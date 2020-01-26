Кубковая победа не снизит давление на Сульшера

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом победил «Транмир Роверс» (6:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. По голу записали на свой счет Гарри Магуайр, Диогу Далот, Джесси Лингард, Фил Джонс, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.

Сульшер выгадал себе неделю жизни

Автор Daily Mail Иэн Лэйдимэн описывает непростую ситуацию, в которой оказался главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Можно предположить, что Уле-Гуннар Сульшер еще на неделю гарантировал себе безопасность. Даже в странном мире современного "Манчестер Юнайтед" шесть голов на выезде положительно влияют на перспективы тренера.

Да, эти шесть голов были в матче против "Транмер Роверс" — команды Лиги 1, которая, по-видимому, не горела желанием атаковать и заперлась на своей половине поля. И да, это был Кубок Англии, а не Премьер-лига.

Но победа с преимуществом в шесть голов в любом случае имеет значение, и с этой точки зрения, этот холодный и сырой полдень у реки Мерси можно считать одним из самых продуктивных в неудачном сезоне Сульшера.

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Тренер "Мю" прибыл на "Прентон Парк" с грузом давления на плечах. Всреду, на ответном матче 1/2 финала Кубка Лиги с "Ман Сити" он снова будет под давлением, учитывая поражение в первом матче со счетом 1:3.

Тем временем, в следующую субботу, на домашнем матче против "Вулверхэмптона", многие фанаты "Юнайтед" собираются протестовать против стагнации своего клуба, покинув "Олд Траффорд" раньше времени.

Так что у Сульшера и его команды впереди еще много веселья, но, по крайней мере, в матче с "Транмером" претензий к ним не было.

Это было уничтожение уступающего в классе соперника, настолько безжалостное и методичное, что казалось, это даже не футбол. Когда молодой Мейсон Гринвуд забил шестой гол "Юнайтед" с пенальти в начале второго тайма, кто-то с гостевого сектора швырнул на поле рулон туалетной бумаги. Очень в духе 1980-х».

«Транмер» был не так плох

Автор The Guardian Энди Хантер отдает должное уступающему в классе сопернику, который сумел доставить «МЮ» проблемы.

«В грязи "Прентон Парк" Уле-Гуннар Сульшер нашел передышку для себя, хотя многие, как он впоследствии отметил, ожидали от него ошибки.

"Манчестер Юнайтед" облегчил усилившееся на своего тренера давление, на полной скорости пройдя мимо "Транмера" в пятом раунде Кубка Англии, одержав самую большую победу после, после разгрома "Арсенала" со счетом 8:2 в августе 2011 года.

"Роверс", занимающий 21-е место в Лиге 1, и находящийся под впечатлением после победной переигровки матча с "Уотфордом", был деклассирован соперником с того момента, как Гарри Магуайр забил свой первый гол в матче за "Юнайтед", отправив мяч в верхний угол ворот Скотта Дэвиса на 10-й минуте.

Сульшер не смог удержаться после матча, чтобы мелочно не подколоть поддерживающего "Ман Сити" голкипера соперника за его предматчевые комментарии, в которых он радовался поражению "МЮ" от "Сити" на "Олд Траффорд".

"Спасибо за то, что завел болельщиков и игроков", — сказал тренер "МЮ". Вот только его игрокам не должна быть нужна мотивация в виде слов вратаря команды из Лиги 1, чтобы обыграть такого соперника. Но если это то, что им нужно, их ответ на его комментарии был решительным.

"Юнайтед" забил три раза за шесть минут первыми тремя ударами в створ ворот, убив любую нервозность, какую Сульшер мог испытывать при посещении соперников из низшей лиги, которым нечего терять. Перспективы поражения исчезли быстро, но команда Микки Меллона все же устроила решительный старт в погоне за вторым скальпом команды АПЛ в течение четырех дней.

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До того момента, пока Магуайр не открыл счет, хозяева поля пытались испортить "МЮ" день. Морган Ферье дважды вырвался на оперативный простор в зоне "Юнайтед", Коннор Дженнингс пробил прямо в Серхио Ромеро, Магуайр вынес мяч у своих ворот прямо перед своим голом, и Фил Джонс был наказан карточкой за фол на Ферье перед тем, как его выбил внушительный Кори Блэкетт-Тэйлор.

Дело шло к неловкой кубковой ничьей. К чести "Юнайтед", они превратили ее в победное шествие».

Песни против Глейзеров

Автор The Telegraph Джейсон Барт отметил негативные настроения болельщиков «МЮ», которые бунтуют против руководства и владельцев клуба.

«Уле-Гуннар Сульшер пообещал, что "вернет старые добрые времена" в "Манчестер Юнайтед" и порадует фанатов, которые снова направили свой гнев на семью Глейзеров и вице-президента клуба Эда Вудворда.

Во время победы в матче четвертого раунда Кубка Англии со счетом 6:0 над клубом Лиги 1 "Транмер Ривер" подавляющее большинство болельщиков "Юнайтед" на "Прентон Парк" исполнили несколько песен, направленных против руководства клуба, которое должно быть обеспокоено ростом инакомыслия.

Песни также звучали во время последних двух домашних игр "Юнайтед", и особенно во время поражения со счетом 0:2 от Бернли на "Олд Траффорд", причем одна песня о Вудворде была совершенно неприемлема, несмотря на явное разочарование фанатов его руководством клубом.

Песнопения, призывающие Глейзеров продать клуб и Вудворда уйти в отставку, закончились тем, что фанаты спели "Мы — Манчестер Юнайтед, мы будем петь то, что мы хотим", а Сульшера, в честь которого прозвучали поддерживающие песни, впоследствии попросили прокомментировать их.

"Нам просто нужно оставаться сплоченными и продолжать работать. Нужно выиграть следующий матч и следующий за ним матч, и тогда мы вернемся к старым добрым временам", — сказал тренер "МЮ", добавив: "Фанаты всегда счастливее, когда вы выигрываете матчи и добиваетесь успеха. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы порадовать их".

Тем не менее, скандирование становится все более громким, акцентируясь на том, как Вудворд управлял "Юнайтед" с тех пор, как он сменил на этом посту главного исполнительного директора Дэвида Гилла, одновременно с уходом сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.

Сульшер знал, что давление на него будет возрастать, особенно если "Юнайтед" облажается в матче против "Транмера", и он приветствовал результативность своей команды — выбрав сильный состав, чтобы отразить важность игры.

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Победа, несмотря на то, что она была одержана над такими скромными соперниками, станет облегчением для Сульшера в преддверии ответного полуфинала Кубка лиги в среду, первый матч которого против "Манчестер Сити" завершился со счетом 1:3».

Легче Сульшеру не станет

Автор ESPN Марк Огден не думает, что кубковый успех ослабит давление на тренера «МЮ».

«Ни Глейзеров, ни Вудворда не были на "Прентон Парке", чтобы стать свидетелями того, как игроки Уле-Гуннара Сульшера избегают потенциального позора в матчепротив команды третьего дивизиона, обеспечивая решительную победу над "Транмером", которая обеспечила им место в розыгрыше пятого раунда Кубка Англии в понедельник.

"Юнайтед" забил шесть разных голов, два из которых, забитых Гарри Магуайром и Диого Далотом, стали для игроков первыми голами в клубе. Тем временем Фил Джонс добавил свое имя в протокол впервые с марта 2014 года, когда он замкнул угловой Андреаса Перейры в сетку ворот "Транмера" на 41 минуте.

Но хотя это был день позитива на поле и "Юнайтед" был безжалостно профессионален в матче против своих непритязательных оппонентов, это был тот день, который подчеркнул растущий раздор в клубе и вокруг него.

Победа над "Транмером" со счетом 6:0 могла бы дать передышку после недавнего спада формы клуба в Премьер-лиге, где "Юнайтед" потерпел два поражения подряд со счетом 0:2 против "Ливерпуля" и "Бернли", но никто в гостях на "Прентон Парк" (известном в округе как "Коровник") не обманывал себя, полагая, что победа над командой, находящейся в зоне вылета Лиги 1 предложила лекарство от всех недугов клуба.

Фанаты, которые выступили против Вудворда и Глейзеров во время недавней домашней победы над "Норвичем" и поражения в середине недели против "Бернли" на "Олд Траффорд", не исчезли.

Результат матча с "Бернли", когда фанаты массово уходили до финального свистка, стал переломным моментом для многих болельщиков, которые обвиняют владельцев клуба и Вудворда в смерти "Юнайтед" после ухода Фергюсона.

Уле-Гуннар Сульшер в данный момент находится в непростой позиции, и победа над "Транмером", командой третьего дивизиона, не слишком поможет ослабить давление на норвежца».

Будет ли Фернандеш?

Автор Daily Mail Доминик Кинг считает, что «МЮ» нужно усилить команду, чтобы побеждать более серьезные команды, чем «Транмер».

«К большому разочарованию Микки Меллона, "Транмер" рассыпался после того, как пропустил первый гол. "Юнайтед" формил разгром, но это не было серьезной задачей. Кто-то попытается отобразить эту победу как позитивный шаг вперед, но реалисты — те, кто тоскуют по старым временам — не будут одурачены этим.

Когда вы думаете о "Манчестер Юнайтед", на ум приходят такие слова, как "решительность" и "качество". В своей помпезности они безжалостно выигрывали матчи и эффективно вели бизнес. Если выдающийся игрок должен был быть подписан, они делали это с минимумом суеты. "МЮ" никогда не ждал и не стоял на месте.

Но "Юнайтед" не стоит на месте, и это приводит нас к делу Бруну Фернандеша. Он — именно тот исполнитель, который нужен этой команде, чтобы поднять ее с колен, но нерешительность, проявленная Вудвордом и Мэттом Джаджем — человеком за кулисами, которому повезло избежать тщательного изучения со стороны фанатов, — дорого обходится "МЮ".

У "Юнайтед" в команде есть несколько отличных игроков, но их не достаточно, чтобы манкунианцев можно было считать достойными претендентами на титулы. Фернандеш был бы значительным шагом в правильном направлении, но почему мы сейчас, в последнюю неделю января, все еще не уверены, как эта сага закончится?» 0