Планы на зиму: «Динамо»

Московское «Динамо» провалило старт сезона и осталось без главного тренера. Кирилл Новиков успешно выступил в роли антикризисного менеджера, но теперь нужно подготовить команду ко второй половине сезона.

Стажировка в «Атлетико»

Бело-голубые летом провели масштабную трансферную кампанию и перестроили состав — в команде появилось 12 новичков.

Тем не менее, «Динамо» провалило старт сезона, обвалившись за 12 туров на дно таблицы РПЛ, что стоило поста главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.

Возглавивший москвичей Кирилл Новиков сумел вывести команду из кризиса, выдав с командой шестиматчевую беспроигрышную серию, которая завершилась 6 декабря крупным выездным поражением от «Зенита» (0:3).

На следующий день команда отправилась в отпуск, а тренерский штаб бело-голубых в лице Кирилла Новикова, Виталия Гришина, Юрия Бавыкина и Дмитрия Изотова 11 декабря вылетел в Испанию.

Календарь и таблица РПЛ

Динамовские специалисты неделю находились в расположении мадридского «Атлетико», где вживую ознакомились с тренировочным циклом команды Диего Симеоне, пообщались с главным тренером «матрасников», а также изучили работу молодёжной команды и академии испанского гранда.

По возвращении, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков вместе с тренером Виталием Гришиным и тренером по работе с вратарями Дмитрием Изотовым продлили свои соглашения с клубом на полтора года — до лета 2021. На такой же срок продлил соглашение тренер Юрий Бавыкин.

После нового года тренерский штаб бело-голубых пополнился ещё одним специалистом — контракт с «Динамо» заключил тренер Александр Новиков, отец наставника главной команды бело-голубых Кирилла Новикова.

Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был ФК «Сочи», в котором Александр Васильевич трудился в тренерском штабе Александра Точилина.

Также «Динамо» заключило однолетнее соглашение с испанским тренером по физподготовке Хосе Пастором Верчили. Предыдущим местом работы Пепе Пастора был клуб Ла Лиги «Леванте».

Специалист хорошо знаком с реалиями российского футбола и владеет русским языком. В его послужном списке такие клубы, как «Рубин», «Ростов» и БАТЭ. 41-летний наставник имеет опыт подготовки команды во время продолжительных зимних сборов.

Первые сборы

Главная команда «Динамо» собралась для прохождения медицинского обследования 9 января, а уже 10-го числа отправилась на свой первый сбор, который, как и два остальных, проходил в Турции.

К работе в Турции у основы приступили 26 футболистов:

Вратари: Шунин, Лещук, Сангаре.

Защитники: Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Шунич, Скопинцев.

Полузащитники:, Школик, Юсупов, Кардозу, Н`Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Рауш, Хильемарк, Каборе.

Нападающие: Филипп, Панченко, Игбун.

Единственным футболистом, работавшим на старте сборов вне общей группы, был Жоаозиньо — он тренировался отдельно с тренером-реабилитологом Артуром Савельевым и помогавшим ему Сергеем Путилиным.

Уже через несколько дней он работал с общей группой. С главной командой тренирровался и игрок «молодежки» Роман Денисов.

Все футбольные трансферы

Продлился первый сбор до 21-го января и вместил в себя контрольный матч — 20 января динамовцы сыграли с польским «Заглембе» из Люблина. Над середняком польского чемпионата была одержана убежительная победа со счетом 5:1.

Товарищеские матчи «Динамо» (Москва, Россия) vs «Заглембе» (Любин, Польша) — 5:1 (1:0) Голы: Филипп, 42 (1:0); Игбун, 59 (2:0); Игбун, 67 (3:0); Игбун, 78 (4:0); Тосик, 85 — с пенальти (4:1); Панченко, 89 (5:1)«Динамо» (первый тайм): Шунин (к), Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рауш, Филипп, Н'Жи«Динамо» (второй тайм): Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Калинин, Каборе, Хильемарк, Кардозу, Жоаозиньо, Панченко (к), Игбун«Заглембе» (первый тайм): Форенц, Копач, Богац, Гульдан (к), Ходына, Слиш, Старжински, Тайти, Живец, Бохар, Бялек (Зирк, 30)«Заглембе» (второй тайм): Калиновски, Йончи, Матиас Антонини, Око, Габриэль Минеле, Сошински, Тосик, Пореба, Жира, Сига, Зирк (Новак, 61)Предупреждения: Юсупов, 43; Калинин, 84

Вторые и третьи сборы

Второй учебно-тренировочный сбор у динамовцев начнётся 24-го января и составит четырнадцать дней. За время проведения второго сбора, который завершится 6-го февраля, запланированы как минимум четывре контрольных матча.

28 января — «Лехиа» Гданьск, Польша

1 февраля (11:00) — соперник станет известен позднее

1 февраля (17:00) — «Слован» Либерец, Чехия

5 февраля (11:00) — ФК «Вентспилс», Латвия

5 февраля (17:00) — «Войводина» Нови-Сад, Сербия

Наконец, третий сбор пройдёт в сроки с 9-го по 22-е февраля, на нём также планируется три-четыре контрольных поединка.

13 февраля — «Кайрат» Алматы, Казахстан

14 февраля — «Спартакс» Юрмала, Латвия

17 февраля — «Рубин» Казань, Россия

21 февраля — соперник станет известен позднее

Дублеры проведут три учебно-тренировочных сбора в те же сроки, что и основа. У «молодёжки», которая будет готовиться неподалёку от главной команды, также запланирован ряд контрольных встреч.

Дерби со «Спартаком»

Для бело-голубых чемпионат возобновится классическим дерби со «Спартаком», которое пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина» в субботу, 29 февраля. Начало встречи в 16:30.

Полностью календарь матчей бело-голубых с 20-го по 23-ий туры выглядит следующим образом:

20-ый тур, 29 февраля (суббота)

«Динамо» vs «Спартак» 16:30

21-ый тур, 7 марта (суббота)

«Динамо» vs ФК «Тамбов» 16:30

22-ой тур, 13 марта (пятница)

«Ахмат» vs «Динамо» 19:30

23-ий тур, 22 марта (воскресенье)

ФК «Краснодар» vs «Динамо» 19:00

«Динамо» нужен форвард

Летом «Динамо» заметно потратилось на трансферном рынке, закупив 12 игроков на сумму около 36 млн евро, но решить все проблемы бело-голубым не удалось — не все приобретения вписались в команду и заиграли.

Во время зимнего перерыва Кирилл Новиков начал укреплять проблемные места. Первым подписанием стало возвращение из «Краснодара» воспитанника клубной структуры Дмитрия Скопинцева.

Контракт с игроком, который способен закрывать позиции левого защитника, левого латераля или левого полузащитника-нападающего, был пописан на 4,5 года.

Главная позиция, которую осталось укрепить «Динамо» — позиция центрального нападающего. Панченко в текущем сезоне забил 2 мача в 13 матчах и осел в запасе.

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Летом бело-голубые отпустили Луценко и Маркова, а подписанный вместо них Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий, не забив ни одного мяча в 8 матчах, после чего с ним был расторгнут контракт.

Сильвестр Игбоун выступил лишь чуть лучше, забив два мяча в 10 матчах, да еще и вляпался в идиотскую историю с госпитализированным под его именем другом.

Помимо форварда, «Динамо» не помешало бы укрепление центра полузащиты, хотя там ситуация не настолько критическая.

Трансферные слухи

Как и ЦСКА, динамовцы сначала интересовались нападающим сборной Словакии Робертом Божеником, но затем отказались от его покупки. В текущем сезоне форвард «Жилины» забил 3 гола в 16 матчах словацкой лиги.

Также в сфере интересов бело-голубых был полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич, сообщает Sportske Novosti.

Команда из Загреба уже получила два официальных предложения по игроку из США и Китая. Оршич забил 7 голов в 12 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов, также отдав 3 голевых паса.

Также на его счету 11 голов в 13 матчах в чемпионате Хорватии. Учитывая, что за игроком следили «Валенсия», «Лион» и клубы из США и Китая, шансов у «Динамо» было немного.

Форвард «Торино» Симоне Дзадза был в трансферных списках «Динамо» по информации издания Sport24. Впрочем, бело-голубые отказались от его покупки прошлым летом.

По информации «Чемпионата», московский клуб выбирает между форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

На игрока чешского клуба также претендуют «Локомотив» и «Рубин», форвардом самарцев интересовался ЦСКА, но переговоры сорвались и Соболев вернулся в «Крылья Советов».

Комличенко забил 39 мячей за полтора сезона в Чехии, сейчас он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами. Соболев за 18 матчей в РПЛ забил 10 голов и отдал 3 голевых паса.

Защитник «Гамбурга» Кирьякос Пападопулос, по информации сайта Sport24.gr, входит в сферу интересов «Динамо». Ожидается, что 27-летний грек в ближайшее время полетит на переговоры в Москву.

Избавление от наследия Хохлова

Зимой «Динамо» может избавиться от ряда игроков, купленных летом, но так и не заигравших. Первым из них стал Равиль Шейдаев.

По взаимному согласию с московским клубом форвард получил статус свободного агента и в зимнее трансферное окно перейдет в «Крылья Советов».

23-летний игрок сборной Азербайджана уже выступал за «Крылья» в прошлом сезоне, а в июле подписал контракт с «Динамо» на один год.

Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона. 20-летний футболист молодежной сборной России в этом сезоне провел за «Динамо» 10 матчей в РПЛ, но в последнее время почти не выходил на поле.

Португальский вингер Мигель Кардозу при новом тренере лишь раз выходил в стартовом составе, а всего в сезоне сыграл шесть матчей из 19.

Шведский полузащитник Оскар Хильемарк проиграл конкуренцию — на его счету лишь четыре игры, к тому же дело осложнряется скорой сменой лимита.

Левый защитник Калинин перешел в «Динамо» летом, но так и ни разу не вышел на поле в чемпионате России, проигрывая конкуренцию Раушу и Плиеву.

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