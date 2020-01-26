Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти

Феноменальная карусель передач — вот на что нужно обратить внимание. В своей первой игре под руководством«сине-гранатовые» выполнили 1002 паса и владели мячом в течение 82,4 процента времени. В этой встрече они доминировали в классической манере и выглядели словно прежняя великая команда «Барселоны».

Однако столь позитивное начало работы Сетьена не предполагало какой-то мгновенной трансформации. Несмотря на доминирование на поле, «Барса» практически не наносила точных ударов по воротам «Гранады», а единственный гол забила только после того, как гости остались вдесятером. Итак, позитивные моменты прослеживались, но оставалось много работы.

Масштаб этой работы стал очевиден после матча на «Месталье», где «Валенсия» разорвала «Барселону» на части и заслуженно выиграла со счетом 2:0. Фактически, преимущество хозяев могло быть более крупным, поскольку Макси Гомес не забил пенальти, точный удар Габриэля Паулисты не был засчитан (справедливо), и «летучие мыши» не воспользовались еще парой хороших моментов.

«Валенсия» великолепно выстроила игру в обороне: в центре блистали Габриэл Паулиста и Эсекьель Гарай, а перед ними – Жоффрей Кондогбиа. Хозяева заслужили эту победу, которая вернула их на победный путь после двух поражений подряд.

А вот у «Барселоны» еще много работы впереди. Самое очевидное из того, что ей надо улучшить — удары по воротам. Конечно, каталонцы чаще били, чем «Гранада» и «Валенсия», особенно во втором тайме, но поразительно, насколько большая часть ударов пришлась на Лео Месси. Аргентинец нанес 11 из 14 ударов «Барселоны»!

11! Это просто нелепо. Многие игроки «Барселоны», похоже, не решаются бить, даже если находятся в хорошем положении. Годы продвижения мяча вперед к Месси или Луису Суаресу сделали свое негативное дело — полузащитники команды стесняются наносить удары.

Антуан Гризманн все еще пытается произвести хорошее впечатление, поэтому бьет не так часто, как мог бы, а Ансу Фати всего 17 лет, и это становится очевидно, когда вы смотрите на его игру.

Сетьен должен привить своим игрокам уверенность в ударе, желание бить. Все эти бесконечные передачи («Барселона» выполнила 867 передач и имела владение 73,5 процента) не принесут ничего, если вы не готовы наносить удары.

Владение мячом — это всего лишь средство для достижения цели, и, если цель не является ударом, соперник понимает, что вы не представляете реальной угрозы, и начинает переходить на вашу половину поля с большим энтузиазмом. Все это увеличивает давление на вашу оборону, которая становится все более уязвимой, когда вы бросаете в атаку все больше людей в надежде забить гол. Проблема в том, что все эти атакующие игроки направляют передачи лишь одному партнеру. Вот что произошло на «Месталье», и случится снова.

Теперь это не рок и мрак. «Барселона» проигрывала подобные матчи в течение сезона под руководством Эрнесто Вальверде. Команда сковывалась и не была способна взбодрить себя. Впрочем, минувшим вечером у каталонцев было больше ударов во втором тайме (11), чем у «Валенсии» за весь матч (7). Да, большинство из них нанес Месси, но возросший энтузиазм был заметен.

Артуро Видаль вышел на поле уже на 55-й минуте. Сетьен, в отличие от Вальверде, решительно проводит замены, и его решение резко изменило импульс игры. Вышедший на поле чилиец активно шел вперед и делал передачи вперед, которые давали «Барселоне» шансы. Если бы Месси не забыл надеть свои счастливые бутсы, можно было бы рассчитывать и на победу.

Однако Месси не включил режим героя, и в результате «Барселона» потерпела поражение. Это нехорошо, поражения таковыми не бывают. Но были и положительные признаки, которые возникли во втором тайме, хотя всем игрокам, за исключением Месси, определенно нужно было чаще наносить удары.

Кике Сетьен находится на посту всего десять дней, так что паниковать пока не нужно. Ему потребуется больше времени, чтобы донести все свои идеи и привить их футболистам, чтобы «сине-гранатовые» играли так, как прежде. Пока тренер сделал несколько позитивных шагов, но впереди еще много работы. 0