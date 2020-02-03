Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны»

В 22-м туре Примеры «Барселона» со счетом 2:1 победила «Леванте». Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

«Барселона» провела лучшую игру при Сетьене

«Моментами выступление "Барселоны" было лучшим за то непродолжительное время, что ее возглавляет Кике Сетьен. Каталонцы перемещают мяч быстрее, чем это происходило при Эрнесто Вальверде, но они также были готовы действовать более прямолинейно, ведь первый гол Ансу пришел с одного паса, который разрезал оборону "Леванте". Эти голы должны придать уверенность Фати, тогда как Нелсон Семеду выдал, возможно, свой лучший матч за клуб», — анализирует Сэм Марсден в материале ESPN.

«Хозяева не имели контроля над игрой, которого жаждал Сетьен, из-за чего соперник мог создавать шансы — только сэйвы тер Штегена вместе с плохим завершением атак не позволили им извлечь выгоду до позднего гола Рочины. Наставник "блауграна", похоже, слегка изменил свои идеалы стиля, когда перешел на четверку защитников в кубковой игре посреди недели и оставил ту же схему против "Лягушек". Несмотря на то, что они отказываются от некоторого контроля, кажется, они получают максимальную выгоду от числа игроков на поле».

Фати обещает стать наследником Месси

«Помимо неожиданной зрелости на поле, Фати начинает оказывать свое влияние на игру, и его выступление против "Леванте" был его лучшим матчем за первую команду. То, что Месси отдал два голевых паса на своего молодого ученика, было символическим, ведь именно в нем "Барселона" сейчас ищет возможного наследника аргентинца. Помимо того, что он оформил дубль, 31-й номер также отметился пятью ударами по воротам, создал три момента и сделал 109 точных передач из 116-ти, одновременно получая похвалу от Сетьена за его оборонительную работу», — пишет Хуан Хименес на страницах AS.

«В клубе много оптимизма по поводу будущего Фати и того, как далеко может зайти юноша. У игрока есть желание, и правление каталонцев готово предоставить ему инструменты, необходимые ему для достижения успеха. Его ноги твердо стоят на земле, так как все еще зарегистрирован в молодежке и проводит много времени с теми игроками, которые находятся где-то между командой до 18 лет и "Барселоной-Б" — вторым коллективом клуба».

Гризманн не может заменить Суареса

«Было бы несправедливо быть слишком резким по отношению к тинейджеру, особенно учитывая, что он явно талантлив, но влияние Фати в последнее время было минимальным. В воскресенье, однако, он был живым, умным с его движением и творческим подходом, обеспечив три ключевых паса, кроме двух своих голов», — отмечает Райан Бенсон в материале Goal.com.

«Луиса Суареса всегда было сложно заменить — даже Гризманну. В первой половине были намеки на то, что француз справится, когда он занял несколько хороших позиций, но форвард упустил одну особенно хорошую возможность. Ни один из его трех выстрелов не пришелся в створ, и он также не создавал никаких шансов для партнеров — тот же Суарес часто продуктивен на обоих флангах».

Игра «Барселоны» полна сомнений

«У "Барселоны" был шанс сделать настоящее заявление и убедительно победить "Леванте", и первый тайм обещал стать таковым, ведь хозяева имели шесть явных моментов. Все шло очень хорошо, но перерыв не пошел на пользу каталонцам. Команда потеряла контроль над мячом, и матч превратился в опасное приключением, ведь недостаток владения сферой был очевиден», — пишет на страницах Marca Луис Рохо.

«Это "Барселона", у которой слишком много сомнений и трудная неделя. "Атлетик" в Кубке Испании и "Бетис" в Примере без Пике, получившего дисквалификацию — это была, в некотором смысле, неизбежная желтая карточка. Он мог избежать горчичника, зная, что его предупредили, и следующая карточка будет 10-й, из-за чего станет важной потерей в жизненно важном матче». 0