохой форме, но Месси крайне важен для этой команды. И сейчас его спад продолжается слишком долго, чтобы это было просто совпадением.

Однако, пожалуйста, обратите внимание на то, что произошло, когда через десять минут после перерыва в матче с «Валенсией» на поле появился Артуро Видаль.

Это та замена, которую Сетьен мог бы сделать еще в середине первого тайма. Выбор Видала для основы выглядел очень очевидным перед этой игрой. Эта версия «Барселоны» не может обойтись без него. Возможно, Сетьен недостаточно долго находится в команде, чтобы быстро принимать правильные решения? Однако тренеру лучше бы понимать, что время на «Камп Ноу» не является его другом.

Так что с Видалем? Дело в том, что — особенно в отсутствие Суареса — чилиец является талисманом Месси. С Видалем на поле в игре с «Валенсией» Месси проснулся. Он начал лучше двигаться, его пасы чаще доходили до адресата, и он вновь и вновь взаимодействовал с Видалем. До того момента, пока «Барса» не пропустила второй гол, матч стал равным и интересным.

Наблюдать за Месси в те минуты было все равно, что за моряком Папаем, который съел шпинат и стал неудержимым. Видаль — умный футболист, лидер и победитель. Между ним и Месси существует полнейшее понимание того, что они хотят делать на поле.

Артуро Видаль globallookpress.com

Возрождение Месси после выхода Видаля предполагает, что проблемы аргентинца носят не физический характер, а психологический и эмоциональный. Эта замена изменила девиз Месси с «меня взломали» на «мы можем победить».

Видаль — настоящий боец. Накормите его трофеями и он станет еще голоднее. Ставьте препятствия на его пути, и он превратится в Халка. Он и Суарес схожи в этом.

Теми же качествами был наделен и Карлес Пуйоль, Дани Алвес просто сделан из этого, Педро и Давид Вилья — тоже из числа таких футболистов. Ну а Хавьер Маскерано просто воплощение всего этого. Сейду Кейта, Самюэль Это'О, Пеп Гвардиола, Тьерри Анри, Хосе Пинто, Эрик Абидаль, Виктор Вальдес — они тоже. Андрес Иньеста и Хави также были голодны до побед, но у них на первый план выходила техническая элегантность и великолепие.

Всю свою карьеру в «Барселоне», за исключением, может, сезона 2007-2008, Месси существовал в экосистеме, где тяжелая работа в будни была неотъемлемой частью для успеха каждые выходные. Его окружали люди, подобные ему — одаренные талантом и пронизанные свирепым желанием побеждать и делать все, что необходимо, для победы. У него были партнеры по команде, которые понимали, сколько всего нужно принести в жертву, чтобы оставаться голодными на поле. Но лишь до нынешнего момента.

Ржавчину, как только она появляется, трудно повернуть вспять. У Пике все еще есть это желание всегда побеждать, Серхио Бускетс живет ради этого, как и Хорди Альба, Иван Ракитич и Марк-Андре тер Штеген. Но если Пике держал уровень в большинстве матчей последних двух сезонов, то Бускетс и Альба становились все бледнее. Если Месси — Цезарь, то его гвардия разбита на части.

Постепенно в клубе укоренился климат, когда более зрелые игроки решили, что у них столько таланта и столько характера, что тяжелая ежедневная работа, благодаря которой «Барселона» была самой беспощадной командой последние 15 лет, является не столь жизненно важной.

Конечно, Месси тоже является частью этой атмосферы. Невозможно, сознательно или подсознательно, не быть ей. Независимо от того, виноват ли Месси в той атмосфере, которая сложилась на тренировках, он имеет право оглянуться и почувствовать тошноту от увиденного. Ни с точки зрения семьи, ни со спортивной точки зрения он действительно не хочет менять «Барселону» на Париж или Манчестер. Но время идет.

Лео Месси globallookpress.com

У него остается еще два или три «великих» сезона. И, возможно, именно столько времени понадобится «Барселоне», чтобы залечить все свои нынешние недуги.

Я верю, что следующим летом «Барселоне» все же удастся вернуть Неймара. Месси просто топчется на месте и ждет этого? Но, может, ему было бы лучше воссоединиться с бразильцем в ПСЖ и собрать сказочные богатства? Или, может, разделить с Гвардиолой его последний сезон-два в «Ман Сити», пытаясь доминировать в Англии и Европе, прежде чем Месси вернется в Аргентину в «Ньюэллс Олд Бойз».

Это вопросы, на которые сейчас нет ответа, но, похоже, что Месси играет как человек, который считает, что его команда разбалансирована, что ответственные за это люди, не проводят хорошую работу, чтобы создать команду-победитель в ближайшее время.

Что выбрать? Смириться с любым новым позором (на внутренней арене или в Европе), молиться на идеи нового тренера, ждать Неймара или же попытаться провести пару блестящих сезонов где-нибудь в Париже ли Манчестере, а затем доиграть в США или Аргентине?

Честно говоря, если бы это был кто-то из нас, мы бы, наверное, выбрали второе.

Если кто-то кому-то и должен с моральной точки зрения, что это «Барселона» Месси, а не наоборот. Он уже многократно отплатил им за все, что они когда-то сделали для него. Но Месси — это Месси. И о том, что он сделает, сейчас нам остается лишь судить по языку его тела, его игровой форме, его редким загадочным фразам. 0