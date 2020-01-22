Планы на зиму: «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» проводит с командой первые тренировочные сборы, делая упор на научные методы и экстремальные нагрузки.

Первый сбор

Несмотря на проведенную летом солидную трансферную кампанию, «Спартак» провалил старт сезона, вылетел из Лиги Европы и уже в конце сентября главный тренер Олег Кононов подал в оставку.

В середине октября красно-белых возглавил молодой немецкий тренер Доменико Тедеско, но нельзя сказать, что состояние команды кардинально улучшилось.

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Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил в середине таблицы, проиграв последний перед отпуском матч на своем поле «Ростову» со счетом 1:4.

Первый сбор «Спартак» проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. С 13 по 24 января красно-белые готовятся к возобновлению сезона в Абу-Даби.

Главный тренер Доменико Тедеско включил в состав делегации 26 футболистов.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

Нападающий: Эсекель Понсе.

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Форвард Джордан Ларссон находился в расположении сборной Швеции, где получил повреждение, и присоединился к красно-белым спустя неделю.

Занятия Доменико Тедеско длятся 50-55 минут, однако носят максимально интенсивный характер. Футболисты «Спартака» признаются, что проходить такие тяжёлые сборы им ещё не доводилось. При этом сам наставник бегает наравне с игроками.

В первые же дни сбора футболисты прошли тесты на выносливость, для измерения аэробных возможностей организма и максимальной частоты сердечных сокращений. В соседнем зале по специальным системам определялись силовые возможности и мобильность игроков.

Собранные данные были использованы тренерским штабом для составления персональных программ подготовки и планирования тренировочного процесса.

В группе вратарей есть набирающий форму после травмы Александр Селихов, который работает в тренажерном зале. Его не стоит ждать на поле раньше мая.

А вот от контрольных матчей на первых сборах главный тренер «Спартака» решил отказаться, давая игрокам забыть о неудачной осени и выстраивая фунтамент с чистого листа.

Идея была такова, что на тренировках легче контролировать нагрузку. На тренировках это более предсказуемо. Если мы планируем, что команда пробежит по два километра, они будут бегать по два километра, если нужно сделать 200 метров рывков — команда сделает именно 200 метров рывков. В игре ты не можешь это контролировать. Если мяч рядом с игроком, он в любом случае сделает рывок. Доменико Тедеско

Ближе к концу первого сбора к беговым и силовым упражнениям добавились тактические. В частности, главный тренер Доменико Тедеско подробно объяснял игрокам, как им необходимо действовать при атаке чужих ворот.

Футболисты отрабатывали удары после различных комбинаций и работали над стандартными положениями.

«Кубок Париматч Премьер»

После сборов в ОАЭ московская команда уже в третий раз примет участие в коммерческом турнире «Кубке Париматч Премьер» в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля.

Соперниками «Спартака» станут «Ростов», «Локомотив» и 8-кратный чемпион Сербии белградский «Партизан». Команды проведут по три игры, каждая с каждой. В случае ничьей предусмотрена серия пенальти.

Матчи зимнего межсезонного турнира будут сыграны в спортивном комплексе академии Aspire в Дохе. Встречи будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и Матч Премьер.

Расписание турнира

1 февраля

14:00 «Локомотив» — «Партизан»

18:00 «Спартак» — «Ростов»

4 февраля

18:00 «Партизан» — «Ростов»

5 февраля

18:00 «Спартак» — «Локомотив»

8 февраля

14:00 «Спартак» — «Партизан»

9 февраля

18:00 «Ростов» — «Локомотив»

Завершающий этап подготовки «Спартака» к весенней части сезона пройдет в Сочи с 12 по 17 февраля.

Дерби с «Динамо»

Для красно-белых чемпионат возобновится классическим дерби с «Динамо», которое пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина» в субботу, 29 февраля. Начало встречи в 16:30.

Полностью календарь матчей «Спартака» с 20-го по 23-ий туры выглядит следующим образом:

20-й тур. 29 февраля (суббота), 16:30

«Динамо» — «Спартак»

Матч 1/4 финала ОЛИМП — Кубка России.

4 или 5 марта (среда или четверг), время начала не утверждено

«Спартак» — ЦСКА

21-й тур. 9 марта (понедельник), 16:30

«Спартак» — «Краснодар»

22-й тур. 14 марта (суббота), 14:00

«Оренбург» — «Спартак»

23-й тур. 21 марта (суббота), 16:30

«Арсенал» — «Спартак»

Усиления не будет

Сразу после разгромного поражения от «Ростова», завершившего осеннюю часть сезона, состоялось заседание совета директоров ФК «Спартак-Москва», в котором принял участие и главный тренер Доменико Тедеско.

Совет директоров отметил, что после масштабного обновления команды, проведенного в течение 2019 года, комплектование состава на данном этапе завершено.

Так что на новичков зимой Тедеско рассчитывать не стоит, хотя «Спартаку» не помешало было укрепление линии атаки например.

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Габаритный нападающий дополнил бы легковесных Ларссона и Понсе и дал бы необходимую вариативность.

Резать мясо

А вот терять игроков «Спартак» уже начал — в составе команды в ОАЭ нет полузащитников Джано Ананидзе и Солтмурада Бакаева.

Бакаев-младший договорился о контракте с «Рубином», который вступит в силу летом 2020-го, когда спартаковец станет свободным агентом.

Но в итоге клубы договорились о переходе 20-летнего игрока в нынешнее зимнее трансферное окно, согласовав денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева.

Помимо компенсации, «Спартак» получает право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырех трансферных окон, начиная с лета 2020 года.

Что касается Джано, то перед уходом на каникулы игрок сам инициировал разговор с руководством о своей роли в команде.

Перед сборной Грузии маячит перспектива выхода на Евро-2020, а Джано — игрок обоймы, и не хочет потерять вместе с местом в национальной команде.

«Спартак» хотел отдать Джано в аренду, чтобы не терять деньги, но в итоге красно-белые расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», проведет следующий год в бразильском «Фламенго».

Аренда рассчитана до конца 2020 года, при этом соглашением предусмотрена опция последующего выкупа игрока бразильским клубом. Ранее Роша на правах аренды выступал за «Крузейро».

Защитник «Спартака» Айртон Дантас также может вернуться в Бразилию. Москвичи отказались отпускать Айртона в аренду в «Сантос».

Бразильцы хотели арендовать игрока на год и разделить зарплату со «Спартаком». Московский клуб готов рассмотреть лишь вариант с продажей футболиста за 7-8 миллионов евро.

Есть вопросы и по будущему других игроков, например Лоренсо Мельгарехо, с которыми «Спартак» не спешит продлевать контракт, а также Аяза Гулиева, который потерял место на поле и вернуть его при нынешней конкуренции будет проблематично.

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