«Барселона» заиграла лучше, но все еще страдает

В рамках 20-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Гранаду» со счетом 1:0. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Стиль «Барселоны» мгновенно изменился при Сетьене

«Это было то выступление "Барселоны", которое заставило ее фанатов улыбаться. В то время, когда Альба играл почти как левый вингер, полузащита располагалась высоко на чужой половине поля, а центрфорвард Гризманн отходил на свою половину, чтобы отвоевывать мяч назад, большинство на трибунах сочли это возвращением к стилю, который более в соответствует наследию каталонцев», — отмечает Джо Райт в отчете Goal.com о матче.

«Команде нужно больше остроты в атаке помимо просто владения мяча, тем не менее, было мало признаков того осторожного подхода, из-за которого Эрнесто Вальверде потерял веру со стороны фанатов и, в конце концов, правления клуба. Эта игра изначально привлекала внимание планом на игру со стороны нового наставника хозяев Сетьена, но следует отдать должное Диего Мартинесу за то, что "Гранада" выглядела крепкой командой».

Игра «Барселоны» в атаке по-прежнему страдает

«Стартовый состав хозяев должен был устроить радикальных сторонников "стиля" их любимцев, где Видаль, которого те же самые сторонники видят чужеродным игроком для их любимцев, выглядел гармонично. Все остальное было привычно, кроме схемы: 3-5-2 при владении мяча и 4-3-3 без него. В первом случае Серхи Роберто действовал в роли третьего центрбека, Альба располагался высоко, Месси играл "ложную девятку", тогда как Фати и Гризманн использовали зазоры, которые тот создавал», — пишет на страницах AS Альфредо Реланьо.

«Что касается самой игры, "Барса" не отметилась существенными улучшениями в атаке: это был обычный случай, когда все решил вездесущий Месси с добавлением хорошей игры от Фати. С другой стороны, в обороне наметился некоторый прогресс: каких-то провалов, что были в последнее время, не наблюдалось, и тер Штеген получил возможность провести спокойный матч. В итоге каталонцы сделали 1002 передачи, а Месси забил единственный мяч — это в двух словах вся игра команды».

У Сетьена еще много работы

«Несмотря лишь на один забитый мяч, фанаты "блауграна" должны быть довольны ее игрой: она доминировала во владении мячом, редко безо всякой цели лезли вперед и старательно прессинговали, когда теряли сферу. Также было обнадеживающее выступление от полузащитника второй команды Пуча, который дебютировал в этом сезоне — многие давно хотели, чтобы он играл, и можно было увидеть, почему. Он отобрал сферу, чтобы создать единственный гол и создал еще один хороший шанс для Гризманна», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

«Хотя играл была хорошей, у Сетьена еще много работы, ведь при всем контроле мяча, они не создавали достаточно явных моментов до гола Месси. Можно понять, чего хочет новый наставник, поскольку он пришел не для того, чтобы улучшить результаты, а чтобы улучшить игру команды. Помимо ставки на три центрбека и разрешения Альбе действовать высоко, он также поставил Умтити вместо Ленгле — первый показатель того, что он хочет научить игроков быть лучше готовыми к рискам, которые возникают при владении сферой».

«Барселона» придется еще какое-то время страдать

«Сетьен пообещал, что люди будут получать удовольствие во время матчей на "Камп Ноу", хотя в воскресенье было больше страданий, чем удовольствий, и им придется подождать, прежде чем они снова смогут повеселиться. Команде нужно еще расти. В то же время Серхио Бускетс снова обрел улыбку: Вальверде усомнился в нем, но против "Гранады" он был дирижером», — пишет на страницах Marca Луис Рохо.

«Его выступление было лучшим аспектом в игре хозяев, и его возвращение к былой форме — это положительный момент для Сетьена и "Барселоны". Вместе с тем, нужно спокойно подойти к ожиданиям от действий Пуча. Молодой полузащитник играл хорошо, но в нем пока нельзя видеть того, кем быть ему еще слишком рано. Он продемонстрировал прогресс, но это была лишь одна игра». 0