Планы на зиму: «Рубин»

После проваленного осеннего отрезка сезона «Рубин» сменил главного тренера и провел агрессивную трансферную кампанию. Как опыт работы в Европе поможет Леониду Слуцкому вдохнуть новую жизнь в казанскую команду?

Смена тренера

«Рубин» закончил осенний отрезок чемпионата 8 декабря ничьей с «Сочи» (1:1), которая стала для казанцев седьмым подряд матчем РПЛ без побед, при двух поражений.

Скатившийся на 13-е место клуб расстался с главным тренером Романом Шароновым и пригласил экс-наставника ЦСКА, «Халла» и «Витесса» Леонида Слуцкого.

В штаб Леонида Викторовича вошел Олег Кузьмин, работавший в штабе Романа Шаронова. Спортивным директором клуба стал Олег Яровинский, помогавший российскому специалисту в «Витессе».

Слуцкий позвал с собой в Казань и других ассистентов — братьев Березуцких, но они взяли время на раздумье.

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Также в тренерский штаб Леонида Слуцкого вошел 50-летний Олег Веретенников, работавший до этого в системе «Ротора» на целом ряде тренерских позиций.

Первый сбор

12 января команда собралась в Казани после зимней паузы. Футболисты прошли плановый медосмотр. Во второй половине дня они впервые встретились с новым главным тренером, а 13 января утром вылетели на тренировочный сбор в турецкую Анталью.

Состав на тренировочный сбор:

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберёзкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;

Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.

Также с командой на сбор отправились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.

Защитник рубиновых Владимир Гранат продолжает восстановление по индивидуальной программе в Казани и присоединится к команде на втором сборе.

Вплоть до 19-го числа команда проводила по две тренировки в день, а затем из-за товарищеских матчей перешла на режим одного занятия.

Утром команда получала физическую нагрузку на все группы мышц, отрабатывала технические элементы, много бегала, играла в квадраты и проводила двусторонки на небольшом участке поля.

Вечерняя же тренировка включает в себя тактические занятия — игроки разбиваются на две команды и отрабатывают прессинг, позиционную атаку, атаку через длинную передачу и т.д.

В последние дни сбора, в качестве тимбитлдинга, Слуцкий свозил команду сначала на пейнтбол, а затем на интеллектуальную викторину.

Контрольные матчи

Первый зимний сбор продлился до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграл контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

Польскую «Лехию» рубин обыграл со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Вячеслав Подберезкин.

«Лехия» из Гданьска занимает седьмое в чемпионате Польши, набрав 30 очков в 20 турах.

Контрольный матч «Рубин» (Россия) — «Лехия» (Польша) — 1:0 (1:0). Гол: Подберезкин, 34«Рубин»: Дюпин, Поярков, Старфельт, Плиев, Данченко, Игорь Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Марков. Второй тайм: Дюпин, Степанов, Старфельт, Плиев, Самошников, Тарасов, Башкиров, Зуев, Давиташвили (Закиров, 58), Ташаев, И.Игнатьев

Затем, 25 января, казанский «Рубин» обыграл словацкий «Слован» со счетом 2:1.

На 41-й минуте матча дебютный гол за «Рубин» забил Дмитрий Тарасов, который отличился ударом головой. На 66-й минуте «Слован» сравнял счет, но Александр Зуев на 79-й минуте принес казанцам победу.

Товарищеский матч «Рубин» — «Слован» — 2:1 (1:0) Голы: Тарасов, 41 (1:0). Мустафич, 66 (1:1). Зуев, 79 (2:1)«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Данченко (Самошников, 46), Старфельт, Степанов, Давиташвили (Башкиров, 46), Иг.Коновалов (Зуев, 46), Подберезкин (Бакаев, 46), Евтич (Агапов, 46), Тарасов (Закиров, 46), Кварацхелия, Марков (Макаров, 46)

Второй и третий сборы

Второй и третий сбор «Рубин» также проведет в турецком Белеке. Второй сбор — с 29 января по 9 февраля, третий сбор — с 13 по 22 февраля.

На сборах запланированы контрольные матчи с командами «Оденсе» Дания (3 февраля), «Войводина» Сербия (6 февраля), «Спартакс Юрмала» Латвия (9 февраля), «Славия-Мозырь» Беларусь (16 февраля), «Кайрат» Казахстан (19 февраля), «Шериф» Молдова (22 февраля).

Весна начинается 1 марта

Весенню часть сезона «Рубин» начнет выездным матчем с «Тамбовом» 1 марта.

Календарь и таблица РПЛ

20 тур. 1 марта. 14.00

Тамбов — Рубин

21 тур. 8 марта. 14.00

Рубин — Крылья Советов

22 тур. 14 марта. 19.00

Арсенал — Рубин

23 тур. 21 марта. 14.00

Урал — Рубин

Слуцкий обновил состав

В Казани Слуцкому дали гарантии серьёзных финансовых вливаний в клуб, и не обманули — еще до начала спервых сборов клуб провернул сразу несколько интересных трансферов.

Перед новым годом «Рубин» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым, перебравшимся в Казань из «Краснодара» за 7 млн евро. 6 января футболисту исполнится 21 год. Соглашение рассчитано до 30 мая 2024 года.

В текущем сезоне Игнатьев провёл 20 матчей, из них лишь 7 — в стартовом составе. На счету Ивана 5 забитых мячей и одна результативная передача.

По слухам в СМИ, в «Краснодаре» у молодого форварда возникли проблемы а-ля «Кокорин и Мамаев», но «быки» не допустили огласки и избавились от проблемного игрока.

Сразу после Нового года «Рубин» подписал контракт с 22-летним крайним защитником и полузащитником Ильёй Самошниковым. Игрок перебрался в Казань из московского «Торпедо» на правах свободного агента.

В этом сезоне Самошников провёл 24 матча в составе «автозаводцев» (1 гол и 5 результативных передач). Это универсальный игрок, способный закрыть сразу несколько позиций на флангах.

Через несколько дней «Рубин» пополнился 21-летним атакующим полузащитником Денисом Макаровым, который уже почти перешел из «Нефтехимика» в ЦСКА. Соглашение рассчитано на три с половиной года.

Агент игрока рассказал, что на окончательный выбор повлиял тренерский фактор — в тренерский штаб «Рубина» вошёл Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге».

Ближе к концу первого сбора «Рубин» о приобретении у «Леха» полузащитника Дарко Йевтича. Швейцарский футболист подписал с российским клубом контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

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Йевтич перешел в «Лех» в январе 2015 года из «Базеля» за 350 тысяч евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Польши, в которых стал автором шести забитых мячей.

Ранее хавбек также играл за «Ваккер». Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Швейцарии U21 и забил пять голов.

Последним на данный момент стал трансфер из «Спартака» 20-летнего полузащитника Солтмурада Бакаева — младшего брата Зелимхана Бакаева. Соглашение рассчитано на пять лет.

Солтмурад Бакаев — вингер, способный сыграть как справа, так и слева. Его отличают смелость, дриблинг, нешаблонность мышления и комбинационный склад ума.

Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева-младшего. Ранее футболист, не получавший практики, подписал соглашение с «Рубином», которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента.

Помимо компенсации «Спартак» получает право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырёх трансферных окон, начиная с лета 2020 года.

Всё о футболе России

Также на сборы с «Рубином» экс-полузащитьник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который с лета 2019 года является свободным агентом.

Хавбек восстанавливался от очередной травмы колена, а осенью тренировался вместе с московским «Динамо».

Слуцкий хорошо знаком с Тарасовым по совместной работе в ФК «Москва», однако неизвестно, в какой форме находится футболист — по итогам сборов будет принято окончательное решение.

Трансферные слухи

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони рассказал, что может продолжить карьеру в России — у него есть предложение от «Рубина».

С приходом Хосепа Гвардиолы Вильфрид потерял место в составе «Манчестер Сити». После этого играл за «Сток Сити» и «Суонси», но в феврале 2018 года порвал «кресты».

Форвард так и не смог полностью оправиться от травмы. С января 2019 года Бони выступал за катарский клуб «Аль-Араби», но в итоге стал свободным агентом.

Состав «Рубина» может пополнить бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Милош Йойич, выступавющий за «Истанбул».

27-летний серб два сезона провел в «Боруссии», сыграв в 20 матчах Бундеслиги, забив 4 гола и сделав 1 пас. Также в Германии он играл за «Кельн». В нынешнем сезоне Йойич не выходил на поле, а в прошлом сезоне он провел лишь 8 матчей в чемпионате Турции

Избавление от балласта

Слуцкий устроил в «Рубине» чистку состава, избавившись от ряда игроков. Первым стал 24-летний защитник Егор Сорокин, который продолжит карьеру в «Краснодаре».

В начале сентября ФК «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего Егор выступал за «рубиновых» на правах аренды.

Всего Сорокин сыграл за «Рубин» 66 матчей, забил 7 голов, а в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром команды.

«Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон. Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за команду 8 матчей в Премьер-Лиге и 1 матч в Кубке России.

29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон также покидает казанскую команду. Футбольные клубы «Рубин» и «Ростов», которому принадлежит форвард, достигли договоренности о прекращении срока аренды.

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Видар Кьяртанссон пришел в «Рубин» в июле 2019 года, сыграл за нашу команду 16 матчей в Премьер-Лиге и 1 в Кубке страны, отметился одним голом и одной голевой передачей.

«Рубин» и 28-летний полузащитник Роман Акбашев расторгли контракт по соглашению сторон. Футболист продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике», выступающем в ФНЛ.

Роман Акбашев пришел в «Рубин» в январе 2019 года, сыграл за команду 6 матчей в Премьер-Лиге и 1 матч в Кубке России.

Нападающие «Рубина» Бека Микелтадзе и Николай Кипиани, которые присоединились к «Рубину»етом 2019 года, покинули команду.

В нынешнем сезоне Кипиани провел за «Рубин» 3 матча в РПЛ, не забив ни одного гола. Микелтадзе в текущем сезоне сыграл за казанцев в 11 встречах и отметился одним мячом.

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