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    «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв

    Реакция на матч «Наполи» — «Ювентус»

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    В 21-м туре «Наполи» неожиданно победил «Ювентус» со счетом 2:1. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

    «Наполи» шедеврально отыграл тактически

    «Гаттузо написал шедевр, если вспомнить контекст, в котором он его создал: четыре поражения подряд дома, отсутствие побед на своем поле в Серии А с 19 октября. При том, что Кулибали, Аллан, Мертенс — костяк "Наполи" в его лучшие годы — отсутствовал на поле. Рино обучил новых воинов — того же Демме, а также нашел храброго нового капитана в лице Инсинье», — пишет La Gazzetta dello Sport.

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    • «Шедевр заключался в тактике — в том, как он закрыл все таланты "бьянконери", как он захватил пространство на поле и вел эту битву. Если однажды Рино выиграет столько же, сколько его наставник Карло Анчелотти, данный поединок будут называть его крещением. Теперь воины Гаттузо могут планировать весеннее восхождение».

    Роналду и компания провалились в атаке

    «После четырех кряду поражений дома неаполитанцы сумели собраться и выдать почти идеальное выступление, построенную на скромности своих возможностей и умении Инсинье, который создал первый мяч и забил второй. Этого было достаточно, чтобы остановить чемпиона Италии, который выглядел пусто и даже не сумел ответить на уровне нервов. 17-й гол Роналду в лиге был бесполезен, в том числе и потому, что был забит на 90-й минуте — это лишь вспышка в темноте», — убеждена La Stampa.

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    «Действуя слишком осторожно с упором на тактику, "Наполи" играл компактно в обороне и был готов идти вперед только на контратаках. "Ювентус" же оказался неспособен находить свободные зоны для того, чтобы использовать своих мастеров атаки: тройка Роналду — Игуаин — Дибала испытывала проблемы, Демме перекрыл кислород Пьяничу, и даже Бентанкур мало что сделал в полузащите, где решается слишком многое, чтобы это не сказалось».

    «Ювентус» упустил шанс уйти в стратегический отрыв

    «В случае победы "Старая Синьора" на шесть очков оторвался бы на вершине Серии А, и тогда еще одно скудетто наверняка было бы в ее руках. Этому результату рад "Интер", который в начале дня в третий раз кряду сыграл вничью в лиге, а также "Лацио", который теперь только на пять очков отстает от лидера с матчем в запасе», — констатирует Goal.com.

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    • «Что касается "Наполи", то эта первая победа домашней в чемпионате с октября может стать поворотным моментом в его сезоне, ведь результаты не улучшились после того, как Дженнаро Гаттузо был назначен преемником Карло Анчелотти. Ди Лоренцо был превосходен в центре обороны "адзурри", демонстрируя спокойствие во владении мячом и помогая сдерживать Роналду и Игуаина».

    Сарри ошибся с составом

    «Сарри виноват в том, что не пошел на смену своего плана в пользу атакующей игры, когда он явно не работал. Можно предположить, что он надеялся, что ничья 0:0 будет в конечном итоге прервана моментом магии от Роналду или Дибалы, но разве мастерство этого тренера не в том, чтобы забить больше соперника вместо того, чтобы думать о том, как бы не пропустить», — рассуждает блог о «Ювентусе» Black White Read All Over.

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    • «Через неделю после очень успешного выступления варианта полузащиты Рабьо — Пьянич — Бентанкур, Сарри решил вернуть Матюиди обратно вместо его соотечественника, и "Ювентус" заплатил за это. Француз был ужасен в Неаполе, постоянно находился вне позиции и совершил ужасную обрезку, которая привела к контратаке соперника и, как следствие, к первому его голу». 0

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