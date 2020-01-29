Назло рекордам. Улучшит ли Клопп достижения Гвардиолы в АПЛ?

«Ливерпуль» уже просто обречен выиграть чемпионство в Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Преимущество «красных» над ближайшим преследователем и действующим чемпионом «Манчестер Сити» составляет 16 очков, при этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.

К данному моменту их победа почти гарантирована. Чтобы остановить их, потребовался бы крах «Ливерпуля» исторических масштабов, а они просто не выглядят командой, которая может провалиться.

Итак, вопрос «выиграют ли они титул?» больше не стоит на повестке. Вопрос теперь — «насколько крупно и уверенно они выиграют?». Какие рекорды они побьют?

Они уже 30 лет ждали этого титула, и теперь они не только выиграют его, но и настроены выиграть его так, что это войдет в историю. Автор Squawka Мухаммад Батт взглянул на рекорды, которые «Ливерпуль» может побить, и изучил, насколько это осуществимая задача.

Наибольшее количество очков: 100

«Манчестер Сити» установил рекорд по количеству очков, выигранных в сезоне Премьер-лиги, когда они под руководством Пепа Гвардиолы разменяли сотню в сезоне 2017/18.

У «Ливерпуль» в прошлом сезоне набрал всего на 3 балла меньше, а в этом сезоне на момент написания этого текста у них на 33 балла меньше.

У «красных» достаточно свободы, чтобы один раз сыграть вничью, проиграть трижды и все же побить рекорд «Сити».

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Если они выиграют все свои оставшиеся игры, они могут закончить с 112 очками (побив рекорд домашним матчем против «Бернли»). Это масштабная задача выглядит довольно простой для «Ливерпуля».

Наибольшее количество домашних очков: 55

Три команды выиграли больше всего домашних очков в сезонах, в которых они лишь раз сыграли вничью на своем поле: «Челси» сделал это в 2005/06 годах, «Манчестер Юнайтед» в 2010/11, а «Сити» последовал за ними в сезоне 2011/12.

У «красных» в настоящее время 36 очков, и единственный способ побить этот рекорд — это, очевидно, выиграть все оставшиеся домашние игры, что позволит им побить рекорд «Челси» в начале мая.

Наибольшее количество очков на выезде: 50

Ни одна из команд не выиграла столько очков в гостях, как «Манчестер Сити» в сезоне 2017/18. Они набрали внушительные 50 очков из 57, не справившись с «Кристал Пэлас» и «Бернли», и уступив «Ливерпулю» со счетом 3:4.

«Красные» в настоящее время набрали 31 очко и уже однажды сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед». Это дает им возможность еще раз сыграть вничью и один раз проиграть, чтобы повторить рекорд «Сити».

Если они выиграют все оставшиеся матчи на выезде, они улучшат рекорд в гостевом матче с «Арсеналом».

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Наибольшее количество побед: 32

«Манчестер Сити» установил и затем повторил этот рекорд в двух победных сезонах под руководством Пепа Гвардиолы.

В этом сезоне «Ливерпуль» играет так безжалостно, что у них на счету уже 22 победы, и они могут побить этот рекорд в домашнем матче с «Астон Виллой», если они продолжат побеждать.

Это дало бы им еще пять матчей в запасе, чтобы создать свой легенду (или запас в пять матчей для маневра, если они потеряют очки раньше).

Наибольшее количество домашних побед: 18

Как и в случае с домашними очками, этот рекорд принадлежит «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ман Сити», поскольку все они сыграли вничью лишь одну из своих домашних игр.

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И, как и прежде, «Ливерпуль» побьет этот рекорд, если выиграет все оставшиеся игры на «Энфилде».

Наибольшее количество выездных побед: 16

Как и в случае с гостевыми очками, «Манчестер Сити» владеет этим рекордом, и «Ливерпуль», как и прежде, может побить его в матче против «Арсенала», если они продолжат побеждать на выезде.

Наибольшее количество побед подряд: 18

«Ливерпулю» оставалось выиграть одну встречу, чтобы повторить феноменальный рекорд «Манчестер Сити», одержавшего 18 побед в начале сезона. Затем они не справились с «Манчестер Юнайтед», сыграв вничью 1:1.

С тех пор они выиграли 14 матчей подряд и могут довести их число до 19 в матче с «Уотфордом».

Список соперников «красных» в следующих пяти играх довольно щадящий, так что это второй наиболее вероятный рекорд, который они побьют.

Наибольшее количество домашних побед подряд: 20

Рекорд, который «Ливерпуль» побьет с наибольшей вероятностью — это наибольшее количество домашних побед подряд.

«Манчестер Сити» установил этот рекорд еще в 2012 году, и «Ливерпуль» повторит его, если они выиграют следующую домашнюю игру против «Саутгемптона», и побьет его 24 февраля в матче против «Вест Хэма». Можно ставить на это.

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Наибольшее количество забитых голов: 106

«Манчестер Сити» забил 106 голов на пути к своей знаменитой 100-очковой победе в Премьер-лиге в сезоне 2017/18.

Сейчас «Ливерпуль» провел 23 матча, забив 54 мяча. Это впечатляющее количество, но не то, которое предполагает, что они побьют рекорд, поскольку в оставшихся 15 играх им нужно будет забить 52 гола.

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Это, конечно, не исключено (в среднем им надо забивать 3,47 гола за игру), но маловероятно.

Наименьшее количество пропущенных голов: 15

Этот рекорд, безусловно, недостижим для «Ливерпуля». «Челси» под руководством Жозе Моуринью выиграл Премьер-лигу в сезоне 2004/05, пропустив жалкие 15 голов.

«Красные» уже пропустили 15 раз, поэтому, если они не сыграют «всухую» в оставшихся 15 матчах, они даже не смогут повторить этот рекорд.

Хотя Вирджил ван Дейк, Алиссон и компания, безусловно, попытаются это сделать!

Наименьшее количество поражений: 0

«Арсенал» выиграл Премьер-лигу, не проиграв ни одной игры в сезоне 2003/04. Это было историческое достижение, в результате им даже дали золотой трофей Премьер-лиги.

«Ливерпуль» в последний раз проиграл матч в АПЛ 3 января 2019 года. В этом сезоне они справились с большинством своих серьезных соперников, и только «Манчестер Сити» может доставить им проблемы.

Этот рекорд вполне достижим для «Ливерпуля», так как они выглядят непобедимыми со своей феноменальной способностью играть на ничью.

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Помимо «Этихада», еще одной реальной опасностью для «Ливерпуля» является «Арсенал», где честь защиты титула «непобедимый», присужденного Арсену Венгеру, может мотивировать «канониров» обыграть мерсисайдцев.

Самая долгая беспроигрышная серия: 49 игр

«Арсенал», как уже упоминалось, выиграл Премьер-лигу, не проиграв ни одной игры. Затем эта серия продлилась в сезоне 2004/05 года, до того момента, как «Манчестер Юнайтед» прервал ее в матче, ставшем известным, как «Битва в буфете».

Ну а «Ливерпуль» в настоящее время непобедим в 40 играх, и поэтому, если они смогут избажать поражений в следующих 10 своих матчах, они побьют этот рекорд.

Сложность в том, что, даже если они смогут пройти 48 игр без поражений, они столкнутся с жестко мотивированным «Манчестер Сити» на «Этихаде», которому нужно не проиграть, чтобы побить рекорд.

Это будет их самым большим испытанием в сезоне, но если они справятся с подопечными Пепа Гвардиолы, они должны затем легко улучшить рекорд до 52 матчей без поражений, прежде чем посетить «Эмирейтс». Это вполне реально, хотя и не легко.

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Наибольший временной отрезок без поражений: 537 дней

Тут все просто. Непобедимый забег «Арсенала» из 49 игр растянулся на 537 дней и включал в себя две летних перерыва.

Нынешняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» включает в себя один летний перерыв, и «красным» нужно будет дотянуть до второго, чтобы превзойти рекорд «Арсенала».

Если «Ливерпуль» избежит поражения до конца 2019/20 года, то в начале июля он пройдет отметку в 538 дней без поражений и может улучшить рекорд до 600 дней, если они останутся непобедимыми в первых нескольких матчах сезона 2020/21.

Наименьший срок, чтобы победить каждого противника: 32-й тур

«Ливерпуль» образца сезона 2019/20 — феноменальная команда, это очевидно. Огромное количество рекордов, которые они могут побить, свидетельствует об их великолепии.

Но ни один из этих рекордов не выражает доминирование «Ливерпуля» над остальной частью Премьер-лиги так же ярко, как этот.

До этого сезона только три команды победили каждого противника в ходе одного сезона хотя бы один раз. Из тех, кто это сделал, «Манчестер Юнайтед» (2010/11) и «Челси» (2005/06) добились этого подвига к 36 туру.

Довольно забавно, что «Юнайтед» победил «Челси» (2:1), а «Челси» — «Юнайтед» (3:0). «Синие» даже обеспечил титул Премьер-лиги своей победой.

Тем не менее, кому же еще может принадлежать этот рекорд, как не «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в сезоне 2017/18.

Юрген Клопп готов побить все рекорды Гвардиолы globallookpress.com

Под руководством каталонца «горожане» отомстили за единственную помарку в первой половине сезона — ничью 1:1 с «Эвертоном», разгромив «ирисок» на «Гудисон-парке» со счетом 3:1 в конце марта, в 32-м туре

В этом сезоне «Ливерпуль» выиграл все матчи АПЛ, кроме одной игры, и они отомстили за ничью 1:1 с «Манчестер Юнайтед», победив недавно на «Энфилде» подопечных Уле-Гуннара Сульшера со счетом 2:0.

Это оставило только одну команду на их радаре: «Вест Хэм». Они еще не играли с «молотобойцами», потому что матч был перенесен из-за участия мерсисайдцев в Клубном чемпионате мира.

Что ж, в их следующем матче ливерпульцы сыграют против «Вест Хэма» на лондонском стадионе. И если предположить, что «красные» одержат победу в восточном Лондоне, то они улучшат рекорд уже к 24-му туру.

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Но даже если парни Дэвида Мойеса сотворят чудо и смогут избежать поражения (или шока от того, что они победили «Ливерпуль»), «красные» не должны волноваться, потому что они снова играют с «молотобойцами» через месяц, на этот раз на «Энфилде».

И вы были бы действительно смелым человеком, если бы поставили на то, что команда Клоппа не одержит победу в 27-м туре. Так или иначе, этот рекорд, похоже, будет побит, это просто вопрос времени. 0