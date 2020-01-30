Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги, но остался разочарованным — дальше прошли «горожане». Уле-Гуннар Сульшер вновь продемонстрировал, что его команда может побеждать в больших матчах, когда это нужно. Ну а Пеп Гвардиола остался верен своей привычке доходить до финала Кубка лиги.

Победа «МЮ» со счетом 1:0 благодаря голу Неманьи Матича позволила Сульшеру стать третьим менеджером после Жозе Моуринью и Юргена Клоппа, которому удалось нанести два поражения Гвардиоле в гостях. «Ман Сити» потерпел первое за 1190 дней поражение в рамках Кубка лиги. Однако именно Гвардиола после финального свистка ушел в подтрибунное помещение недовольным, хотя его команда в третий раз подряд вышла в финал Кубка лиги.

Это была та победа, которая не ощущалась победой. И это было то поражение, которое не было похоже на поражение.

Игроки «МЮ» twitter.com/manutd

Сульшер упустил шанс выйти в свой первый финал в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Однако эта победа завершила довольно знаменательный день для норвежского специалиста. Он начался с новости о том, что Бруну Фернандеш переходит в «МЮ» из «Спортинга», а завершился второй победой на «Этихаде» за последние шесть недель.

После поражения от «Бернли» на «Олд Траффорд» неделю назад давление на Сульшера вновь возросло. Однако норвежец уже не впервые добился хорошего результата в нужное для себя время.

В декабре «МЮ» обыграл поочередно «Тоттенхэм» и «Сити» после того, как команда сыгралf вничью с «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллой», а также проиграла «Астане» в Лиге Европы. Ничья с «Ливерпулем» в октябре — по-прежнему единственные потерянные для команды Клоппа очки в этом сезоне — случилась после серии «МЮ» из пяти подряд игр без побед, в том числе там были ужасные поражения от «Вест Хэма» и «Ньюкасла», а также ничья в основное время матча с «Рочдейлом».

Похоже, необходимость найти способ, чтобы немного отойти от края пропасти, воодушевляет Сульшера. Но так не может продолжаться всегда. Победа над «Сити» будет значить крайне мало, если в ближайшую субботу «Ман Юнайтед» не сможет дома обыграть «Вулверхэмптон».

«Мы знаем, что мы нестабильны в этом сезоне. Однако мы показали, насколько хороши можем быть. Мы хотим искоренить поражения. Все, кто следит за нами, видит, что мы пытаемся сделать. И мы добьемся этого», — сказал Сульшер.

Гвардиола подчеркнул что ему «очень понравилось, как они играли». Но все же «МЮ» нужно еще очень много над чем работать, даже с учетом того, что они подписали Фернандеша.

Несмотря на еще один финал, перед Гвардиолой встали вопросы касательно того, как его команда не смогла забить. «МЮ» нанес свой первый удар в матче на 35-й минуте. К этому моменту у «Сити» было уже девять ударов. Ключевым отличием однако было то, что после удара Матича мяч оказался в сетке. Рияд Марез и Серхио Агуэро (дважды) вынудили Давида Де Хеа совершить три сэйва уже в первые 20 минут матча. Рахим Стерлинг, казалось, отчетливо видел мяч в воротах, однако Гарри Магуайр потушил опасность.

«Ман Сити» — «МЮ» twitter.com/mancity

Первый в матче гол назревал, но все до единого на стадионе «Этихад» были ошеломлены тем, что именно «Манчестер Юнайтед» забил этот гол. Во время редкой вылазки «МЮ» на половину поля соперника Родри срубил Джесси Лингарда. После подачи Фреда со штрафного Бернарду Силва головой срезал мяч на Матича. Ситуация при этом не была простой для Матича, но серб решил не обрабатывать мяч, а сразу пробил с левой, вонзив мяч под штангу.

То ли дело в том, что этот гол выглядел нелогичным, то ли в том, что это был первый гол Матича с декабря 2018 года, но это было настолько удивительно, что всем потребовалась доля секунды, чтобы осознать, что произошло. Матич уже вовсю праздновал, когда фанаты «МЮ» на другом конце стадиона закричали, почувствовав, что их может ждать повтор знаменитого парижского камбэка.

«Ман Сити» — «МЮ» twitter.com/mancity

Матич демонстрировал отличную игру в центре полузащиты, что подтверждает предположение Сульшера о том, что серб может получить новый контракт. Но до конца матча хавбек не доиграл. Во втором тайме он сперва снес Мареза, а за 14 минут до финального свистка сфолил на Илкае Гюндогане и получил вторую желтую карточку. Сульшер назвал это решение арбитра «шуткой», однако не стал говорить что-то типа того, что из-за рефери Кевина Френд «МЮ» лишился шанса выйти в финал.

«Я не хочу слишком много говорить об арбитре. Я хочу говорить об игроках и их отношении. Они играли здесь дважды за шесть недель и дважды смогли победить. Кому-то ни разу не удается это за десять лет, а они сделали это дважды за шесть недель», — сказал Сульшер.

Это впечатляет еще больше, учитывая, что «МЮ» играл без Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Скотта Мактоминая.

Гвардиола также не упустил возможность похвалить своих игроков и заодно ответить некоторыми критикам, которые утверждали, что «Ман Сити» не смог в этом сезоне составить конкуренцию «Ливерпулю», так как уже пресытился успехами.

«Люди говорят, что мы пресытились победами. Но в таком случае мы бы не вышли в финал третий год подряд. Это хороший сигнал для нас, и неважно, какой это турнир — мы стараемся и добиваемся цели», — сказал испанец.

Это был вечер смешанных эмоций. Но каждый в итоге по его итогам нашел какой-то повод для того, чтобы улыбнуться. 0