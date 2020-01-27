Трансферный дайджест. 21-27 января

Эдинсон Кавани

«Пари Сен-Жермен», нападающий, 32 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани по-прежнему настаивает на смене клуба, хотя парижане не спешат расставаться с бунтующим уругвайским форвардом.

На 32-летнего футболиста всерьез претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», но, похоже, самым договороспособным является мадридский клуб.

Даже мама футболиста Берта Гомес недавно подтвердила, что ее сын готов к переезду в столицу Испании.

Берта Гомес Мать Эдинсона Кавани Как вы знаете, переговоры идут. «Пари Сен-Жермен» отклонил три предложения «Атлетико», но мой сын попросил его отпустить. Мы ждем соглашения между клубами. Все это непросто, но он хочет играть в «Атлетико», если не сейчас, то летом точно. Было бы здорово, если бы все сложилось так. Мы желали этого годами, но теперь все зависит не от сына.

По информации Foot Mercato, Кавани даже прошел медицинское обследование для мадридцев и теперь ждет, что клубы согласуют условия трансфера.

Ранее «Атлетико» предложил за уругвайца 15 миллионов евро и три миллиона в качестве бонусов. Парижане просят 20 миллионов. Нам кажется, «матрасникам» стоит еще поторговаться.

Наш прогноз: «Атлетико».

Фабиан Руис

«Наполи», полузащитник, 23 года

Фабиан Руис globallookpress.com

Кике Сетьен начал присматривается к своему бывшему подопечному по «Бетису» полузащитнику Фабиану Руису, утверждает El Chiringuito.

По данным источника, новый главный тренер «Барселоны» видит в 23-летнем футболисте усиление для каталонской команды.

Сетьен был тренером «Бетиса» в 2017-2019 годах, тогда как Руис выступал за андалузский клуб до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Руиса хочет заполучить «Реал», но что-то нам подсказывает, что как минимум до лета он не сменит клуб, тем более что «Наполи», переживающий кризис, не может себе позволить расставаться с лидерами посреди сезона.

Наш прогноз: «Наполи».

Николай Матвиенко

«Шахтер», защитник, 23 года

Николай Матвиенко globallookpress.com

Когда в начале января появилась информация, что защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко интересуется «Манчестер Сити», в это почти никто не поверил.

Однако на минувшей неделе британские СМИ на полном серьезе говорили о том, что украинец может оказаться в составе «Арсенала».

«Канониры» официально ничего не подтверждают, но, по данным SkySports, ведут переговоры с донецким клубом, который оценил защитника в 30 миллионов фунтов.

Именно эта сумма пока и является камнем преткновения между клубами, поскольку лондонцы не готовы платить так много, ведь изначально они хотели взять Матвиенко в аренду.

Поскольку до закрытия трансферного окна в Англии остается не так уж и много времени, Матвиенко, похоже, никуда не уедет. Вместо него «Арсенал» может арендовать защитника «Фламенго» Мари с правом выкупа летом.

Наш прогноз: «Шахтер».

Родриго

«Валенсия», нападающий, 28 лет

Форвард «Валенсии» Родриго может стать игроком «Барселоны» в ближайшее время, информирует Diario Sport.

Каталонцы уже обо всем договорились с самим футболистом, в котором видят замену для Луиса Суареса, получившего серьезную травму.

Кике Сетьен Главный тренер «Барселоны» Мне нравятся все хорошие игроки. Это экстраординарный футболист, он может доставить нам проблемы. Родриго — ключевой игрок своей команды.

В то же время клубы пока не пришли к соглашению. «Барселона» хотела бы арендовать футболиста с опцией выкупа, в то же время «Валенсии» выгоднее продать его сейчас, чтобы не нарушить правило финансового фейр-плей.

Владелец «Валенсии» Питер Лим пообещал дать ответ в ближайшее время. На продаже футболиста он может заработать 60 миллионов евро.

Наш прогноз: «Барселона».

Виллиан Жозе

«Реал Сосьедад», нападающий, 28 лет

Виллиан Жозе globallookpress.com

Если «Барселона» ищет замену Луису Суаресу, то «Тоттенхэм» во главе с Жозе Моуринью ломает голову над тем, кто способен заменить травмированного Гарри Кейна.

Португальский специалист хотел бы видеть в своей команде нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе, пишет Cadena SER.

Баскский клуб требует за бразильца не менее 50 миллионов евро. В свою очередь «Тоттенхэм» готов предложить только 25 миллионов.

Несмотря на столь существенные разногласия, клубы по-прежнему продолжают обсуждать детали сделки, которая, вероятно, все же не состоится из-за денежных запросов клуба из Сан-Себастьяна.

Кроме того, у «шпор» есть альтернативный список, в который входят Пако Алькасер, Тимо Вернер, Ваут Вегорст и Марио Гетце.

Наш прогноз: «Реал Сосьедад».

Левен Кюрзава

«Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет

Левен Кюрзава globallookpress.com

Вслед за Эдинсоном Кавани состав «Пари Сен-Жермен», скорее всего, покинет защитник Левен Кюрзава.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» договорились об обмене защитниками.

Согласно сделке, Кюрзава отправится в Турин, тогда как в обратном направлении последует Маттиа Де Шильо.

Ожидается, что контракт француза со «старой синьорой» будет рассчитан на четыре года. Он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

Наш прогноз: «Ювентус».

Александр Кокорин

«Зенит», нападающий, 28 лет

Александр Кокорин globallookpress.com

Как известно, «Зенит» и «Сочи» договорились о сделке по Александру Кокорину еще в начале прошлой недели, но по факту нападающий до сих пор не отправился в расположение нового клуба.

Причина — Кокорин не желает выступать за «Сочи», а насильно его туда отправить никто не может.

Владимир Федотов Главный тренер «Сочи» Я думаю, что уже все написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждем. Если есть желание играть в «Сочи», естественно, мы были бы рады.

Сам Кокорин ситуацию не комментирует, а вот его агент настроен категорично, заявляя, что Александр в аренду не пойдет.

Кирилл Логинов Агент Александра Кокорина У нас абсолютно понятная история — Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе.

Похоже, нападающий действительно не желает играть за «Сочи», так что более вероятно, что он отправится в дубль «Зенита», чем согласится на перемирье в вопросе своей аренды.

Наш прогноз: «Зенит». 0