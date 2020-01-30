Каталонское обновление. Три трансфера для Сетьена

«Барселона» выдала неоднозначный старт под руководством нового тренера Кике Сетьена. Поражение в Суперкубке, после которого был уволен Эрнесто Вальверде стало последней каплей, и новый тренер был назначен очень быстро.

У Сетьена смелое видение футбола, но пока ему не удалось привить его на «Камп Ноу». «Барселона» достаточно уверенно обыграла «Гранаду», но затем не без труда вырвала победу у «Ибицы» в Кубке Испании и уступила «Валенсии» на «Месталье» в Ла Лиге.

Частично проблема, очевидно, заключается в том, что Сетьен пришлось брать с места в карье — ему просто не хватает времени, чтобы привести своих новых игроков в соответствие с его требованиями.

Но большая проблема — сами игроки, ну, по крайней мере, некоторые из них. Как бы ни был силен состав «Барселоны», в нем есть пара зияющих дыр, которые нужно заполнить, чтобы Барселона могла выиграть чемпионат. Что это за дыры и кем они могут их заткнуть? Автор Squawka Мухаммад Батт изучил вопрос.

Форвард

«Барселоне» нужен нападающий. Это довольно очевидно. По правде говоря, им уже пару лет как нужен был нападающий, но они не смогли никого найти. Это привело к тому, что Луис Суарес играл все время на износ и с травмами, пока не сломался окончательно.

Тем не менее, теперь, когда Суарес выбыл на оставшуюся часть сезона, «Блауграна» может наконец сделать свой ход и подписать нападающего.

Вероятно, они предложат долгосрочное соглашение Лаутаро Мартинесу летом, когда на время станет активно условие о выкупе контракта аргентинского игрока «Интера» за 111 миллионов евро. Но им нужна помощь прямо сейчас, так к кому им обратиться за ней?

Родриго Морено из «Валенсии» долгое время считался идеальным вариантом для этой роли. Хотя он и традиционная «девятка», приобретение форварда, который может играть широко, имел большой смысл, особенно в асимметричной системе Сетьена 4-3-3 / 3-5-2.

Луис Суарес globallookpress.com

Пока что мы наблюдаем в роли правого вингера Ансу Фати, который начинает атаки широко, но может пробиться и в штрафную.

Это роль, которая многое требует от для 17-летнего игрока, и Ансу, как и ожидалось, испытывал проблемы. Усман Дембеле вернулся к тренировками, но на данный момент от француза нельзя ожидать, что он быстро наберет форму.

Так что Родриго был естественным решением, и его можно было даже арендовать! Но «Валенсия» решила поупрямиться, включив пункт обязательного выкупа игрока и «блауграна» отказалась от него.

Новые слухи предполагают, что в качестве альтернативного варианта можно выбрать Душана Тадича, но серб на позиции Месси, но хуже настолько, что это не является настоящим комплиментом ни аргентинцу, ни Антуану Гризманну ( который сам как Месси, но худе). И что тогда?

Предлагаемое подписание: Микель Ойарсабаль

Вместо того, чтобы рассматривать кандидатуры слабых нападающих, чтобы только подписать форварда, «Барселона» должна искать вингера.

Ключевая позиция, которую нужно заполнить, та, которую на правом фланге исполняет Ансу, и для этой роли Ойарсабаль подходит идеально. Испанец безумно быстр, технически оснащен, и, что самое важное, он может забивать голы.

Конечно, он левша, как Гризманн и Месси, но его темп и драйв делают его превосходным дополнением к этим двум игрокам. Он будет функционировать как разрушительный наконечник копья для атак Барселоны.

Микель Ойарсабаль globallookpress.com

Его умение играть без мяча сделало бы его полезным, даже если Дембеле вернется и будет играть превосходно, и позволило бы «Барселоне» должным образом давать отдохнуть Месси в случае необходимости.

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Более того, он настолько талантлив, у него столько возможностей для роста, что в случае успеха «Барселона» может даже отказаться от покупки Лаутаро летом (или перейти на остроатакующую модель и использовать Ойарсабаля и/или Дембеле на флангах).

Правый защитник

Сетьен использует гибридную схему, при которой «Барселона», как правило, играет с тремя защитниками. В центре играет Жерар Пике, а Сэмюэл Умтити играет слева. Клеман Лангле способен великолепно поддержать обоих.

Тем не мене, справа в защите играет Серхи Роберто, полузащитник, превращенный в как-бы-правого-защитника. Играть с Роберто в тройке защиты рискованно до безумия.

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Конечно, у «Барселоны» был идеальный игрок на эту позицию в лице Жан-Клера Тодибо, превосходного и атлетичного французского юниора. Но в момент ошеломляющей близорукости они отдали его в аренду в то же самое время, когда они назначили идеального тренера для прогресса Тодибо в каталонском клубе.

Предлагаемое подписание: Дайо Упамекано

Учитывая, что «Шальке» обязательно активирует пункт о покупке в сделке по аренде Тодибо, «Барселоне» нужен защитник, чтобы играть на правом краю обороны. Кто подойдет лучше, чем другой молодой француз, Дайо Упамекано?

Продукт феноменальной скаутской сети «Ред Булл», он сначала засиял в «Зальцбурге», прежде чем присоединиться к «Лейпцигу» в 2017 году. Теперь, под руководством Юлиана Нагельсмана, он действительно расцвел.

У молодого защитника есть все: техническое оснащение, скорость, упрямство в борьбе за мяч, отличная своевременность и знакомство с системой пасов.

Дайо Упамекано globallookpress.com

Он играл в тройке защитников и превосходно функционировал бы в обороне вместе с Пике и Умтити (или Лангле), присоединившись к растущей французской диаспоре в каталонском клубе. Он будет солидным вложением как в настоящее, так и в будущее «Барселоны».

Атакующий полузащитник

У Барселоны потрясающая коллекция полузащитников. Серхио Бускетс — один из лучших в мире, как и Френки де Йонг. Артур — особенный игрок, а Рики Пуч выглядит как будущий победитель ЧМ.

И с точки зрения глубины состава, у каталонцев есть Артуро Видаль и Иван Ракитич, хотя хорват показывал неровную игру в этом сезоне.

Проблема в том, что помимо Видаля все они делают одно и то же. Полузащитники «Барселоны» превосходно держат мяч, а некоторые даже могут двигать его вперед, но только Видаль действительно выходит в атаку, прорывается в штрафную и бьет.

Эта нехватка идущих вперед хавбеков в линии атаки означает, что «блаугране» плохо удается превратить свое подавляющее владение мячом в удары по воротам.

Предлагаемое подписание: Донни ван де Бек

У Пуча феноменальный талант, но на этом этапе своего развития он все еще должен быть игроком ротации. Как только Де Йонг заменит Бускетса в качестве опорного полузащитника, Пуч отойдет в сторону.

«Барселоне» нужен атакующий полузащитник в стартовый состав, а Донни ван де Бек из «Аякса» — идеальный атакующий хав с навыками владения мячом на уровне Бускетса и Де Йонга.

Донни ван де Бек globallookpress.com

Благодаря «Аяксу» Ван де Бек хорошо разбирается в «кройфистских» принципах, которые определяют стиль игры Сетьена, и, тем не менее, он может играть и в интенсивный вертикальный футбол благодаря своим рывкам и отличному выбору времени.

Донни обычно влияет на игру в атаке своими голами и передачами. Неплохие шансы на то, что он может присоединиться к «Барселоне» до окончания зимнего окна, а летом шансы еще лучше.

Как Барселона может выглядеть в первом полноценном сезоне Сетьена

Конечно, учитывая, что Видаль все еще в команде, «Барселоне» следует подождать до лета, прежде чем бороться за Ван де Бека.

Как только чилиец покинет «Камп Ноу», придет время доставить Донни в Каталонию, где он сможет занять почетное место в тройке полузащиты, серьезно усиливая атаку и превосходно дополняя Де Йонга и Бускетса.

Кроме того, в этом сезоне Пуч застолбит себе место в стартовом составе, заменив Бускетса в некоторых играх (когда Де Йонг опустится в опорную зону).

Схема обновленной «Барселоны» squawka.com

С Упамекано в защите и с Ойарсабалем играющем по всей ширине поля и на любом из флангов, команда прибавит в скорости и надежности.

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Наконец, Мартинес будет играть в паре с Месси в атаке, а Гризманн поддерживать ее из глубины, поскольку «Барселона» вступает в эпоху «после Суареса» и отсчитывает последние мгновения Месси, прежде чем возраст окончательно до него доберется. 0