ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Планы на зиму: «Рубин»

    Как Леонид Слуцкий планирует реанимировать казанскую команду?

    Футбол Рубин РПЛ Футбол России Трансферы Ростов Краснодар Нефтехимик Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Леонид СлуцкийПланы на зиму: «Рубин» Эдвард Нкетиа и Букайо СакаМолодежь оправдывает доверие Артеты. «Арсенал» выбил «Борнмут» из Кубка Англии Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»«Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
  • 16:16
    • «Интер» объявил о подписании Эриксена
  • 18:33
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником
  • 18:02
    • Врач сборной России по футболу претендует на место в руководстве ВФЛА
  • 17:36
    • «Локомотив» подал в суд на Геркуса
  • 16:48
    • Российская теннисистка объявила о завершении карьеры
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» выкупил полузащитника у «Бетиса»
  • 15:26
    • Кокорин: На основные сборы с «Зенитом» не еду
    Все новости спорта
    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий
  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!
    После проваленного осеннего отрезка сезона «Рубин» сменил главного тренера и провел агрессивную трансферную кампанию. Как опыт работы в Европе поможет Леониду Слуцкому вдохнуть новую жизнь в казанскую команду?

    Смена тренера

    «Рубин» закончил осенний отрезок чемпионата 8 декабря ничьей с «Сочи» (1:1), которая стала для казанцев седьмым подряд матчем РПЛ без побед, при двух поражений.

    Скатившийся на 13-е место клуб расстался с главным тренером Романом Шароновым и пригласил экс-наставника ЦСКА, «Халла» и «Витесса» Леонида Слуцкого.

  • Планы на зиму: «Спартак»
  • Как красно-белые справляются с инновационными сборами Доменико Тедеско?
  • 22/01/2020

    • В штаб Леонида Викторовича вошел Олег Кузьмин, работавший в штабе Романа Шаронова. Спортивным директором клуба стал Олег Яровинский, помогавший российскому специалисту в «Витессе».

    Слуцкий позвал с собой в Казань и других ассистентов — братьев Березуцких, но они взяли время на раздумье.

    Все прогнозы на РПЛ

    Также в тренерский штаб Леонида Слуцкого вошел 50-летний Олег Веретенников, работавший до этого в системе «Ротора» на целом ряде тренерских позиций.

    Первый сбор

    12 января команда собралась в Казани после зимней паузы. Футболисты прошли плановый медосмотр. Во второй половине дня они впервые встретились с новым главным тренером, а 13 января утром вылетели на тренировочный сбор в турецкую Анталью.

    Состав на тренировочный сбор:

    Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

    Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

    Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберёзкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Ника Кипиани, Денис Макаров;

    Нападающие: Евгений Марков, Бека Микелтадзе, Иван Игнатьев.

    Также с командой на сбор отправились защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.

    Защитник рубиновых Владимир Гранат продолжает восстановление по индивидуальной программе в Казани и присоединится к команде на втором сборе.

  • Планы на зиму: «Динамо»
  • Как Кирилл Новиков проводит первые тренировочные сборы во главе «Динамо»?
  • 21/01/2020

    • Вплоть до 19-го числа команда проводила по две тренировки в день, а затем из-за товарищеских матчей перешла на режим одного занятия.

    Утром команда получала физическую нагрузку на все группы мышц, отрабатывала технические элементы, много бегала, играла в квадраты и проводила двусторонки на небольшом участке поля.

    Вечерняя же тренировка включает в себя тактические занятия — игроки разбиваются на две команды и отрабатывают прессинг, позиционную атаку, атаку через длинную передачу и т.д.

  • Планы на зиму: «Локомотив»
  • Как Юрию Семину стабилизировать пошедший вразнос «Локомотив»?
  • 16/01/2020

    • В последние дни сбора, в качестве тимбитлдинга, Слуцкий свозил команду сначала на пейнтбол, а затем на интеллектуальную викторину.

    Контрольные матчи

    Первый зимний сбор продлился до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграл контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом» (25 января).

  • Планы на зиму: ЦСКА
  • Как Виктору Гончаренко укрепить армейский механизм, чтобы не упустить путевку в Лигу чемпионов
  • 15/01/2020

    • Польскую «Лехию» рубин обыграл со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Вячеслав Подберезкин.

    «Лехия» из Гданьска занимает седьмое в чемпионате Польши, набрав 30 очков в 20 турах.

    Контрольный матч
    «Рубин» (Россия) — «Лехия» (Польша) — 1:0 (1:0).
    Гол: Подберезкин, 34«Рубин»: Дюпин, Поярков, Старфельт, Плиев, Данченко, Игорь Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Марков. Второй тайм: Дюпин, Степанов, Старфельт, Плиев, Самошников, Тарасов, Башкиров, Зуев, Давиташвили (Закиров, 58), Ташаев, И.Игнатьев

    Затем, 25 января, казанский «Рубин» обыграл словацкий «Слован» со счетом 2:1.

    На 41-й минуте матча дебютный гол за «Рубин» забил Дмитрий Тарасов, который отличился ударом головой. На 66-й минуте «Слован» сравнял счет, но Александр Зуев на 79-й минуте принес казанцам победу.

    Товарищеский матч
    «Рубин» — «Слован» — 2:1 (1:0)
    Голы: Тарасов, 41 (1:0). Мустафич, 66 (1:1). Зуев, 79 (2:1)«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Данченко (Самошников, 46), Старфельт, Степанов, Давиташвили (Башкиров, 46), Иг.Коновалов (Зуев, 46), Подберезкин (Бакаев, 46), Евтич (Агапов, 46), Тарасов (Закиров, 46), Кварацхелия, Марков (Макаров, 46)

    Второй и третий сборы

    Второй и третий сбор «Рубин» также проведет в турецком Белеке. Второй сбор — с 29 января по 9 февраля, третий сбор — с 13 по 22 февраля.

  • Планы на зиму: «Ростов»
  • Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России
  • 10/01/2020

    • На сборах запланированы контрольные матчи с командами «Оденсе» Дания (3 февраля), «Войводина» Сербия (6 февраля), «Спартакс Юрмала» Латвия (9 февраля), «Славия-Мозырь» Беларусь (16 февраля), «Кайрат» Казахстан (19 февраля), «Шериф» Молдова (22 февраля).

    Весна начинается 1 марта

    Весенню часть сезона «Рубин» начнет выездным матчем с «Тамбовом» 1 марта.

    Календарь и таблица РПЛ

    20 тур. 1 марта. 14.00
    Тамбов — Рубин

    21 тур. 8 марта. 14.00
    Рубин — Крылья Советов

    22 тур. 14 марта. 19.00
    Арсенал — Рубин

    23 тур. 21 марта. 14.00
    Урал — Рубин

    Слуцкий обновил состав

    В Казани Слуцкому дали гарантии серьёзных финансовых вливаний в клуб, и не обманули — еще до начала спервых сборов клуб провернул сразу несколько интересных трансферов.

  • Планы на зиму: «Краснодар»
  • Как Мураду Мусаеву подготовиться к борьбе за Лигу чемпионов
  • 09/01/2020

    • Перед новым годом «Рубин» подписал контракт с нападающим Иваном Игнатьевым, перебравшимся в Казань из «Краснодара» за 7 млн евро. 6 января футболисту исполнится 21 год. Соглашение рассчитано до 30 мая 2024 года.

    В текущем сезоне Игнатьев провёл 20 матчей, из них лишь 7 — в стартовом составе. На счету Ивана 5 забитых мячей и одна результативная передача.

    По слухам в СМИ, в «Краснодаре» у молодого форварда возникли проблемы а-ля «Кокорин и Мамаев», но «быки» не допустили огласки и избавились от проблемного игрока.

  • Планы на зиму: «Зенит»
  • Чем заняться Сергею Семаку во время зимнего перерыва в чемпионате России
  • 07/01/2020

    • Сразу после Нового года «Рубин» подписал контракт с 22-летним крайним защитником и полузащитником Ильёй Самошниковым. Игрок перебрался в Казань из московского «Торпедо» на правах свободного агента.

    В этом сезоне Самошников провёл 24 матча в составе «автозаводцев» (1 гол и 5 результативных передач). Это универсальный игрок, способный закрыть сразу несколько позиций на флангах.

    Через несколько дней «Рубин» пополнился 21-летним атакующим полузащитником Денисом Макаровым, который уже почти перешел из «Нефтехимика» в ЦСКА. Соглашение рассчитано на три с половиной года.

    Агент игрока рассказал, что на окончательный выбор повлиял тренерский фактор — в тренерский штаб «Рубина» вошёл Олег Веретенников, который работал с Денисом в «Оренбурге».

    Ближе к концу первого сбора «Рубин» о приобретении у «Леха» полузащитника Дарко Йевтича. Швейцарский футболист подписал с российским клубом контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

    Все футбольные трансферы

    Йевтич перешел в «Лех» в январе 2015 года из «Базеля» за 350 тысяч евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Польши, в которых стал автором шести забитых мячей.

    Ранее хавбек также играл за «Ваккер». Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Швейцарии U21 и забил пять голов.

    Последним на данный момент стал трансфер из «Спартака» 20-летнего полузащитника Солтмурада Бакаева — младшего брата Зелимхана Бакаева. Соглашение рассчитано на пять лет.

    Солтмурад Бакаев — вингер, способный сыграть как справа, так и слева. Его отличают смелость, дриблинг, нешаблонность мышления и комбинационный склад ума.

  • Трансферный дайджест. 21-27 января
  • Где хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева-младшего. Ранее футболист, не получавший практики, подписал соглашение с «Рубином», которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента.

    Помимо компенсации «Спартак» получает право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырёх трансферных окон, начиная с лета 2020 года.

    Всё о футболе России

    Также на сборы с «Рубином» экс-полузащитьник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который с лета 2019 года является свободным агентом.

    Хавбек восстанавливался от очередной травмы колена, а осенью тренировался вместе с московским «Динамо».

    Слуцкий хорошо знаком с Тарасовым по совместной работе в ФК «Москва», однако неизвестно, в какой форме находится футболист — по итогам сборов будет принято окончательное решение.

    Трансферные слухи

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони рассказал, что может продолжить карьеру в России — у него есть предложение от «Рубина».

  • Молодежь оправдывает доверие Артеты. «Арсенал» выбил «Борнмут» из Кубка Англии
  • «Канониры» строят игру вокруг юных талантов
  • Сегодня

    • С приходом Хосепа Гвардиолы Вильфрид потерял место в составе «Манчестер Сити». После этого играл за «Сток Сити» и «Суонси», но в феврале 2018 года порвал «кресты».

    Форвард так и не смог полностью оправиться от травмы. С января 2019 года Бони выступал за катарский клуб «Аль-Араби», но в итоге стал свободным агентом.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Состав «Рубина» может пополнить бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Милош Йойич, выступавющий за «Истанбул».

    27-летний серб два сезона провел в «Боруссии», сыграв в 20 матчах Бундеслиги, забив 4 гола и сделав 1 пас. Также в Германии он играл за «Кельн». В нынешнем сезоне Йойич не выходил на поле, а в прошлом сезоне он провел лишь 8 матчей в чемпионате Турции

    Избавление от балласта

    Слуцкий устроил в «Рубине» чистку состава, избавившись от ряда игроков. Первым стал 24-летний защитник Егор Сорокин, который продолжит карьеру в «Краснодаре».

  • Кубковая победа не снизит давление на Сульшера
  • Реакция спортивных СМИ на победу «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии
  • Вчера

    • В начале сентября ФК «Краснодар» выкупил у «Рубина» права на футболиста, после чего Егор выступал за «рубиновых» на правах аренды.

    Всего Сорокин сыграл за «Рубин» 66 матчей, забил 7 голов, а в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром команды.

    «Рубин» и 32-летний защитник Виталий Денисов расторгли контракт по соглашению сторон. Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграл за команду 8 матчей в Премьер-Лиге и 1 матч в Кубке России.

    29-летний исландский нападающий Видар Кьяртанссон также покидает казанскую команду. Футбольные клубы «Рубин» и «Ростов», которому принадлежит форвард, достигли договоренности о прекращении срока аренды.

    Все прогнозы на футбол

    Видар Кьяртанссон пришел в «Рубин» в июле 2019 года, сыграл за нашу команду 16 матчей в Премьер-Лиге и 1 в Кубке страны, отметился одним голом и одной голевой передачей.

    «Рубин» и 28-летний полузащитник Роман Акбашев расторгли контракт по соглашению сторон. Футболист продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике», выступающем в ФНЛ.

    Роман Акбашев пришел в «Рубин» в январе 2019 года, сыграл за команду 6 матчей в Премьер-Лиге и 1 матч в Кубке России.

    Нападающие «Рубина» Бека Микелтадзе и Николай Кипиани, которые присоединились к «Рубину»етом 2019 года, покинули команду.

    В нынешнем сезоне Кипиани провел за «Рубин» 3 матча в РПЛ, не забив ни одного гола. Микелтадзе в текущем сезоне сыграл за казанцев в 11 встречах и отметился одним мячом.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Собрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал?
  • 17/01/2020 в 14:21
    •
  • Прогноз
  • «Астон Вилла» — «Лестер»
  • 1.95
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Планы на зиму: «Спартак»
    • 20:35 22/01/2020     Кике Сетьен
  • Тренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе
    • 16:59 23/01/2020     Александр Кокорин
  • Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»
    • 14:01 22/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 21-27 январяГде хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:252
  • 14:58
    • Джокович обыграл Раонича и встретится с Федерером на Australian Open
  • 14:27
    • «Амур» прервал девятиматчевую серию без побед
  • 14:16
    • Выборы нового президента РПЛ пройдут 17 марта
    «Осасуна» Прогнозы Возьмет ли «Осасуна» реванш у «Реал Сосьедада» за поражение в Примере?«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года 20:500
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Ливерпуль» победную серию в АПЛ?
  • 3.25
    •
  • 21:46
    • «Динамо» пробилось в плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо»
  • 21:40
    • В «Локомотиве» объяснили исковое заявление к Геркусу
  • 21:30
    • «Динамо» проиграло польской «Лехии»
    Эшли Барти Теннис Australian Open. Федерер и Барти пробились в полуфинал, Джокович разобрался с Раоничем28 января в Мельбурне прошел девятый день соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису 15:380
  • 13:31
    • Хованов: Капризов будет играть за «Миннесоту»
  • 12:44
    • Бен Арфа продолжит карьеру в Испании
  • 10:48
    • Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена в 1/4 финала Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.78
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лидс — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тенерифе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Гарбин Мугуруса — Анастасия Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Стэн Вавринка — Александр Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рафаэль Надаль — Доминик Тим
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие