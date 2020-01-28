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    Молодежь оправдывает доверие Артеты. «Арсенал» выбил «Борнмут» из Кубка Англии

    «Канониры» строят игру вокруг юных талантов

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    Эдвард Нкетиа и Букайо Сака
    Эдвард Нкетиа и Букайо Сака
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    «Арсенал» был одной из тех юношеских команд, которую сложно обвинить в обесценивании Кубка Англии, пишет обозреватель ESPN Том Уильямс.
    В то время, как другие клубы Премьер-лиги сталкиваются с обвинениями в том, что они обесценивают старейший футбольный турнир, выставляя на матчи второстепенные составы, «Арсенал» задействует молодежь, которая уже способна продуцировать необходимое качество для победы над «Борнмутом» со счетом 2:1.

    Успех «канониров» на стадионе «Виталити» был построен вокруг квартета игроков не старше 20 лет — Джо Уиллока, Габриэла Мартинелли, Эдварда Нкетиа и лучшего футболиста встречи Букайо Сака, который отблагодарил Микеля Артету за доверие голом и результативной передачей, принеся испанскому специалисту первую выездную победу в восьми матчах.

    Непосредственным призом для «канониров» станет еще одна поездка на южное побережье Англии, ведь в пятом раунде команда встретится с «Портсмутом». Впрочем, «Арсенал» может пожинать плоды таких ночей в течение долгих лет.

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    • Гости забили оба своих гола за стартовые 26 минут, и каждый из них являл собой пример стремительного и острого футбола, который в недалеком прошлом считался визитной карточкой «Арсенала».

    Уже на 5-й минуте Уиллок умело прошел центр поля, оказавшись перед отступающей к своим воротам оборонительной четверке, и обнаружил Мартинелли, чей последующий пас позволил Сака быстро обработать мяч в чужой штрафной и пробить мимо вратаря Марка Траверса рикошетом от перекладины. В этой атаке «канониры» выполнили 22 передачи, и хотя второй гол был не столь запутанным, он оказался ничуть не менее ловким.

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    Нападающий Нкетиа, впервые сыгравший после того, как его отозвали из аренды в «Лидсе», поучаствовал на начальном этапе атаки и на завершающем. Сначала он отдал мяч Уиллоку, а затем бросился в штрафную, чтобы в касание замкнуть прострел низом от Сака.

    Играя вторым номером в течение стартовых 35 минут, «Борнмут» постепенно начал возвращаться в игру, особенно это стало заметно во втором тайме. Однако, продолжая демонстрировать командный дух, показанный еще на прошлой неделе в матче с «Челси» (2:2), «Арсенал» не дрогнул. Гол вышедшего на замену Сэма Сарриджа в компенсированное время второго тайма припал на период, когда гости находились на тонкой грани, но именно в такие моменты закаляется характер футболистов-юниоров.

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    • Изобилие молодых игроков «Арсенала», казалось, даже оказывало положительный эффект на некоторых из их старших партнеров по команде. Склонный к ошибкам центральный защитник Шкодран Мустафи раздавал передачи по всем направлениям с заметным авторитетом и даже имел редкое удовольствие слышать, как гостевые болельщики поют его имя. Впрочем, это было еще до того, как он столкнулся с вратарем «Арсенала» Эмилиано Мартинесом и досрочно покинул поле в середине второго тайма.

    Принимая во внимание, что некоторые другие команды АПЛ использовали матчи Кубка Англии, чтобы дать своим перспективным игрокам хоть какое-то игровое время, победа над «Борнмутом» показала, несколько подростки «Арсенала» успешно интегрировались в первую команду.

    Хотя 20-летний Нкетиа провел первый матч за «Арсенал» со старта, 18-летний Сака и 20-летний Уиллок имеют на своем счету по 15 таких встреч, а Мартинелли, еще один 18-летний игрок, сыграл 12 поединков в стартовом составе. На их фоне Маттео Гендузи кажется старейшиной, несмотря на то, что ему тоже по-прежнему 20 лет.

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    • Как зачастую бывает с молодыми игроками, юные звезды «Арсенала» воспользовались счастливой случайностью. Сака под руководством Унаи Эмери действовал в роли вингера, перед тем, как временный тренер Фредди Юнгберг не переориентировал его в левого защитника после травм Кирана Тирни и Сеада Колашинаца. Уиллок воспользовался недоверием Эмери к Месуту Озилу, выходя со старта в первых трех матчах сезона, но затем стал сдавать позиции.

    Летний новичок Мартинелли воспользовался возможностью проявить себя в Лиге Европы и Кубке лиги, прежде чем стал дублером для дисквалифицированного Пьера-Эмерика Обамеянга. Отсутствовавший в Борнмуте из-за травмы подколенного сухожилия 20-летний вингер Рис Нелсон — еще один молодой игрок, который впечатлил в этом сезоне. В итоге, когда длинный список травмированных начнет уменьшатся, Артета получит по несколько конкурирующих игроков на каждой позиции.

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    • Тренер «Арсенала» сказал, что Нкетиа был «потрясающим», а Уиллок продемонстрировал потенциал стать «выдающимся игроком» на позиции «десятки». Когда Артета заговорил о смелости, которую показала его молодежь, он даже ударил кулаком по столу, сделав на этом дополнительный акцент.

    «В первом тайме мы были очень, очень хороши. Они выполнили все, что мы запланировали в действительно отличной манере. У них есть смелость играть, смелость принимать важные решения. Это очень важно. Нельзя сказать, что это присыпка на торте. Вероятно, это уже на четверть та команда, которую я хотел бы видеть», — сказал Артета.

    Артета начал свою работу на посту наставника «Арсенала» с ничьей 1:1 против «Борнмута» в День подарков. Месяц спустя его команда непобедима в шести играх подряд во всех турнирах. И хотя никто не собирается мириться с тем, что «канониры» томятся на десятом месте в турнирной таблице АПЛ, их будущее выглядит действительно многообещающим. 0

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