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    У «Лестера» есть кому заменить Варди

    Реакция прессы на матч «Брентфорд» — «Лестер»

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    В четвертом раунде Кубка Англии «Лестер» со счетом 1:0 победил на выезде «Брентфорд». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Брентфорд» заслуживает уважения за свою игру

    «Для Кубка Англии особенно обидно было, когда два из самых прекрасно управляемых клубов страны сделали 18 изменений в составе на двоих перед этим матчем, хотя, по крайней мере, даже эти сильно отличающиеся от своих основ команды все равно оказались в состоянии провести увлекательный, конкурентный кубковый матч», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Дин.

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    • «Как и ожидалось, победителями стали представители Премьер-лиги, однако в то же время в шоу присутствовала значительная смелость со стороны хозяев поля, которые хорошо выступают в Чемпионшипе этой кампании. Время от времени они создавали проблемы "Лисам", угрожая чужим воротам короткими взрывами своей атакующей интенсивности, и в конечном итоге им не удалось добиться переигровки».

    «Лестер» добыл победу малыми силами

    «В связи с насыщенным календарем у обеих команд, в этом поединке ожидалась ротация в составах соперников, и ни один из менеджеров не разочаровал, выпустив девять новых игроков в сравнении с прошлыми матчами. Однако, хотя состав "Лестера" не затерялся бы в АПЛ, шестерым исполнителей "Брентфорда" было 20 или меньше лет, и команда играла без своего атакующего три в лице Уоткинса, Мбеумо и Бенрама, которые на троих забили 34 мяча из 44-х в текущем сезоне», — отмечает Мэтт Буллин в отчете BBC о матче.

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    «Некоторые фанаты "Брентфорда" выражали свое разочарование по поводу выбора состава главным тренером Томасом Фрэнком перед поединков, но футболисты хозяев заставили свой клуб гордиться, тогда как отсутствовавшие исполнители, несомненно, сыграют в большом поединке коллектива против "Ноттингема" во вторник. Для Лестера, тем не менее, это было простое выполнение своей работы — они выиграли непростой матч Кубка Англии и при этом предоставили отдых ключевым игрокам перед ответным поединком полуфинала Кубка Лиги».

    Культовая арена «Брентфорда» больше не увидит Кубок Англии

    «Последний кубковый матч на "Гриффон Парк" и признак меняющихся времен имели больше смыслов, чем один. Для "Брентфорда" — это шанс осветить впечатляющее развитие своего клуба, выбив одну из лучших команд страны перед национальной телевизионной аудиторией, а также шанс запечатлеть еще одно воспоминание в увядающей хронике их великой старой арены перед тем, как этим летом переехать на "Кью Бридж". Это была возможность, которую они упустили, чтобы сохранить свежесть перед их матчем во вторник против "Ноттингема" в Чемпионшипе», — пишет на страницах The Guardian Джонатан Лью.

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    • «Для остальных из нас это был полезный урок о том, где нынешнее место этого турнира в табеле о рангах. Безусловно, в эмоциях не было недостатка, особенно в последние минуты, когда хозяева всеми силами бросились отыгрываться, гонимые заполненными трибунами. Не было недостатка усилий или страсти со стороны "Пчел", которые, пропустив ранний гол, собрались и давили на ворота "Лестера" и в самой концовке даже могли вырвать право на переигровку».

    Ихеаначо доказал свою важность для «Лестера»

    «Забив всего 10 голов в первые два сезона в клубе, победный мяч Ихеаначо в эту субботу стал седьмым в этом сезоне во всех соревнованиях, что является достойным результатом как для запасного форварда и — исключительным как для игрока, который лишь семь раз выходил в основе. Варди только что исполнилось 33 года, "Лестер" все еще участвует в трех соревнованиях, и темп английского футбола не становится медленнее, поэтому Роджерс не должен рисковать свои главным центрфорвардом», — отмечает в материале ESPN Ник Миллер.

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    • «Потому что, несмотря на все его успехи, нигериец не будет первым выбором в ближайшее время. Его игра без мяча может быть неэффективной, и он не прессингует так же неистово, как Варди, а завершение им атак не настолько убедительно. Тем не менее, если худшее, что вы можете сказать об Ихеаначо, это то, что он не находится на одном уровне с одним из лучших нападающих Премьер-лиги за последние пять лет, это вряд ли является серьезным оскорблением». 0

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