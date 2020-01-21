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    Планы на зиму: «Динамо»

    Как Кирилл Новиков проводит первые тренировочные сборы во главе «Динамо»?

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    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков
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    Московское «Динамо» провалило старт сезона и осталось без главного тренера. Кирилл Новиков успешно выступил в роли антикризисного менеджера, но теперь нужно подготовить команду ко второй половине сезона.

    Стажировка в «Атлетико»

    Бело-голубые летом провели масштабную трансферную кампанию и перестроили состав — в команде появилось 12 новичков.

    Тем не менее, «Динамо» провалило старт сезона, обвалившись за 12 туров на дно таблицы РПЛ, что стоило поста главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.

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    • Возглавивший москвичей Кирилл Новиков сумел вывести команду из кризиса, выдав с командой шестиматчевую беспроигрышную серию, которая завершилась 6 декабря крупным выездным поражением от «Зенита» (0:3).

    На следующий день команда отправилась в отпуск, а тренерский штаб бело-голубых в лице Кирилла Новикова, Виталия Гришина, Юрия Бавыкина и Дмитрия Изотова 11 декабря вылетел в Испанию.

    Календарь и таблица РПЛ

    Динамовские специалисты неделю находились в расположении мадридского «Атлетико», где вживую ознакомились с тренировочным циклом команды Диего Симеоне, пообщались с главным тренером «матрасников», а также изучили работу молодёжной команды и академии испанского гранда.

    По возвращении, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков вместе с тренером Виталием Гришиным и тренером по работе с вратарями Дмитрием Изотовым продлили свои соглашения с клубом на полтора года — до лета 2021. На такой же срок продлил соглашение тренер Юрий Бавыкин.

    После нового года тренерский штаб бело-голубых пополнился ещё одним специалистом — контракт с «Динамо» заключил тренер Александр Новиков, отец наставника главной команды бело-голубых Кирилла Новикова.

    Предыдущим местом работы 64-летнего специалиста был ФК «Сочи», в котором Александр Васильевич трудился в тренерском штабе Александра Точилина.

    Также «Динамо» заключило однолетнее соглашение с испанским тренером по физподготовке Хосе Пастором Верчили. Предыдущим местом работы Пепе Пастора был клуб Ла Лиги «Леванте».

    Специалист хорошо знаком с реалиями российского футбола и владеет русским языком. В его послужном списке такие клубы, как «Рубин», «Ростов» и БАТЭ. 41-летний наставник имеет опыт подготовки команды во время продолжительных зимних сборов.

    Первые сборы

    Главная команда «Динамо» собралась для прохождения медицинского обследования 9 января, а уже 10-го числа отправилась на свой первый сбор, который, как и два остальных, проходил в Турции.

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    • К работе в Турции у основы приступили 26 футболистов:

    Вратари: Шунин, Лещук, Сангаре.

    Защитники: Морозов, Плиев, Рыков, Калинин, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Шунич, Скопинцев.

    Полузащитники:, Школик, Юсупов, Кардозу, Н`Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Рауш, Хильемарк, Каборе.

    Нападающие: Филипп, Панченко, Игбун.

    Единственным футболистом, работавшим на старте сборов вне общей группы, был Жоаозиньо — он тренировался отдельно с тренером-реабилитологом Артуром Савельевым и помогавшим ему Сергеем Путилиным.

    Уже через несколько дней он работал с общей группой. С главной командой тренирровался и игрок «молодежки» Роман Денисов.

    Все футбольные трансферы

    Продлился первый сбор до 21-го января и вместил в себя контрольный матч — 20 января динамовцы сыграли с польским «Заглембе» из Люблина. Над середняком польского чемпионата была одержана убежительная победа со счетом 5:1.

    Товарищеские матчи
    «Динамо» (Москва, Россия) vs «Заглембе» (Любин, Польша) — 5:1 (1:0)
    Голы: Филипп, 42 (1:0); Игбун, 59 (2:0); Игбун, 67 (3:0); Игбун, 78 (4:0); Тосик, 85 — с пенальти (4:1); Панченко, 89 (5:1)«Динамо» (первый тайм): Шунин (к), Паршивлюк, Шунич, Ордец, Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рауш, Филипп, Н'Жи«Динамо» (второй тайм): Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Калинин, Каборе, Хильемарк, Кардозу, Жоаозиньо, Панченко (к), Игбун«Заглембе» (первый тайм): Форенц, Копач, Богац, Гульдан (к), Ходына, Слиш, Старжински, Тайти, Живец, Бохар, Бялек (Зирк, 30)«Заглембе» (второй тайм): Калиновски, Йончи, Матиас Антонини, Око, Габриэль Минеле, Сошински, Тосик, Пореба, Жира, Сига, Зирк (Новак, 61)Предупреждения: Юсупов, 43; Калинин, 84

    Вторые и третьи сборы

    Второй учебно-тренировочный сбор у динамовцев начнётся 24-го января и составит четырнадцать дней. За время проведения второго сбора, который завершится 6-го февраля, запланированы как минимум четывре контрольных матча.

    28 января — «Лехиа» Гданьск, Польша
    1 февраля (11:00) — соперник станет известен позднее
    1 февраля (17:00) — «Слован» Либерец, Чехия
    5 февраля (11:00) — ФК «Вентспилс», Латвия
    5 февраля (17:00) — «Войводина» Нови-Сад, Сербия

    Наконец, третий сбор пройдёт в сроки с 9-го по 22-е февраля, на нём также планируется три-четыре контрольных поединка.

    13 февраля — «Кайрат» Алматы, Казахстан
    14 февраля — «Спартакс» Юрмала, Латвия
    17 февраля — «Рубин» Казань, Россия
    21 февраля — соперник станет известен позднее

    Дублеры проведут три учебно-тренировочных сбора в те же сроки, что и основа. У «молодёжки», которая будет готовиться неподалёку от главной команды, также запланирован ряд контрольных встреч.

    Дерби со «Спартаком»

    Для бело-голубых чемпионат возобновится классическим дерби со «Спартаком», которое пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина» в субботу, 29 февраля. Начало встречи в 16:30.

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    • Полностью календарь матчей бело-голубых с 20-го по 23-ий туры выглядит следующим образом:

    20-ый тур, 29 февраля (суббота)

    «Динамо» vs «Спартак» 16:30

    21-ый тур, 7 марта (суббота)

    «Динамо» vs ФК «Тамбов» 16:30

    22-ой тур, 13 марта (пятница)

    «Ахмат» vs «Динамо» 19:30

    23-ий тур, 22 марта (воскресенье)

    ФК «Краснодар» vs «Динамо» 19:00

    «Динамо» нужен форвард

    Летом «Динамо» заметно потратилось на трансферном рынке, закупив 12 игроков на сумму около 36 млн евро, но решить все проблемы бело-голубым не удалось — не все приобретения вписались в команду и заиграли.

    Во время зимнего перерыва Кирилл Новиков начал укреплять проблемные места. Первым подписанием стало возвращение из «Краснодара» воспитанника клубной структуры Дмитрия Скопинцева.

    Контракт с игроком, который способен закрывать позиции левого защитника, левого латераля или левого полузащитника-нападающего, был пописан на 4,5 года.

    Главная позиция, которую осталось укрепить «Динамо» — позиция центрального нападающего. Панченко в текущем сезоне забил 2 мача в 13 матчах и осел в запасе.

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    Летом бело-голубые отпустили Луценко и Маркова, а подписанный вместо них Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий, не забив ни одного мяча в 8 матчах, после чего с ним был расторгнут контракт.

    Сильвестр Игбоун выступил лишь чуть лучше, забив два мяча в 10 матчах, да еще и вляпался в идиотскую историю с госпитализированным под его именем другом.

    Помимо форварда, «Динамо» не помешало бы укрепление центра полузащиты, хотя там ситуация не настолько критическая.

    Трансферные слухи

    Как и ЦСКА, динамовцы сначала интересовались нападающим сборной Словакии Робертом Божеником, но затем отказались от его покупки. В текущем сезоне форвард «Жилины» забил 3 гола в 16 матчах словацкой лиги.

    Также в сфере интересов бело-голубых был полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич, сообщает Sportske Novosti.

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    • Команда из Загреба уже получила два официальных предложения по игроку из США и Китая. Оршич забил 7 голов в 12 матчах нынешнего сезона Лиги чемпионов, также отдав 3 голевых паса.

    Также на его счету 11 голов в 13 матчах в чемпионате Хорватии. Учитывая, что за игроком следили «Валенсия», «Лион» и клубы из США и Китая, шансов у «Динамо» было немного.

    Форвард «Торино» Симоне Дзадза был в трансферных списках «Динамо» по информации издания Sport24. Впрочем, бело-голубые отказались от его покупки прошлым летом.

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    По информации «Чемпионата», московский клуб выбирает между форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.

    На игрока чешского клуба также претендуют «Локомотив» и «Рубин», форвардом самарцев интересовался ЦСКА, но переговоры сорвались и Соболев вернулся в «Крылья Советов».

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    • Комличенко забил 39 мячей за полтора сезона в Чехии, сейчас он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами. Соболев за 18 матчей в РПЛ забил 10 голов и отдал 3 голевых паса.

    Защитник «Гамбурга» Кирьякос Пападопулос, по информации сайта Sport24.gr, входит в сферу интересов «Динамо». Ожидается, что 27-летний грек в ближайшее время полетит на переговоры в Москву.

    Избавление от наследия Хохлова

    Зимой «Динамо» может избавиться от ряда игроков, купленных летом, но так и не заигравших. Первым из них стал Равиль Шейдаев.

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    • По взаимному согласию с московским клубом форвард получил статус свободного агента и в зимнее трансферное окно перейдет в «Крылья Советов».

    23-летний игрок сборной Азербайджана уже выступал за «Крылья» в прошлом сезоне, а в июле подписал контракт с «Динамо» на один год.

    Полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона. 20-летний футболист молодежной сборной России в этом сезоне провел за «Динамо» 10 матчей в РПЛ, но в последнее время почти не выходил на поле.

    Португальский вингер Мигель Кардозу при новом тренере лишь раз выходил в стартовом составе, а всего в сезоне сыграл шесть матчей из 19.

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    • Шведский полузащитник Оскар Хильемарк проиграл конкуренцию — на его счету лишь четыре игры, к тому же дело осложнряется скорой сменой лимита.

    Левый защитник Калинин перешел в «Динамо» летом, но так и ни разу не вышел на поле в чемпионате России, проигрывая конкуренцию Раушу и Плиеву.

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