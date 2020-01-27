Трансферный дайджест. 21-27 января

Эдинсон Кавани
«Пари Сен-Жермен», нападающий, 32 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани по-прежнему настаивает на смене клуба, хотя парижане не спешат расставаться с бунтующим уругвайским форвардом.
На 32-летнего футболиста всерьез претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», но, похоже, самым договороспособным является мадридский клуб.
Даже мама футболиста Берта Гомес недавно подтвердила, что ее сын готов к переезду в столицу Испании.
По информации Foot Mercato, Кавани даже прошел медицинское обследование для мадридцев и теперь ждет, что клубы согласуют условия трансфера.
Ранее «Атлетико» предложил за уругвайца 15 миллионов евро и три миллиона в качестве бонусов. Парижане просят 20 миллионов. Нам кажется, «матрасникам» стоит еще поторговаться.
Наш прогноз: «Атлетико».
Фабиан Руис
«Наполи», полузащитник, 23 года
Кике Сетьен начал присматривается к своему бывшему подопечному по «Бетису» полузащитнику Фабиану Руису, утверждает El Chiringuito.
По данным источника, новый главный тренер «Барселоны» видит в 23-летнем футболисте усиление для каталонской команды.
Сетьен был тренером «Бетиса» в 2017-2019 годах, тогда как Руис выступал за андалузский клуб до лета 2018 года.
Ранее сообщалось, что Руиса хочет заполучить «Реал», но что-то нам подсказывает, что как минимум до лета он не сменит клуб, тем более что «Наполи», переживающий кризис, не может себе позволить расставаться с лидерами посреди сезона.
Наш прогноз: «Наполи».
Николай Матвиенко
«Шахтер», защитник, 23 года
Когда в начале января появилась информация, что защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко интересуется «Манчестер Сити», в это почти никто не поверил.
Однако на минувшей неделе британские СМИ на полном серьезе говорили о том, что украинец может оказаться в составе «Арсенала».
«Канониры» официально ничего не подтверждают, но, по данным SkySports, ведут переговоры с донецким клубом, который оценил защитника в 30 миллионов фунтов.
Именно эта сумма пока и является камнем преткновения между клубами, поскольку лондонцы не готовы платить так много, ведь изначально они хотели взять Матвиенко в аренду.
Поскольку до закрытия трансферного окна в Англии остается не так уж и много времени, Матвиенко, похоже, никуда не уедет. Вместо него «Арсенал» может арендовать защитника «Фламенго» Мари с правом выкупа летом.
Наш прогноз: «Шахтер».
Родриго
«Валенсия», нападающий, 28 лет
Форвард «Валенсии» Родриго может стать игроком «Барселоны» в ближайшее время, информирует Diario Sport.
Каталонцы уже обо всем договорились с самим футболистом, в котором видят замену для Луиса Суареса, получившего серьезную травму.
В то же время клубы пока не пришли к соглашению. «Барселона» хотела бы арендовать футболиста с опцией выкупа, в то же время «Валенсии» выгоднее продать его сейчас, чтобы не нарушить правило финансового фейр-плей.
Владелец «Валенсии» Питер Лим пообещал дать ответ в ближайшее время. На продаже футболиста он может заработать 60 миллионов евро.
Наш прогноз: «Барселона».
Виллиан Жозе
«Реал Сосьедад», нападающий, 28 лет
Если «Барселона» ищет замену Луису Суаресу, то «Тоттенхэм» во главе с Жозе Моуринью ломает голову над тем, кто способен заменить травмированного Гарри Кейна.
Португальский специалист хотел бы видеть в своей команде нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе, пишет Cadena SER.
Баскский клуб требует за бразильца не менее 50 миллионов евро. В свою очередь «Тоттенхэм» готов предложить только 25 миллионов.
Несмотря на столь существенные разногласия, клубы по-прежнему продолжают обсуждать детали сделки, которая, вероятно, все же не состоится из-за денежных запросов клуба из Сан-Себастьяна.
Кроме того, у «шпор» есть альтернативный список, в который входят Пако Алькасер, Тимо Вернер, Ваут Вегорст и Марио Гетце.
Наш прогноз: «Реал Сосьедад».
Левен Кюрзава
«Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет
Вслед за Эдинсоном Кавани состав «Пари Сен-Жермен», скорее всего, покинет защитник Левен Кюрзава.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» договорились об обмене защитниками.
Согласно сделке, Кюрзава отправится в Турин, тогда как в обратном направлении последует Маттиа Де Шильо.
Ожидается, что контракт француза со «старой синьорой» будет рассчитан на четыре года. Он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.
Наш прогноз: «Ювентус».
Александр Кокорин
«Зенит», нападающий, 28 лет
Как известно, «Зенит» и «Сочи» договорились о сделке по Александру Кокорину еще в начале прошлой недели, но по факту нападающий до сих пор не отправился в расположение нового клуба.
Причина — Кокорин не желает выступать за «Сочи», а насильно его туда отправить никто не может.
Сам Кокорин ситуацию не комментирует, а вот его агент настроен категорично, заявляя, что Александр в аренду не пойдет.
Похоже, нападающий действительно не желает играть за «Сочи», так что более вероятно, что он отправится в дубль «Зенита», чем согласится на перемирье в вопросе своей аренды.
Наш прогноз: «Зенит». 0