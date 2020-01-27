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    Трансферный дайджест. 21-27 января

    Где хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней

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    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Эдинсон Кавани

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 32 года

    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани по-прежнему настаивает на смене клуба, хотя парижане не спешат расставаться с бунтующим уругвайским форвардом.

    На 32-летнего футболиста всерьез претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», но, похоже, самым договороспособным является мадридский клуб.

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    • Даже мама футболиста Берта Гомес недавно подтвердила, что ее сын готов к переезду в столицу Испании.

  • Берта Гомес
  • Мать Эдинсона Кавани
  • Как вы знаете, переговоры идут. «Пари Сен-Жермен» отклонил три предложения «Атлетико», но мой сын попросил его отпустить. Мы ждем соглашения между клубами. Все это непросто, но он хочет играть в «Атлетико», если не сейчас, то летом точно. Было бы здорово, если бы все сложилось так. Мы желали этого годами, но теперь все зависит не от сына.

    • По информации Foot Mercato, Кавани даже прошел медицинское обследование для мадридцев и теперь ждет, что клубы согласуют условия трансфера.

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    Ранее «Атлетико» предложил за уругвайца 15 миллионов евро и три миллиона в качестве бонусов. Парижане просят 20 миллионов. Нам кажется, «матрасникам» стоит еще поторговаться.

    Наш прогноз: «Атлетико».

    Фабиан Руис

    «Наполи», полузащитник, 23 года

    Фабиан Руис

    Кике Сетьен начал присматривается к своему бывшему подопечному по «Бетису» полузащитнику Фабиану Руису, утверждает El Chiringuito.

    По данным источника, новый главный тренер «Барселоны» видит в 23-летнем футболисте усиление для каталонской команды.

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    • Сетьен был тренером «Бетиса» в 2017-2019 годах, тогда как Руис выступал за андалузский клуб до лета 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Руиса хочет заполучить «Реал», но что-то нам подсказывает, что как минимум до лета он не сменит клуб, тем более что «Наполи», переживающий кризис, не может себе позволить расставаться с лидерами посреди сезона.

    Наш прогноз: «Наполи».

    Николай Матвиенко

    «Шахтер», защитник, 23 года

    Николай Матвиенко

    Когда в начале января появилась информация, что защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко интересуется «Манчестер Сити», в это почти никто не поверил.

    Однако на минувшей неделе британские СМИ на полном серьезе говорили о том, что украинец может оказаться в составе «Арсенала».

    «Канониры» официально ничего не подтверждают, но, по данным SkySports, ведут переговоры с донецким клубом, который оценил защитника в 30 миллионов фунтов.

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    • Именно эта сумма пока и является камнем преткновения между клубами, поскольку лондонцы не готовы платить так много, ведь изначально они хотели взять Матвиенко в аренду.

    Поскольку до закрытия трансферного окна в Англии остается не так уж и много времени, Матвиенко, похоже, никуда не уедет. Вместо него «Арсенал» может арендовать защитника «Фламенго» Мари с правом выкупа летом.

    Наш прогноз: «Шахтер».

    Родриго

    «Валенсия», нападающий, 28 лет

    Родриго

    Форвард «Валенсии» Родриго может стать игроком «Барселоны» в ближайшее время, информирует Diario Sport.

    Каталонцы уже обо всем договорились с самим футболистом, в котором видят замену для Луиса Суареса, получившего серьезную травму.

  • Кике Сетьен
  • Главный тренер «Барселоны»
  • Мне нравятся все хорошие игроки. Это экстраординарный футболист, он может доставить нам проблемы. Родриго — ключевой игрок своей команды.

    • В то же время клубы пока не пришли к соглашению. «Барселона» хотела бы арендовать футболиста с опцией выкупа, в то же время «Валенсии» выгоднее продать его сейчас, чтобы не нарушить правило финансового фейр-плей.

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    • Владелец «Валенсии» Питер Лим пообещал дать ответ в ближайшее время. На продаже футболиста он может заработать 60 миллионов евро.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Виллиан Жозе

    «Реал Сосьедад», нападающий, 28 лет

    Виллиан Жозе

    Если «Барселона» ищет замену Луису Суаресу, то «Тоттенхэм» во главе с Жозе Моуринью ломает голову над тем, кто способен заменить травмированного Гарри Кейна.

    Португальский специалист хотел бы видеть в своей команде нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе, пишет Cadena SER.

    Баскский клуб требует за бразильца не менее 50 миллионов евро. В свою очередь «Тоттенхэм» готов предложить только 25 миллионов.

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    • Несмотря на столь существенные разногласия, клубы по-прежнему продолжают обсуждать детали сделки, которая, вероятно, все же не состоится из-за денежных запросов клуба из Сан-Себастьяна.

    Кроме того, у «шпор» есть альтернативный список, в который входят Пако Алькасер, Тимо Вернер, Ваут Вегорст и Марио Гетце.

    Наш прогноз: «Реал Сосьедад».

    Левен Кюрзава

    «Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет

    Левен Кюрзава

    Вслед за Эдинсоном Кавани состав «Пари Сен-Жермен», скорее всего, покинет защитник Левен Кюрзава.

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» договорились об обмене защитниками.

    Согласно сделке, Кюрзава отправится в Турин, тогда как в обратном направлении последует Маттиа Де Шильо.

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    • Ожидается, что контракт француза со «старой синьорой» будет рассчитан на четыре года. Он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Александр Кокорин

    «Зенит», нападающий, 28 лет

    Александр Кокорин

    Как известно, «Зенит» и «Сочи» договорились о сделке по Александру Кокорину еще в начале прошлой недели, но по факту нападающий до сих пор не отправился в расположение нового клуба.

  • Странный переход Кокорина из «Зенита» в «Сочи»
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    • Причина — Кокорин не желает выступать за «Сочи», а насильно его туда отправить никто не может.

  • Владимир Федотов
  • Главный тренер «Сочи»
  • Я думаю, что уже все написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждем. Если есть желание играть в «Сочи», естественно, мы были бы рады.

    • Сам Кокорин ситуацию не комментирует, а вот его агент настроен категорично, заявляя, что Александр в аренду не пойдет.

  • Кирилл Логинов
  • Агент Александра Кокорина
  • У нас абсолютно понятная история — Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а что не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, и он сам в том числе.

    • Похоже, нападающий действительно не желает играть за «Сочи», так что более вероятно, что он отправится в дубль «Зенита», чем согласится на перемирье в вопросе своей аренды.

    Наш прогноз: «Зенит». 0

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